Газпромнефть НТЦ Научно-технический центр Газпром нефти
Газпромнефть НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасанов Марс 3 3
|Кириченко Игорь 49 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Денисов Владислав 4 2
|Евграфьев Евгений 3 2
|Елисеев Максим 3 2
|Коробкина Евгения 3 2
|Прунтов Кирилл 2 2
|Тютюнник Александр 40 2
|Можчиль Артем 2 2
|Уланов Вадим 4 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Астахов Сергей 8 2
|Николаев Максим 5 2
|Егоров Владимир 82 1
|Зорин Александр 51 1
|Рубин Дмитрий 51 1
|Голицын Лев 9 1
|Паршин Константин 63 1
|Либеров Александр 10 1
|Лаконцев Дмитрий 18 1
|Бухановский Александр 14 1
|Харьков Алексей 1 1
|Васильев Владимир 38 1
|Егоров Антон 3 1
|Мосяков Дмитрий 1 1
|Кирьянов Евгений 1 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Коротеев Дмитрий 2 1
|Оселедец Иван 24 1
|Самойлов Андрей 8 1
|Майер Елена 2 1
|Gitsels Martin - Гитзельс Мартин 1 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Оганов Артем 7 1
|Анисимов Владимир 8 1
|Панарин Олег 1 1
|Корнильев Кирилл 64 1
|Соколова Ольга 25 1
|Баранов Роман 14 1
|Sports.ru - Спортс.ру 27 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Fortune Global 500 286 1
|Markets&Markets Research 112 1
|S&P 500 558 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Naumen Research 1 1
|Technavio 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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