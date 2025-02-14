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Модульбанк запустил услугу по продвижению товаров на Wildberries и Ozon

Модульбанк запустил услугу по комплексной работе над карточкой товара вместе с профессиональным экспертом по маркетплейсам. Эксперты помогут предпринимателям выстроить грамотную индивидуальную стратегию продвижения товара на маркетплейсах, разработают пошаговый план действий для наиболее эффективной работы с товаром, и помогут увеличить продажи с помощью внутренней рекламы.

В рамках услуги специалисты банка анализируют товарную карточку, находят слабые места и помогают их исправить, проводят SEO и заполняют карточку наиболее релевантными ключевыми словами, выстраивают воронку продаж и дают рекомендации по фото- и видеоконтенту, помогают составить ТЗ для инфографики, настраивают рекламные кампании.

Модульбанк уже несколько лет разрабатывает финансовые и нефинансовые продукты для продавцов на маркетплейсах, помогает им выходить на торговые площадки, сокращать риски, увеличивать выручку и повышать рентабельность.

В 2022 г. в Модульбанке появились специальные тарифы для селлеров, которые дали предпринимателям больше возможностей для управления своими средствами – включая неограниченный вывод прибыли от маркетплейсов на свои счета физических лиц без комиссии и возможность вести расчеты с контрагентами в 10 валютах. В 2023 г. Модульбанк запустил «Маркет Карту» для продавцов на маркетплейсах.

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За годы работы Модульбанк подключил более двадцати пяти тысяч селлеров, накопил экспертизу на этом рынке и запустил целый набор нефинансовых сервисов. Среди них — бесплатный сервис аналитики – «МаркетМетрика», который позволяет анализировать собственные продажи и конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна – «Модульселлер», собственный центр дизайна с профессиональной фотостудией, дизайнерами и инфографами для создания товарных карточек.

Также селлерам доступны услуги по сопровождению закупок в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, помощь профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и услуги персонального сопровождения для комплексной работы с магазином.

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