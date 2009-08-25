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Ракурс НПФ

Ракурс НПФ

СОБЫТИЯ

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25.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование

йгу обвинил в возможной причастности к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС научно-производственную фирму «Ракурс», выигравшую конкурс на установку автоматической системы управления технологическими п
01.04.2008 НПФ «Ракурс» внедрил СТК турбогенератор на ТЭС «Барх»

НПФ «Ракурс» завершен комплекс работ по изготовлению и внедрению системы температурного и вибрацио
29.02.2008 НПФ «Ракурс» внедрил АСУ в ОАО «Мосэнерго»

НПФ «Ракурс» выполнены работы по внедрению автоматизированных систем, предназначенных для технолог
13.02.2008 НПФ «Ракурс» модернизировал АСУ в «Петропродукт-Отрадное»

НПФ «Ракурс» выполнил модернизацию системы управления автоматизированного приема/передачи сырья пр
28.01.2008 НПФ «Ракурс» поставил АСУТП для паротурбогенератора в Пскове

НПФ «Ракурс» разработала, изготовила и поставила автоматизированную систему управления технологиче
22.01.2008 «Ракурс» внедрил АСУТП на Сангтудинской ГЭС-1

удован автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУТП) производства НПФ «Ракурс» на базе программно-технического комплекса «Апогей». Проект реализуется по заказу РАО

14.01.2008 «Ракурс» разработал АСУТП для ГЭС на реке Шикапа

Точно в соответствии с контрактом ООО НПФ «Ракурс» завершило разработку и внедрение автоматизированной системы управления технологически
05.12.2007 НПФ «Ракурс» внедрило АСУ ТП на ТЭЦ ОАО «Аммофос»

Специалистами НПФ «Ракурс» введена в эксплуатацию автоматизированная система управления технологическим процессо
07.11.2007 НПФ «Ракурс» внедрила АСУ на Майнском гидроузле

В октябре 2007 года НПФ «Ракурс» внедрила новую систему автоматического управления водосливным затвором №4 Майнского г
10.10.2007 «Ракурс» поставил СКУ для Неманского ЦБК

НПФ «Ракурс» произвела работы по переводу на газ двух котлоагрегатов котельной ООО «Неманский целл
27.09.2007 «Ракурс» поставил АСУТП для Загорской ГАЭС

НПФ «Ракурс» произвёл отгрузку АСУТП для автоматизированной системы управления гидроагрегатов Заго
12.09.2007 НПФ «Ракурс» внедрил «ПТК ЭГР» на Саяно-Шушенской ГЭС

дящий в состав автоматизированной системы управления (АСУТП) на базе ПТК «Апогей» производства НПФ «Ракурс». ПТК ЭГР предназначен для ведения режимов агрегата гидроэлектростанции по активной мо
05.09.2007 «Ракурс» модернизировал АСУТП Шушенской ГЭС

ат оборудован автоматизированной системой управления (АСУТП) на базе ПТК «Апогей» производства НПФ «Ракурс». Таким образом, суммарная мощность оборудования с новой модернизированной системой уп
03.09.2007 «Ракурс» внедрил АПК САЭ для ЛАЭС

ы аварийного электроснабжения (АПК САЭ). Аппаратно-программный комплекс выполнен специалистами НПФ «Ракурс». АПК САЭ Ленинградской АЭС предназначена для: контроля электрических параметров элеме
27.08.2007 «Ракурс» автоматизировал ТЭС «Барх»

НПФ «Ракурс» выполнила очередную систему автоматизации для ТЭС «Барх». Система технологического ко
23.08.2007 НПФ «Ракурс» поставит СТК-ЭР «Росэнергоатому»

Со склада готовой продукции НПФ «Ракурс» выполнена отгрузка системы технологического контроля (СТК-ЭР) параметров турбогенерат
21.08.2007 «НПФ «Ракурс» внедрил автоматизированную СУ на керамическом заводе

Сервисным центром «НПФ «Ракурс» закончено изготовление системы управления сушильными камерами на ОАО «Норский керамич
13.08.2007 «НПФ «Ракурс» создаст СКУ для «Аммофоса»

ООО «НПФ «Ракурс» разработало конструкторскую документацию по созданию системы контроля и управления об
06.08.2007 «Ракурс» автоматизирует ангольскую ГЭС

Научно-производственная фирма «Ракурс» проводит работы по автоматизации ГЭС «Шикапа» (Ангола). 4 августа подстанцией ГЭС «Ши
02.08.2007 «Ракурс» будет внедрять решения Siemens

Научно-производственная фирма «Ракурс» и Департамент «Производство энергии» (PG) компании Siemens AG заключили соглашение о сотрудничестве в области совместной реализации IT решений для энергетической отрасли. Данное соглаше
18.07.2007 «Ракурс» получил лицензию ФСБ

НПФ «Ракурс» разрешено осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную
13.07.2007 НПФ «Ракурс» модернизирует АСУ для Загорской ГАЭС

НПФ «Ракурс» планирует завершить полномасштабную модернизацию системы управления для Загорской ГАЭ
10.07.2007 «Ракурс» модернизирует системы управления Загорской ГАЭС

В результате конкурсного отбора НПФ «Ракурс» была выбрана победителем на выполнение комплекса работ по модернизации систем управле
28.06.2007 «Ракурс» разработал АСУТП водоподготовки

В НПФ «Ракурс» выполнена система автоматической промывки и управления фильтрами водоподготовительног
27.06.2007 «Ракурс» получил сертификат Госстандарта Беларуси

Госстандарт Республики Беларусь выдал ООО «НПФ «Ракурс» сертификат утверждения типа средства измерения на систему технологического контроля п
20.06.2007 «Ракурс» поставил СТК для Калининской АЭС

НПФ «Ракурс» поставил систему технологического контроля параметров турбогенератора для Калининской
07.06.2007 НПФ «Ракурс» внедрил СТК-ЭР для ТЭС «Сипат»

НПФ «Ракурс» завершил работы по внедрению систем технологического контроля (СТК-ЭР) для трех турбо
06.06.2007 Осваиваем профессию фоторепортера

аться – каждый раз, когда вы берете камеру в руки, считайте, что вы на вступительном экзамене. Чтобы снять все самое интересное, нужно все время находиться в центре событий, не отвлекаясь по мелочам  Ракурс, фокусные расстояния выбирайте в зависимости от того, что вы хотите передать на снимке. Чередуйте общие, средние планы, портреты, сюжетные кадры, детали крупным планом. Иногда детали мог
21.05.2007 НПФ «Ракурс» создаст ПТК для Сангтудинской ГЭС-1

В НПФ «Ракурс» приступили к изготовлению оборудования автоматизированных систем управления для Сангт
16.05.2007 НПФ «Ракурс» испытал ПТК АСУТП для Белгородской ТЭЦ

В НПФ «Ракурс» проведены предпоставочные приемо-сдаточные испытания программно-технического комплекс
11.05.2007 «Ракурс» разработал АСУТП для Майнской ГЭС

НПФ «Ракурс» разработал и внедрил АСУТП для гидроагрегата №2 Майнской ГЭС. Впервые комплекс автома
10.05.2007 Компании "Ракурс" вручена Большая золотая медаль

Как сообщает сайт компании "Ракурс", она получила Большую золотую медаль в номинации "Дистанционные методы зондирования земли. Мониторинг окружающей среды" на 3-ей международной выставке "ГЕО-Сибирь", которая состоялась 2
11.04.2007 «Ракурс» автоматизирует Саяно-Шушенскую ГЭС

НПФ «Ракурс» в ходе программы по модернизации АСУТП Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС начал испытания
10.04.2007 «Ракурс» внедрил АСУТП для ТЭЦ-15

НПФ «Ракурс» разработала АСУТП для турбоагрегата ТЭЦ-15, входящей в ОАО «ТГК-1». В АСУТП турбоагре
06.04.2007 «Ракурс» разработал систему управления трансформаторами для Бурейской ГЭС

НПФ «Ракурс» завершил работы по изготовлению системы управления, мониторинга и диагностики состоян
04.04.2007 «Ракурс» разработал АСУ ТП водоподготовительных установок для НТМК

НПФ «Ракурс» разработал комплекс автоматизированной системы управления технологическими процессами
29.03.2007 «Ракурс» внедряет АСУ ТП компрессора на НЛМК

Специалисты НПФ «Ракурс» завершают работы по внедрению автоматизированной системы управления и защит кислородн
28.03.2007 «Ракурс» изготовил АСУТП для Белгородской ТЭЦ

НПФ «Ракурс» завершает изготовление программно-технического комплекса автоматизированной системы у
27.03.2007 «Ракурс» разработал систему управления вентиляционной установкой рудника

НПФ «Ракурс» разработал систему автоматического контроля и управления режимами работы главной вент
22.03.2007 «Ракурс» разработал систему технологического контроля для Калининградской АЭС

НПФ «Ракурс» завершены работы по изготовлению систем технологического контроля параметров (СТК-ЭР)

Публикаций - 176, упоминаний - 255

Ракурс НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 16
Google LLC 12690 12
Samsung Electronics 11065 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 9
Microsoft Corporation 25775 8
Yandex - Яндекс 9216 7
LG Electronics 3735 7
Sony 6739 7
Huawei 4677 6
Apple Inc 13156 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Canon 1439 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 5
АРМО ГК 185 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Lenovo Motorola 3566 4
Совзонд - Sovzond 123 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 3
GoPro Inc 64 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Logitech 437 3
Yahoo! 3726 3
Sharp Corporation 1062 3
Olympus 475 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 3
Nikon 646 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 12
РусГидро - Майнская ГЭС 15 8
Силовые машины 166 5
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 5
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 4
РусГидро - Ленгидропроект 8 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 2
Газпром ПАО 1493 2
Walt Disney Company 647 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Совкомбанк Совесть 279 2
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Manfrotto 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Тетис Кэпитал - Tethys 27 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Менатеп - Menatep 39 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 3
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
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Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Администрация Перми 23 1
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Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 17
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Аксессуары 4282 11
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