Wildberries запустила виртуальную примерочную для всех покупателей в России

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) завершила тестирование сервиса «Клиентская примерка» и теперь открывает доступ к нему для своих российских пользователей. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

На данный момент «Клиентская примерка» доступна всем подписчикам «WB Клуба» и продавцам, подключившимся к тарифному уровню «Продвинутый» подписки «Джем».

С помощью инструмента клиенты смогут «примерить» и оценить одежду из товарной карточки прямо на собственной фотографии в приложении Wildberries. Также, чтобы покупателям было легче найти товар с таким функционалом, маркетплейс внедрил соответствующий фильтр в поиске.

Процесс виртуальной примерки выглядит максимально быстро: достаточно нажать в карточке товара на кнопку «Посмотреть вещь на себе». Далее, клиент загружает свое изображение и получает сгенерированное фото с «примеркой».

Благодаря технологии клиент может оценить, как выбранная вещь будет выглядеть конкретно на его фигуре. При этом можно загрузить как уже давнее фото, так и сделать его в режиме реального времени, например, в примерочной пункта выдачи маркетплейса.

Сервис «Клиентская примерка» функционирует на базе нейросетей и компьютерного зрения — технологии умеют анализировать загруженное изображение и накладывать выбранную одежду на фигуру пользователя с учетом особенностей как его комплекции, так и форм и цветовой палитры самих товаров, их пропорций и перспективы.

«Нейросетевые технологии уже меняют привычный опыт онлайн-покупок, и «Клиентская примерка» — один из ярких примеров этого. Мы внедряем инструменты, которые помогают пользователю не просто выбирать товар, а взаимодействовать с ним — видеть, как он будет выглядеть именно на нем. Это новый уровень персонализации и удобства в электронной коммерции», — сказала директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычева.