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Чернигов Леонид



20.02.2025 «Ракурс-инжиниринг» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное функционирование объектов АСУ ТП 1
25.12.2009 Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы 1
26.08.2009 ИТ-подрядчик Саяно-Шушенской ГЭС отрицает вину 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чернигов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 161 2
Ракурс-инжиниринг 2 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Ростех - Автоматика Концерн 1645 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 681 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1251 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 929 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13266 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27762 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4249 1
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Башнин Олег 1 1
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Коновалов Анатолий 1 1
Пересторонин Александр 1 1
Неволько Николай 3 1
Кутьин Николай 3 1
Клочков Роман 1 1
Чуричков Николай 1 1
Шерварли Евгений 1 1
Митрофанов Андрей 9 1
Матвиенко Александр 1 1
Дорофеев Николай 1 1
Баклицкий Леонид 1 1
Ларионов Александр 2 1
Погоняйченко Игорь 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Россия - РФ - Российская федерация 145330 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8082 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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