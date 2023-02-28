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ПромАвтоматика Промышленная автоматика Контроль доступа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ПромАвтоматика и организации, системы, технологии, персоны:
|Ларионов Александр 4 2
|Чернигов Леонид 4 2
|Павлов Петр 2 1
|Юсупов Тимур 1 1
|Никитенко Геннадий 1 1
|Коновалов Анатолий 1 1
|Баклицкий Леонид 1 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Гущин Станислав 4 1
|Дорофеев Николай 1 1
|Матвиенко Александр 1 1
|Шерварли Евгений 1 1
|Погоняйченко Игорь 1 1
|Шитов Константин 2 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Чиглинцев Михаил 1 1
|Богуш Борис 1 1
|Толошинов Александр 1 1
|Пересторонин Александр 1 1
|Неволько Николай 3 1
|Клочков Роман 1 1
|Чуричков Николай 1 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Васильев Евгений 132 1
|Шпак Василий 277 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Александров Юрий 4 1
|Митрофанов Андрей 9 1
|Надеин Андрей 18 1
|Бетелин Владимир 8 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 28 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 40 1
|Керейник Юрий 7 1
|Цветков Сергей 22 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
|РАН - Российская академия наук 2091 1
|РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 54 1
|РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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