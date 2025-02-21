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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сычева Анастасия



21.02.2025 Wildberries запустила инструмент для развития и защиты брендов правообладателями 1
07.08.2024 Wildberries запустил онлайн курс для продавцов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сычева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 666 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2279 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 1
Russ ГК - Wildberries & Russ PRO Центр развития предпринимателей 2 1
Стукалова Анастасия 1 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342018, в очереди разбора - 766908.
Создано именных указателей - 169178.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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