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ВНИИР-Прогресс


УПОМИНАНИЯ


30.04.2025 Российские навигационные спутники смогут передавать сигнал в условиях сильных помех 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ВНИИР-Прогресс и организации, системы, технологии, персоны:

Kometa - Комета 157 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Релематика 5 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Ростех - Автоматика Концерн 1664 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Газпром нефть 635 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
Почта России ПАО 2154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
Sistema Asia 3 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9855 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 805 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5963 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 649 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Промышленное программное обеспечение 87 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2298 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3029 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2874 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1713 1
Pixabay 147 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5023 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 239 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 476 1
Тимошин Андрей 12 1
Шойгу Ксения 3 1
Петров Артур 4 1
Костин Владислав 1 1
Головтченко Андрей 1 1
Добров Вадим 1 1
Вялов Александр 1 1
Гаверский Антон 1 1
Шадаев Максут 1042 1
Николаев Вячеслав 102 1
Шойгу Сергей 90 1
Качанов Олег 119 1
Евтушенков Владимир 208 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 2
Турция - Турецкая республика 2409 2
Европа 24368 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1076 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Кипр - Республика 569 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6844 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7071 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5969 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 561 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5740 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 15 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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