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АБС Электро АБС ЗЭиМ Автоматизация Завод Электроники и Механики
УПОМИНАНИЯ
АБС Электро и организации, системы, технологии, персоны:
|Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 6
|Экспотроника ВК 40 6
|Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
|Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
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