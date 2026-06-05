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Шойгу Ксения
СОБЫТИЯ
Шойгу Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Кладов Евгений 1 1
|Тимошин Андрей 12 1
|Партин Илья 2 1
|Петров Артур 4 1
|Гаверский Антон 1 1
|Вялов Александр 1 1
|Добров Вадим 1 1
|Головтченко Андрей 1 1
|Шадаев Максут 1197 1
|Евтушенков Владимир 214 1
|Качанов Олег 121 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Николаев Вячеслав 103 1
|Казинец Вадим 2 1
|Дудаш Григорий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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