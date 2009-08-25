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Ракурс НПФ



25.08.2009 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: во всем обвинили ИТ-оборудование
01.04.2008 НПФ «Ракурс» внедрил СТК турбогенератор на ТЭС «Барх»
29.02.2008 НПФ «Ракурс» внедрил АСУ в ОАО «Мосэнерго»
13.02.2008 НПФ «Ракурс» модернизировал АСУ в «Петропродукт-Отрадное»
28.01.2008 НПФ «Ракурс» поставил АСУТП для паротурбогенератора в Пскове
22.01.2008 «Ракурс» внедрил АСУТП на Сангтудинской ГЭС-1
14.01.2008 «Ракурс» разработал АСУТП для ГЭС на реке Шикапа
05.12.2007 НПФ «Ракурс» внедрило АСУ ТП на ТЭЦ ОАО «Аммофос»
07.11.2007 НПФ «Ракурс» внедрила АСУ на Майнском гидроузле
10.10.2007 «Ракурс» поставил СКУ для Неманского ЦБК
27.09.2007 «Ракурс» поставил АСУТП для Загорской ГАЭС
12.09.2007 НПФ «Ракурс» внедрил «ПТК ЭГР» на Саяно-Шушенской ГЭС
05.09.2007 «Ракурс» модернизировал АСУТП Шушенской ГЭС
03.09.2007 «Ракурс» внедрил АПК САЭ для ЛАЭС
27.08.2007 «Ракурс» автоматизировал ТЭС «Барх»
23.08.2007 НПФ «Ракурс» поставит СТК-ЭР «Росэнергоатому»
21.08.2007 «НПФ «Ракурс» внедрил автоматизированную СУ на керамическом заводе
13.08.2007 «НПФ «Ракурс» создаст СКУ для «Аммофоса»
06.08.2007 «Ракурс» автоматизирует ангольскую ГЭС
02.08.2007 «Ракурс» будет внедрять решения Siemens
18.07.2007 «Ракурс» получил лицензию ФСБ
13.07.2007 НПФ «Ракурс» модернизирует АСУ для Загорской ГАЭС
10.07.2007 «Ракурс» модернизирует системы управления Загорской ГАЭС
28.06.2007 «Ракурс» разработал АСУТП водоподготовки
27.06.2007 «Ракурс» получил сертификат Госстандарта Беларуси
20.06.2007 «Ракурс» поставил СТК для Калининской АЭС
07.06.2007 НПФ «Ракурс» внедрил СТК-ЭР для ТЭС «Сипат»
06.06.2007 Осваиваем профессию фоторепортера
21.05.2007 НПФ «Ракурс» создаст ПТК для Сангтудинской ГЭС-1
16.05.2007 НПФ «Ракурс» испытал ПТК АСУТП для Белгородской ТЭЦ
11.05.2007 «Ракурс» разработал АСУТП для Майнской ГЭС
10.05.2007 Компании "Ракурс" вручена Большая золотая медаль
11.04.2007 «Ракурс» автоматизирует Саяно-Шушенскую ГЭС
10.04.2007 «Ракурс» внедрил АСУТП для ТЭЦ-15
06.04.2007 «Ракурс» разработал систему управления трансформаторами для Бурейской ГЭС
04.04.2007 «Ракурс» разработал АСУ ТП водоподготовительных установок для НТМК
29.03.2007 «Ракурс» внедряет АСУ ТП компрессора на НЛМК
28.03.2007 «Ракурс» изготовил АСУТП для Белгородской ТЭЦ
27.03.2007 «Ракурс» разработал систему управления вентиляционной установкой рудника
22.03.2007 «Ракурс» разработал систему технологического контроля для Калининградской АЭС

Публикаций - 65, упоминаний - 103

Ракурс НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Omron 54 8
Siemens AG - Сименс Россия 2263 7
DigitalGlobe 124 3
Scanex - Сканэкс 238 3
Совзонд - Sovzond 112 3
Google LLC 9581 3
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 2
RRC 136 2
РДТЕХ 210 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 66 2
Bee Pitron - Би Питрон 6 1
РСК Технологии 9 1
Орбита 36 1
Аргус-Спектр 12 1
Папилон - Papillon 8 1
Неолант - Neolant 36 1
Nikon 558 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
Rittal 49 1
Нейрософт 2 1
Ростех - Азимут 21 1
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 1
Прайм Груп 58 1
Biocad - Биокад 38 1
Т-Платформы - T-Platforms 334 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 326 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3779 1
SAP SE 4384 1
Yandex - Яндекс 4692 1
LG Electronics 3145 1
Abbyy 1081 1
InfoWatch - Инфовотч 826 1
HP Inc. 5116 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 105 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 234 1
VK - Mail.ru Group 2883 1
Аплана Группа компаний 151 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 285 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 87 9
РусГидро ПАО 175 3
Газпром ПАО 845 2
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 3 2
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 477 2
Атлантис-Пак ПКФ - Производственно-коммерческая фирма 2 1
Агроплазма 1 1
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 1
MODIS 49 1
Силовые машины 54 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 9 1
Промет НПО 1 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 11 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
РАО ЕЭС России ПАО 233 1
Транснефть 216 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 1
Роснефть НК 420 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 957 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 1
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 81 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 14 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 156 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2449 1
Счётная палата РФ 566 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 1
ГИС-Ассоциация 231 2
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 466 15
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 192 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 3
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 49 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 492 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 2
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 9 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 202 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 259 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4263 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 747 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 72 1
DeviceNet - протокол для промышленной сети CAN 4 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 288 1
ISO 1600 - ISO 400 - Светочувствительность цифровых камер 230 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2129 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 373 2
Яндекс.Карты и Транспорт 321 2
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 87 2
GeoEye IKONOS 95 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 1
Microsoft Windows XP 2359 1
Scanex Image Processor 4 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
QGIS - QuantumGIS - свободная кроссплатформенная геоинформационная система 2 1
ЕГИС СЦ - Единая геоинформационная система Ситуационного центра Главы Республики Саха 1 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 20 1
Geoserver 11 1
Чернигов Леонид 2 2
Рейтман Юрий 6 2
Балагуров Андрей 8 2
Болсуновский Михаил 11 2
Козлов Павел 20 2
Астахов Сергей 3 2
Миллер Сергей 43 2
Газаров Артур 77 2
Юрченко Евгений 131 1
Добродеев Олег 7 1
Бутенко Валерий 12 1
Ахмадинежад Махмуд 37 1
Гершензон Владимир 19 1
Бугаенко Валерий 31 1
Северов Дмитрий 41 1
Щеголев Игорь 684 1
Мардер Наум 114 1
Ковалев Игорь 26 1
Медведев Дмитрий 1593 1
Ситников Сергей 75 1
Сеславинский Михаил 31 1
Митрофанов Андрей 9 1
Малинин Александр 40 1
Шойгу Сергей 84 1
Солдатов Алексей 85 1
Кириченко Игорь 44 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Жаров Александр 170 1
Россия - Российская федерация - РФ 90449 11
Израиль 1690 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 6
Индия - Республика 4111 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 5
Земля - планета Солнечной системы 6558 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 4
Иран - Исламская Республика Иран 924 4
Япония 8062 3
Канада 3063 3
Таджикистан - Республика 716 3
Ангола - Республика 29 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1807 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11404 2
Франция - Французская Республика 5015 2
Бразилия - Федеративная Республика 1901 2
Китай - Тайвань 1592 2
Германия - Федеративная Республика 7863 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 975 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 2
Узбекистан - Республика 1261 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11796 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9924 2
Беларусь - Белоруссия 3241 2
Россия - Сибирь 1400 1
Россия - СФО - Иркутская область 746 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1022 1
Нидерланды 2031 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 222 1
Малайзия 740 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 548 1
Ирак - Республика 620 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 193 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 805 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Греция - Греческая Республика 632 1
Россия - УФО - Курганская область 356 1
Кипр - Республика 357 1
Латвия - Латвийская Республика 676 1
Бельгия - Королевство 848 1
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Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 73 1
Информационное общество - Государственная программа 779 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
Коммерсантъ - Издательский дом 802 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
IDC - International Data Corporation 4552 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
РАН - Российская академия наук 1025 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1083 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012864.
Создано именных указателей - 65742.
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