Wildberries представила «Фоторедактор 3.0» с генерацией карточки товара с нуля

Wildberries выпустила крупное обновление «Фоторедактора» — сервиса для дизайна карточек товаров. Теперь в сервисе появился ИИ-инструмент «Сгенерировать композицию». С ним продавцы смогут генерировать привлекательный композиционный кадр для товара и тем самым создавать основу для своей карточки товара практически с нуля. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Нейросети научились глубоко анализировать актуальные тренды визуального контента, а также выявлять предпочтения пользователей по данной теме. Благодаря этому ИИ сможет предложить продавцам тот вариант композиции, который потенциально сможет стать более популярным и привлечь внимание большего количества покупателей. Чтобы воспользоваться ИИ-инструментом, достаточно просто загрузить фотографию с товаром на нейтральном фоне в сервис. Нейросеть буквально за одну минуту сгенерирует несколько вариантов композиции, учитывая форму, текстуру и ракурс товара, а также добавив подходящие визуальные детали к нему», — сказала Анастасия Сычева.

Обновленный фоторедактор будет доступен в режиме редактирования карточек товаров на портале продавцов Wildberries. В фоторедакторе уже представлен такие инструменты для создания дизайна карточек товара, как редактирование изображения и улучшение его качества, создание фотоколлажей, удаление объектов или фона.

На первом этапе тестирования инструмент доступен продавцам из Белоруссии, которые подписаны на «Джем». В дальнейшем подключить новую функцию смогут подписчики «Джема» из всех стран присутствия Wildberries.