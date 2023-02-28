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ПромАвтоматика Промышленная автоматика Контроль доступа

СОБЫТИЯ

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28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
25.11.2022 «Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 2
25.12.2009 Парламентская комиссия по СШ ГЭС доложила Думе свои выводы 2
27.12.2007 Directum пришла в Коми: новый партнер 1
09.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
01.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
27.02.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
23.01.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

ПромАвтоматика и организации, системы, технологии, персоны:

Овен 25 8
Siemens AG - Siemens Group 2662 7
АБС Электро - АБС ЗЭиМ Автоматизация - Завод Электроники и Механики 9 6
Planar Systems 32 6
Вибратор - Приборостроительный завод 6 6
ПЛКСистемы 15 6
National Instruments - NI 27 6
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 6
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 190 2
Ракурс НПФ 175 2
Промавтоматика ПФК 1 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 13 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 13 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Векас - Vekas 3 1
Датапарк 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
Yandex - Яндекс 9048 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 304 1
Directum - Директум 1239 1
Schneider Electric 607 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 50 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
РТСофт - RTSoft 100 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 1
Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1609 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 6
Экспотроника ВК 40 6
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 6
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 2
РусГидро - Ленгидропроект 8 1
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 1
Газпром нефть 701 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 285 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 365 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Силовые машины 164 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5380 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 93 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1555 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7700 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1206 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 490 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1906 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1654 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1000 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 996 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22319 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3171 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27929 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10083 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1374 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13786 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 655 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 166 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2628 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1544 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 590 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 171 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6799 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 39 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2459 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2993 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1031 1
Google YouTube - Видеохостинг 2977 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 1
Apple AirPods - Наушники 171 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 925 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
Schneider Electric EcoStruxure 69 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3521 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2331 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 1
Ларионов Александр 4 2
Чернигов Леонид 4 2
Павлов Петр 2 1
Юсупов Тимур 1 1
Никитенко Геннадий 1 1
Коновалов Анатолий 1 1
Баклицкий Леонид 1 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Дорофеев Николай 1 1
Матвиенко Александр 1 1
Шерварли Евгений 1 1
Погоняйченко Игорь 1 1
Шитов Константин 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Чиглинцев Михаил 1 1
Богуш Борис 1 1
Толошинов Александр 1 1
Пересторонин Александр 1 1
Неволько Николай 3 1
Клочков Роман 1 1
Чуричков Николай 1 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Шойгу Сергей 92 1
Васильев Евгений 132 1
Шпак Василий 277 1
Лебедев Алексей 25 1
Александров Юрий 4 1
Митрофанов Андрей 9 1
Надеин Андрей 18 1
Бетелин Владимир 8 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 28 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 40 1
Керейник Юрий 7 1
Цветков Сергей 22 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 6
Россия - РФ - Российская федерация 163955 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3424 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 664 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1637 1
Таджикистан - Республика 940 1
Ирак - Республика 706 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 50 1
Ангола - Республика 36 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1618 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2483 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1450 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2102 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Информатика - computer science - informatique 1176 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 224 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1061 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Физика - Physics - область естествознания 2907 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Энергетика - Energy - Energetically 5760 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5446 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 638 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1873 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1069 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 54 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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