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Ракурс-инжиниринг


ООО «Ракурс-инжиниринг» - предлагает отечественные решения автоматизации, разрабатывает и внедряет высокотехнологичные продукты для объектов энергетики.  Сервисный центр ООО «Ракурс-инжиниринг» выполняет комплекс работ по сопровождению автоматизированных систем управления в течение всего жизненного цикла работы по улучшению и добавлению новых функциональных возможностей существующих АСУ.

Учебный центр ООО «Ракурс-инжиниринг» имеет лицензию на образовательную деятельность. Широкий охват учебных программ - от базовых курсов по элементной базе (ПЛК, HMI, SCADA, промышленным сетям и пр.) до учебных программ по принципам работы, настройке и наладке технологической автоматики, и системам автоматизированного управления. Обучение проходит как на территории Научно-технического центра «Ракурс», так и на территории Заказчика. Курсы читают штатные преподаватели Центра, инженерный состав ООО «Ракурс-инжиниринг» и преподаватели  ВУЗов и НИИ (НПО).


20.02.2025 «Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП 1
17.01.2008 «Ракурс-Инжиниринг» станет резидентом «Нойдорфа» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ракурс-инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 161 2
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 422 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1139 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 562 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1068 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1251 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 1
Энергетика - Energy - Energetically 5116 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 897 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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