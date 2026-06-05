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Шойгу Ксения

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Cloud X обеспечит вычислительные и ИИ-технологии Ангаро-Енисейского кластера 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1
10.01.2022 Sistema SmartTech инвестирует в платформу по найму временного персонала MyGig 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шойгу Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 3
MyGig - Май гиг.ру 1 1
Brayne 1 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
ВНИИР-Прогресс 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 71 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 467 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 68 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 23 1
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
АФК Система - Sistema Smarttech 4 2
Altus Capital 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1184 1
Почта России ПАО 2322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1042 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Газпром нефть 697 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1836 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 67 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 399 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 205 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 1
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