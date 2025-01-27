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Russ ГК Wildberries & Russ PRO Центр развития предпринимателей



27.01.2025 Исследование Контура и Wildberries: количество брендов в российском E-commerce выросло 1
07.08.2024 Wildberries запустил онлайн курс для продавцов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Russ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 652 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2239 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 1
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CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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