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Wildberries сделала бесплатным сервис подменных артикулов для всех продавцов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) открыла бесплатный доступ ко всем основным возможностям сервиса генерации подменных артикулов — теперь он доступен не только подписчикам «Джема», но и всем партнерам маркетплейса из России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Инструмент позволяет создавать уникальные артикулы под внешние рекламные каналы: от размещения у блогеров до публикаций в собственных социальных сетях и медийных кампаний. Благодаря этому продавцы смогут отслеживать воронку продаж по каждому каналу коммуникации и корректировать маркетинговую стратегию с опорой на точные данные.

Количество бесплатных генераций артикулов отобразится в личных кабинетах на портале продавцов — их число будет зависеть от оборота бизнеса за предыдущий период. Эти генерации действуют до конца июля 2025 г., а затем система автоматически добавит новые в следующем месяце.

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Цифровизация

Чтобы воспользоваться инструментом, достаточно перейти в раздел «Сервисы» на портале продавцов. Для генерации уникального артикула нужно выбрать товар, указать название кампании, канал коммуникации, цель размещения, а также сформулировать гипотезу того, какой эффект ожидается по завершении рекламной кампании. Аналитика включает количество переходов в карточку, добавлений в корзину, оформленных заказов, а также конверсии на каждом этапе.

«Наша цель — усовершенствовать продавцам работу с аналитикой и помочь им понять, какие маркетинговые каналы дают больший эффект. Надеемся, что бесплатный доступ к сервису подменных артикулов станет полезной опцией как для новичков, так и для опытных селлеров, работающих с каналами продвижения во внешнем контуре», — отметила директор по продукту портала продавцов Wildberries & Russ Анастасия Сычева.

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