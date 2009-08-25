Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ракурс НПФ
Публикаций - 65, упоминаний - 103
Ракурс НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 231 2
|ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
|Чернигов Леонид 2 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Козлов Павел 20 2
|Астахов Сергей 3 2
|Миллер Сергей 43 2
|Газаров Артур 77 2
|Юрченко Евгений 131 1
|Добродеев Олег 7 1
|Бутенко Валерий 12 1
|Ахмадинежад Махмуд 37 1
|Гершензон Владимир 19 1
|Бугаенко Валерий 31 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Мардер Наум 114 1
|Ковалев Игорь 26 1
|Медведев Дмитрий 1593 1
|Ситников Сергей 75 1
|Сеславинский Михаил 31 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Малинин Александр 40 1
|Шойгу Сергей 84 1
|Солдатов Алексей 85 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Ротенберг Аркадий 45 1
|Жаров Александр 170 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 802 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012864.
Создано именных указателей - 65742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012864.
Создано именных указателей - 65742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru