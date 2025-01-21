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Газпромнефть НТЦ Научно-технический центр Газпром нефти

Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти


21.01.2025 Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
03.11.2023 Америка ввела санкции против знаменитых российских ИТ-компаний, замглавы Минцифры и хозяев МТС 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
01.02.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
19.09.2019 Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя 3
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 2
22.03.2019 Университет ИТМО и «Сименс» открыли исследовательскую лабораторию 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 2
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
22.11.2018 «Инфосистемы Джет» и «Сколтех» будут развивать стандарты интернета вещей в России 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
24.09.2018 Naumen разработала систему интеллектуального поиска для НТЦ «Газпром нефти» 3
30.05.2018 «Яндекс Терра» и НТЦ «Газпром нефти» завершили тестирование отечественной системы для обработки сейсморазведочных данных 1
24.06.2011 «Газпром» думает о создании одного из мощнейших суперкомпьютеров на планете 1
03.02.2011 IBM, РГУ нефти и газа им. Губкина и «Газпромнефть НТЦ» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки ИТ-решений 2
12.03.2010 В Москве прошёл учебный курс по управлению корпоративным контентом AIIM ECM Practitioner 1

Публикаций - 20, упоминаний - 27

Газпромнефть НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9441 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Naumen - Наумен 626 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 2
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 2
SAP SE 5279 2
Luxms 78 2
Easy Report 8 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
SAS Institute 971 1
Philips 2053 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
Транснефть Технологии 14 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
8213 1
Lenovo Group 2292 1
Lenovo Professional Services 5 1
OpenText 207 1
МегаФон 8807 1
Intel Corporation 12197 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Canon 1397 1
Adobe Systems 1550 1
Цифра ГК 2426 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Yandex - Яндекс 7343 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Газпром нефть 618 15
Газпром ПАО 1342 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 3
Почта России ПАО 2112 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Абсолют Банк 230 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Baker Hughes 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 106 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
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АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
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