Заверячев Александр
|21.01.2025
|Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта 1
|08.08.2012
|Чиновники ИТ-департаментов Минсвязи переходят в администрацию Путина 1
Заверячев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
|Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
|Пугачев Павел 63 1
|Буньков Алексей 1 1
|Волоскович Алексей 2 1
|Вагнер Милош 13 1
|Логунов Владимир 14 1
|Терляков Олег 13 1
|Иванов Сергей 388 1
|Липов Андрей 62 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Путин Владимир 3171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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