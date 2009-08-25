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Ракурс НПФ
СОБЫТИЯ
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|25.08.2009
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Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование
йгу обвинил в возможной причастности к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС научно-производственную фирму «Ракурс», выигравшую конкурс на установку автоматической системы управления технологическими п
|01.04.2008
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НПФ «Ракурс» внедрил СТК турбогенератор на ТЭС «Барх»
НПФ «Ракурс» завершен комплекс работ по изготовлению и внедрению системы температурного и вибрацио
|29.02.2008
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НПФ «Ракурс» внедрил АСУ в ОАО «Мосэнерго»
НПФ «Ракурс» выполнены работы по внедрению автоматизированных систем, предназначенных для технолог
|13.02.2008
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НПФ «Ракурс» модернизировал АСУ в «Петропродукт-Отрадное»
НПФ «Ракурс» выполнил модернизацию системы управления автоматизированного приема/передачи сырья пр
|28.01.2008
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НПФ «Ракурс» поставил АСУТП для паротурбогенератора в Пскове
НПФ «Ракурс» разработала, изготовила и поставила автоматизированную систему управления технологиче
|22.01.2008
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«Ракурс» внедрил АСУТП на Сангтудинской ГЭС-1
удован автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУТП) производства НПФ «Ракурс» на базе программно-технического комплекса «Апогей». Проект реализуется по заказу РАО
|14.01.2008
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«Ракурс» разработал АСУТП для ГЭС на реке Шикапа
Точно в соответствии с контрактом ООО НПФ «Ракурс» завершило разработку и внедрение автоматизированной системы управления технологически
|05.12.2007
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НПФ «Ракурс» внедрило АСУ ТП на ТЭЦ ОАО «Аммофос»
Специалистами НПФ «Ракурс» введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессо
|07.11.2007
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НПФ «Ракурс» внедрила АСУ на Майнском гидроузле
В октябре 2007 года НПФ «Ракурс» внедрила новую систему автоматического управления водосливным затвором №4 Майнского г
|10.10.2007
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«Ракурс» поставил СКУ для Неманского ЦБК
НПФ «Ракурс» произвела работы по переводу на газ двух котлоагрегатов котельной ООО «Неманский целл
|27.09.2007
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«Ракурс» поставил АСУТП для Загорской ГАЭС
НПФ «Ракурс» произвёл отгрузку АСУТП для автоматизированной системы управления гидроагрегатов Заго
|12.09.2007
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НПФ «Ракурс» внедрил «ПТК ЭГР» на Саяно-Шушенской ГЭС
дящий в состав автоматизированной системы управления (АСУТП) на базе ПТК «Апогей» производства НПФ «Ракурс». ПТК ЭГР предназначен для ведения режимов агрегата гидроэлектростанции по активной мо
|05.09.2007
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«Ракурс» модернизировал АСУТП Шушенской ГЭС
ат оборудован автоматизированной системой управления (АСУТП) на базе ПТК «Апогей» производства НПФ «Ракурс». Таким образом, суммарная мощность оборудования с новой модернизированной системой уп
|03.09.2007
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«Ракурс» внедрил АПК САЭ для ЛАЭС
ы аварийного электроснабжения (АПК САЭ). Аппаратно-программный комплекс выполнен специалистами НПФ «Ракурс». АПК САЭ Ленинградской АЭС предназначена для: контроля электрических параметров элеме
|27.08.2007
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«Ракурс» автоматизировал ТЭС «Барх»
НПФ «Ракурс» выполнила очередную систему автоматизации для ТЭС «Барх». Система технологического ко
|23.08.2007
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НПФ «Ракурс» поставит СТК-ЭР «Росэнергоатому»
Со склада готовой продукции НПФ «Ракурс» выполнена отгрузка системы технологического контроля (СТК-ЭР) параметров турбогенерат
|21.08.2007
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«НПФ «Ракурс» внедрил автоматизированную СУ на керамическом заводе
Сервисным центром «НПФ «Ракурс» закончено изготовление системы управления сушильными камерами на ОАО «Норский керамич
|13.08.2007
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«НПФ «Ракурс» создаст СКУ для «Аммофоса»
ООО «НПФ «Ракурс» разработало конструкторскую документацию по созданию системы контроля и управления об
|06.08.2007
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«Ракурс» автоматизирует ангольскую ГЭС
Научно-производственная фирма «Ракурс» проводит работы по автоматизации ГЭС «Шикапа» (Ангола). 4 августа подстанцией ГЭС «Ши
|02.08.2007
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«Ракурс» будет внедрять решения Siemens
Научно-производственная фирма «Ракурс» и Департамент «Производство энергии» (PG) компании Siemens AG заключили соглашение о сотрудничестве в области совместной реализации IT решений для энергетической отрасли. Данное соглаше
|18.07.2007
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«Ракурс» получил лицензию ФСБ
НПФ «Ракурс» разрешено осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную
|13.07.2007
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НПФ «Ракурс» модернизирует АСУ для Загорской ГАЭС
НПФ «Ракурс» планирует завершить полномасштабную модернизацию системы управления для Загорской ГАЭ
|10.07.2007
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«Ракурс» модернизирует системы управления Загорской ГАЭС
В результате конкурсного отбора НПФ «Ракурс» была выбрана победителем на выполнение комплекса работ по модернизации систем управле
|28.06.2007
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«Ракурс» разработал АСУТП водоподготовки
В НПФ «Ракурс» выполнена система автоматической промывки и управления фильтрами водоподготовительног
|27.06.2007
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«Ракурс» получил сертификат Госстандарта Беларуси
Госстандарт Республики Беларусь выдал ООО «НПФ «Ракурс» сертификат утверждения типа средства измерения на систему технологического контроля п
|20.06.2007
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«Ракурс» поставил СТК для Калининской АЭС
НПФ «Ракурс» поставил систему технологического контроля параметров турбогенератора для Калининской
|07.06.2007
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НПФ «Ракурс» внедрил СТК-ЭР для ТЭС «Сипат»
НПФ «Ракурс» завершил работы по внедрению систем технологического контроля (СТК-ЭР) для трех турбо
|06.06.2007
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Осваиваем профессию фоторепортера
аться – каждый раз, когда вы берете камеру в руки, считайте, что вы на вступительном экзамене. Чтобы снять все самое интересное, нужно все время находиться в центре событий, не отвлекаясь по мелочам Ракурс, фокусные расстояния выбирайте в зависимости от того, что вы хотите передать на снимке. Чередуйте общие, средние планы, портреты, сюжетные кадры, детали крупным планом. Иногда детали мог
|21.05.2007
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НПФ «Ракурс» создаст ПТК для Сангтудинской ГЭС-1
В НПФ «Ракурс» приступили к изготовлению оборудования автоматизированных систем управления для Сангт
|16.05.2007
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НПФ «Ракурс» испытал ПТК АСУТП для Белгородской ТЭЦ
В НПФ «Ракурс» проведены предпоставочные приемо-сдаточные испытания программно-технического комплекс
|11.05.2007
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«Ракурс» разработал АСУТП для Майнской ГЭС
НПФ «Ракурс» разработал и внедрил АСУТП для гидроагрегата №2 Майнской ГЭС. Впервые комплекс автома
|10.05.2007
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Компании "Ракурс" вручена Большая золотая медаль
Как сообщает сайт компании "Ракурс", она получила Большую золотую медаль в номинации "Дистанционные методы зондирования земли. Мониторинг окружающей среды" на 3-ей международной выставке "ГЕО-Сибирь", которая состоялась 2
|11.04.2007
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«Ракурс» автоматизирует Саяно-Шушенскую ГЭС
НПФ «Ракурс» в ходе программы по модернизации АСУТП Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС начал испытания
|10.04.2007
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«Ракурс» внедрил АСУТП для ТЭЦ-15
НПФ «Ракурс» разработала АСУТП для турбоагрегата ТЭЦ-15, входящей в ОАО «ТГК-1». В АСУТП турбоагре
|06.04.2007
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«Ракурс» разработал систему управления трансформаторами для Бурейской ГЭС
НПФ «Ракурс» завершил работы по изготовлению системы управления, мониторинга и диагностики состоян
|04.04.2007
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«Ракурс» разработал АСУ ТП водоподготовительных установок для НТМК
НПФ «Ракурс» разработал комплекс автоматизированной системы управления технологическими процессами
|29.03.2007
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«Ракурс» внедряет АСУ ТП компрессора на НЛМК
Специалисты НПФ «Ракурс» завершают работы по внедрению автоматизированной системы управления и защит кислородн
|28.03.2007
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«Ракурс» изготовил АСУТП для Белгородской ТЭЦ
НПФ «Ракурс» завершает изготовление программно-технического комплекса автоматизированной системы у
|27.03.2007
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«Ракурс» разработал систему управления вентиляционной установкой рудника
НПФ «Ракурс» разработал систему автоматического контроля и управления режимами работы главной вент
|22.03.2007
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«Ракурс» разработал систему технологического контроля для Калининградской АЭС
НПФ «Ракурс» завершены работы по изготовлению систем технологического контроля параметров (СТК-ЭР)
Ракурс НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
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