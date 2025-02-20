Чернигов Леонид
|20.02.2025
|«Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП 1
|25.12.2009
|Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы 1
|26.08.2009
|ИТ-подрядчик Саяно-Шушенской ГЭС отрицает вину 1
Чернигов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|Ракурс НПФ 161 2
|Ракурс-инжиниринг 2 1
|ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145330 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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