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АБС Электро АБС ЗЭиМ Автоматизация Завод Электроники и Механики

АБС Электро - АБС ЗЭиМ Автоматизация - Завод Электроники и Механики

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Сбербанк и ГК «АБС Электро» договорились о расширении партнерства и внедрении ИИ 4
17.01.2007 СИЗ ЕлАЗа управляет производством с МАХ 1
09.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
06.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
01.03.2006 14 марта откроется российская выставка по автоматизации 1
27.02.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
23.01.2006 14 марта в Петербурге откроется выставка по автоматизации 1
20.03.2000 РТСофт и Завод Электроники и Механики (ЗЭиМ) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 4

Публикаций - 9, упоминаний - 15

АБС Электро и организации, системы, технологии, персоны:

National Instruments - NI 27 6
Вибратор - Приборостроительный завод 6 6
Planar Systems 31 6
Овен 21 6
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 6
Siemens AG - Siemens Group 2604 6
ИКОС 47 6
ICL ГК 413 1
РТСофт - RTSoft 91 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 6
Экспотроника ВК 40 6
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3245 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1086 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 797 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2753 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3152 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 6
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 294 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1395 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1515 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177067.
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