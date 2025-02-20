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«Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП

«Ракурс-инжиниринг», специалисты в области разработки, производства и внедрения систем автоматизации для объектов энергетики, и «АМТ-Груп», разработчик решений в области информационной безопасности, провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса «Раскада». При совместном использовании продуктов заказчики получат широкий набор инструментов для контроля и мониторинга объектов АСУ ТП, исключающих несанкционированное воздействие стороннего злоумышленника на контур управления.

Архитектура комплексного решения предполагает размещение InfoDiode между комплектами программ для ЭВМ «Раскада», установленными в закрытом (технологическом) сегменте и менее доверенном (открытом) сегменте сети. Данная конфигурация позволяет изолировать доверенный сетевой сегмент и повысить его защищенность. При этом сохраняется возможность передачи широкого спектра промышленных протоколов в специализированные диспетчерские и ситуационные центры.

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Цифровизация

«Физическая изоляция доверенного сегмента способна предотвратить сложные целевые атаки, но она также ограничивает передачу технологических данных, необходимых для мониторинга, отслеживания и предупреждения аварийных ситуаций объектов АСУ ТП, в смежные информационные системы, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – Применение комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode в связке с программным комплексом «Раскада» гарантирует физическую изоляцию объекта АСУ ТП, исключающую реализацию удалённого вектора атаки на технологический контур. При этом сохраняется возможность передачи широкого спектра промышленных протоколов из технологического сегмента во внешние сети, что обеспечивает функционирование значимых рабочих и бизнес-процессов».

«Программный комплекс «Раскада» объединяет набор отдельных приложений, внесённых в реестр российского программного обеспечения, и предоставляет пользователям необходимые для контроля, управления и сбора данных промышленной автоматики объектов АСУ ТП инструменты. Решение, основанное на совместном применении ПК «Раскада» и комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode, обеспечит регулярный мониторинг и возможность реагировать на аварийные ситуации объектов АСУ ТП в режиме, близком к реальному времени, удовлетворяя современным потребностям бизнеса и отвечая всем требованиям кибербезопасности», – отметил Леонид Чернигов, генеральный директор «Ракурс-инжиниринг».

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