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ВНИИР-Прогресс
УПОМИНАНИЯ
|30.04.2025
|Российские навигационные спутники смогут передавать сигнал в условиях сильных помех 1
|03.11.2023
|Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1
ВНИИР-Прогресс и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимошин Андрей 12 1
|Шойгу Ксения 3 1
|Петров Артур 4 1
|Костин Владислав 1 1
|Головтченко Андрей 1 1
|Добров Вадим 1 1
|Вялов Александр 1 1
|Гаверский Антон 1 1
|Шадаев Максут 1042 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Качанов Олег 119 1
|Евтушенков Владимир 208 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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