ООО «Ракурс-инжиниринг» - предлагает отечественные решения автоматизации, разрабатывает и внедряет высокотехнологичные продукты для объектов энергетики. Сервисный центр ООО «Ракурс-инжиниринг» выполняет комплекс работ по сопровождению автоматизированных систем управления в течение всего жизненного цикла работы по улучшению и добавлению новых функциональных возможностей существующих АСУ.

Учебный центр ООО «Ракурс-инжиниринг» имеет лицензию на образовательную деятельность. Широкий охват учебных программ - от базовых курсов по элементной базе (ПЛК, HMI, SCADA, промышленным сетям и пр.) до учебных программ по принципам работы, настройке и наладке технологической автоматики, и системам автоматизированного управления. Обучение проходит как на территории Научно-технического центра «Ракурс», так и на территории Заказчика. Курсы читают штатные преподаватели Центра, инженерный состав ООО «Ракурс-инжиниринг» и преподаватели ВУЗов и НИИ (НПО).