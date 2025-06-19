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Сбербанк и ГК «АБС Электро» договорились о расширении партнерства и внедрении ИИ

Сбербанк и три предприятия группы компаний «АБС Электро», АО «ВНИИР», АО «ВНИИР-Прогресс» и АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», заключили соглашение о расширении линейки используемых финансовых решений и внедрении технологий искусственного интеллекта в работе предприятий группы компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «АБС Электро».

В настоящий момент Сбербанк и группа компаний «АБС Электро», производитель электротехнического оборудования для всех видов энергетики, сотрудничают по широкому спектру финансовых вопросов. Например, только за последний год Сбербанк одобрил «АБС Электро» лимиты на сумму более восьми млрд руб. для обеспечения гарантийных обязательств в рамках реализации проектов с крупнейшими предприятиями России по обеспечению поставок специального оборудования. Речь о таких компаниях как например, «РусГидро», «Роснефть», «Россети». Кроме того, в настоящий момент общая сумма открытых в банке кредитных лимитов для группы компаний превышает 9,5 млрд руб.

«Расширение партнерства со "Сбером" открывает для нас качественно новые возможности. В этом году мы получили существенную поддержку по ряду направлений, включая цифровизацию, автоматизацию и обеспечение технологической независимости. Также, благодаря применению передовых ИИ-технологий, мы рассчитываем повысить эффективность управления и ускорить внедрение инноваций в наших разработках, ориентированных на ключевые отрасли промышленности», — сказала Ирина Харисова, председатель совета директоров ГК «АБС Электро».

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