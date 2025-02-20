Ракурс-инжиниринг
ООО «Ракурс-инжиниринг» - предлагает отечественные решения автоматизации, разрабатывает и внедряет высокотехнологичные продукты для объектов энергетики. Сервисный центр ООО «Ракурс-инжиниринг» выполняет комплекс работ по сопровождению автоматизированных систем управления в течение всего жизненного цикла работы по улучшению и добавлению новых функциональных возможностей существующих АСУ.
Учебный центр ООО «Ракурс-инжиниринг» имеет лицензию на образовательную деятельность. Широкий охват учебных программ - от базовых курсов по элементной базе (ПЛК, HMI, SCADA, промышленным сетям и пр.) до учебных программ по принципам работы, настройке и наладке технологической автоматики, и системам автоматизированного управления. Обучение проходит как на территории Научно-технического центра «Ракурс», так и на территории Заказчика. Курсы читают штатные преподаватели Центра, инженерный состав ООО «Ракурс-инжиниринг» и преподаватели ВУЗов и НИИ (НПО).
|20.02.2025
|«Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП 1
|17.01.2008
|«Ракурс-Инжиниринг» станет резидентом «Нойдорфа» 2
Ракурс-инжиниринг и организации, системы, технологии, персоны:
|Ракурс НПФ 161 2
|AMT Group - АМТ-Груп 353 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
|Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
|Молчанов Борис 12 1
|Чернигов Леонид 3 1
|Фивейский Сергей 19 1
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