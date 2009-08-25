Ракурс НПФ

Осваиваем профессию фоторепортера аться – каждый раз, когда вы берете камеру в руки, считайте, что вы на вступительном экзамене. Чтобы снять все самое интересное, нужно все время находиться в центре событий, не отвлекаясь по мелочам Ракурс, фокусные расстояния выбирайте в зависимости от того, что вы хотите передать на снимке. Чередуйте общие, средние планы, портреты, сюжетные кадры, детали крупным планом. Иногда детали мог