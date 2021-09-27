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ФСО РФ ГЦСС ФГУП Спецсвязь Главный центр специальной связи Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации

ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации


27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию
30.11.2017 Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи»
09.10.2014 «Крок» оснастил комплексом медиасистем «Главный центр специальной связи»
18.09.2014 В день выхода почтовой марки «Главный центр специальной связи», приуроченной к 75-летию предприятия, состоялась торжественная церемония памятного гашения
16.05.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России нуждается в развитии программно-технических средств
15.05.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО заказывает разработку ИС
30.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России приобретет оборудование связи
29.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит аукцион по выбору ИТ-подрядчиков
28.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает монтаж системы видеосвязи
18.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика
17.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает разработку геоинформационной системы
16.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает модернизацию ИС
15.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России купит средства антивирусной защиты
14.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает развитие АПК ИКС Совета Федерации
11.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчика
10.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчиков
09.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчика
03.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика
27.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчиков
21.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчика
18.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России требуется поддержка программных продуктов
04.03.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет поставщика оборудования связи
15.02.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО выбирает ИТ-подрядчика
13.02.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России необходимо телеком-оборудование
14.01.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России закупает оборудование связи
07.11.2007 ФЭУ Спецсвязи ФСО ищет поставщиков ИТ-оборудования
30.10.2007 ФЭУ Спецсвязи ФСО выбирает поставщиков ПО
19.10.2007 ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет поставщиков ПО и ИТ-техники
03.07.2006 "Прогноз" разработает АИС для "Спецсвязи"

Публикаций - 79, упоминаний - 104

ФСО РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 83 7
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8238 3
Ростех - Ростехнологии 2485 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 464 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8710 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7650 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1865 2
Компьюлинк УСП 143 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 443 2
Telegram Group 735 2
Симбиотел 12 2
Компьюлинк ГК - Compulink 385 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 157 1
Инфоком Сервис НПП 4 1
JBL 156 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 1
Тензор 55 1
AKG 61 1
РТСофт - RTSoft 81 1
Extron Electronics 52 1
GitHub 476 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 755 1
Vodafone Group 1318 1
Радиокода 3 1
Радэл СКБ ФГУП 2 1
Инфотест-Р 3 1
Чеченэлектросвязь 3 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 7 1
Softline - Софтлайн 1844 1
Twitter 2389 1
Meta Platforms - Facebook 4207 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1962 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2319 1
Ростелеком - РТЛабс 148 1
Quorum - Кворум 94 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 751 1
Google LLC 10058 1
Salesforce.com 353 1
Прогноз 759 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5115 7
Газпром ПАО 942 6
Почта России ПАО 1839 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 874 3
ГПБ - Газпромбанк 833 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 150 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 145 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 30 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 2
Вода Крыма ГУП РК 4 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Уралсиб Банк 474 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 220 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 276 1
Деловые Линии ГК 40 1
Мегаполис ТК 138 1
Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 68 1
Nestle - Нестле 100 1
Альфа-Банк 1450 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2064 1
РЖД - Российские железные дороги 1434 1
Норникель - Норильский никель 291 1
Газпром нефть 417 1
Роскосмосбанк АО 1 1
Societe Generale - Росбанк 434 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7828 18
Правительство РФ 7615 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2436 10
Президент Российской Федерации 3374 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2120 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2668 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10262 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2198 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2415 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2121 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 3
Правительство Москвы 1559 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 846 3
Счётная палата РФ 608 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 504 2
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 109 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2254 2
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 25 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 404 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3123 2
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Музей-усадьба Архангельское 16 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 38 1
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 1
Правительство Тюменской области 69 1
Нерюнгринская районная администрация 1 1
МВД Татарстан - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 4 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 567 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1029 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2127 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14716 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22272 9
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 769 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4036 3
Website - Вебсайт 6270 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4182 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2279 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5350 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5407 2
Сервер - Серверные платформы 6964 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 3169 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6070 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2169 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9473 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 38083 2
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 19 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1931 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 2629 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 820 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2656 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2032 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1378 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4686 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4126 1
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 16 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 143 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1282 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 992 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2025 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 176 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 13 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 889 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 900 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1996 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 171 1
Оцифровка - Digitization 978 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 36 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 581 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3092 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2287 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 403 3
Симбиотел - EZTalk 11 2
Nokia Alcatel-Lucent Optinex SM 1 1
ЭОС Дело СЭД 2776 1
WhatsApp Messenger 725 1
Google Android 11806 1
Apple iOS 6349 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 477 1
Google Play - Google Store - Android Market 2692 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1268 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions 30 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 211 1
КриптоПро СКЗИ CSP 143 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 405 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 42 1
Microsoft SQL Server 1411 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 716 1
Microsoft Office 3211 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 142 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 106 1
ФНС РФ ЦОД 25 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1166 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 40 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 281 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 654 1
Белановский Владимир 8 7
Носков Константин 212 6
Мишустин Михаил 362 5
Шадаев Максут 444 5
Иванов Олег 130 4
Духовницкий Олег 91 4
Медведев Дмитрий 1601 3
Зорин Игорь 5 3
Соколов Алексей 129 3
Фетисов Александр 14 3
Песков Дмитрий 78 3
Кисляков Евгений 91 3
Левин Леонид 108 3
Федулов Владислав 66 3
Акимов Максим 169 3
Турчак Андрей 15 2
Коновалов Александр 13 2
Котюков Михаил 7 2
Данилюк Юрий 3 2
Попов Павел 12 2
Путин Владимир 2511 2
Ким Дмитрий 33 2
Бокова Людмила 80 2
Пак Олег 94 2
Войтенко Олег 25 2
Черкесова Бэлла 9 2
Шойтов Александр 10 2
Топилин Максим 6 2
Набиуллина Эльвира 77 2
Шулика Виталий 8 2
Собянин Сергей 222 2
Лящ Михаил 40 2
Белоусов Андрей 58 2
Кудрин Алексей 92 2
Скворцова Вероника 66 2
Орешкин Максим 17 2
Нестеренко Татьяна 36 2
Мантуров Денис 65 2
Артемьев Игорь 90 2
Васильева Ольга 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 105017 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32863 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5261 6
Украина 6041 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12143 5
Россия - ЮФО - Севастополь 468 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1189 4
США - Флорида - Майами 173 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12411 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1965 3
Земля - планета Солнечной системы 7153 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 714 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 861 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2169 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2090 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 252 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 407 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45074 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 12 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 234 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1195 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 491 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 666 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 28 1
Россия - УФО - Тюменская область 823 1
Россия - СФО - Омская область 508 1
Россия - СФО - Иркутская область 815 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 649 1
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 56 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 34 1
Балтийское море - Финский залив 59 1
Москва - Красная площадь 43 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1888 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1979 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1003 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1166 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 248 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2529 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1877 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2276 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 148 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4833 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 12227 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 34 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 895 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 290 2
Мошенничество - Махинации 1363 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 74 1
Русский язык 4432 1
Войны Турции 3 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11980 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Список системообразующих предприятий РФ 50 1
Великая Отечественная война 200 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1850 1
Информационное общество - Государственная программа 1189 1
НКО - Некоммерческая организация 161 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 244 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 557 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1042 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 513 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1783 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 96 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 22 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1937 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
Коммерсантъ - Издательский дом 851 1
Бизнес Online 9 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 684 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 3
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 18 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
РАН - Российская академия наук 1344 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 171 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 24 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 582 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 1
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Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022