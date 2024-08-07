Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница
|

Wildberries запустил онлайн курс для продавцов

На площадке Центра развития предпринимателей PRO Wildberries появился бесплатный курс о том, как работать на Wildberries. Он подходит как новичкам, только начинающим бизнес на маркетплейсе, так и опытным продавцам. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Курс для самостоятельного изучения разделен пять тематических блоков. Корпус статей, а также видео и аудио контент охватывают все ключевые аспекты бизнеса на платформе: основы работы с товаром, аналитику продаж, взаимодействие с клиентами, эффективное продвижение товаров.

Пользователям PRO Wildberries теперь всегда доступны актуальные советы и инструкции. Например о том, какую форму регистрации бизнеса лучше выбрать, что начать работать с маркетплейсом, как настроить безопасность личного кабинета, работать с документами при оформлении товаров и подтверждать права на их реализацию, управлять рекламными кампаниями.

Материалы будут еженедельно обновляться и дополняться новыми темами и разделами.

В создании контента приняли участие специалисты из разных подразделений Wildberries, например, руководитель направления обучения и развития продавцов рекламной платформы Анастасия Стукалова, CPO направлений «Контент» и «Аналитика продавца» Анастасия Сычева и др. Также в разработке курса участвовали приглашенные эксперты рынка и опытные продавцы с многомиллионными оборотами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024