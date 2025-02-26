Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФСО РФ ГЦСС ФГУП Спецсвязь Главный центр специальной связи Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) — специализируется в области доставки специальной корреспонденции и опасных грузов, денежной наличности, наркотических средств и психотропных веществ, химических реагентов, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех субъектах Российской Федерации.
СОБЫТИЯ
|26.02.2025
|
Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»
нёрами будут выполняться в полном объёме», - добавили в компании. Санкции были введены в отношении «Главного центра специальной связи» («Спецсвязь») - госпредприятия, занимающегося перевозками
|18.06.2024
|
«Ростех» разработал устройство «три в одном» для криптозащиты сетей спецсвязи
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал аппаратуру для обеспечения криптозащиты сетей спецсвязи. Новое устройство совмещает в себе функции IP-шифратора, межсетевого экрана, маршрутизатора и позволяет работать с информацией высокого класса конфиденциальности. Об этом CNews сообщи
|22.05.2024
|
Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России
олий Русанов; главный бухгалтер Юрий Миронов; ведущий специалист управления правовой информатизации спецсвязи ФСО Владимир Верховодов. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.
|02.05.2024
|
Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России
ного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошен
|25.05.2022
|
Спецсвязь доставила во все регионы России материалы для ЕГЭ-2022
Специалисты подведомственного Минцифры России ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) доставили во все регионы России материалы для проведения Единого государстве
|27.09.2021
|
ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle
СУБД для Спецсвязи ФСО Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охр
|08.02.2021
|
Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов
ятия (ФГУП) «Охрана» путем присоединения к нему другого ФГУП — «Главного центра специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь»). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов норм
|09.02.2018
|
Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро
объявил, что связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE в диапазоне 800 МГц теперь обеспечена и внутри тоннелей кольцевой линии.Для проведения 4G в тоннелях метро «Мегафон» использовал кабель сети спецсвязи ЕРИС-М Как следует из технической документации «Мегафона», для этого компания использует кабель сети ЕРИС-М. ЕРИС-М - транкинговая радиосеть стандарта Tetra, построенная для нужд спец
|04.12.2017
|
Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию
оружия, наркотических средств, документов с государственной тайной и т.д. Как начались проблемы у «Спецсвязи» Неприятности у предприятия начались в мае 2017 г. Тогда во Владивостоке сотрудники
|30.11.2017
|
Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи»
едприятий «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь»). В ряде регионов, включая Москву, у «Спецсвязи» были выявлены «грубые нарушения законодательства». В этой связи Росгвардия приняла
|17.07.2017
|
ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи
Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев сетей связи специального назначения. Документ представляет из себ
|18.01.2016
|
Главный центр специальной связи внедрил единую СЭД
Главный центр специальной связи (ФГУП ГЦСС) внедрил систему электронного документооборота (СЭД). В рамках проекта решена задача орг
|09.10.2014
|
«Крок» оснастил комплексом медиасистем «Главный центр специальной связи»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) оснастил новые переговорные комнаты и конференц-зал современным комплексом медиасистем.
|18.09.2014
|
В день выхода почтовой марки «Главный центр специальной связи», приуроченной к 75-летию предприятия, состоялась торжественная церемония памятного гашения
гашения приняли участие руководитель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий, начальник ФГУП ГЦСС О.Н. Рыбалкин и заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москв
|18.09.2014
|
Главный центр специальной связи выбрал Mind в качестве поставщика ВКС
явил о сотрудничестве в сфере видео-конференц-связи (ВКС) с Главным центром специальный связи (ФГУП ГЦСС). Компания Mind была выбрана в качестве подрядчика по результатам проведения тендера в к
|06.11.2013
|
InfoWatch Traffic Monitor Enterprise прошел экспертизу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, сообщила о получении экспертного заключения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на систему контроля информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor Enterprise. Экспертное заключение №467, выданное 1 октября 2013 г., под
|29.08.2012
|
«Ростелеком» обеспечил интернетом отделения Центра спецсвязи и информации ФСО России в восьми городах Кузбасса
конкурсных торгов начал оказание услуг доступа в сеть интернет на скорости 2 Мбит/с подразделениям Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По условиям контракта
|03.11.2011
|
Спецсвязь ФСО выбрала защиту «Лаборатории Касперского»
ФСТЭК и ФСБ России гарантируют отсутствие недекларированных возможностей, благодаря чему антивирусный комплекс может использоваться для защиты информации, составляющей государственную тайну. «Решение Спецсвязи ФСО о продлении лицензий еще раз подтверждает, что продукты “Лаборатории Касперского” полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым государственными ведомствами к системам и
|16.08.2010
|
Рабочие повредили секретный кабель спецсвязи на севере Москвы
На севере Москвы дорожные рабочие повредили кабель правительственной спецсвязи, передает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «15 августа в 10.00 на службу «02» позвонил дежурный Федеральной службы охраны. Он сообщил, что в районе дом
|12.08.2010
|
Аукцион УВТС Спецсвязи ФСО РФ по выбору поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы не состоялся
нно-технического снабжения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УВТС Спецсвязи ФСО России) объявило итоги открытого аукциона по выбору поставщика мультисервисной
|16.06.2010
|
Управление военно-технического снабжения Спецсвязи ФСО России ищет поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы
нно-технического снабжения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УВТС Спецсвязи ФСО России) объявило открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить п
|07.06.2010
|
Спецсвязь ФСО России выбрала подрядчика для создания ВОЛС на базе оборудования Siemens
Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (Спецсвязь ФСО РФ) объявила итоги открытого конкурса на поставку оборудования, установку и выполнение пуско-наладочных работ волоконно-оптических линий связи цифровой транспортной сети ФСО Росси
|15.04.2010
|
Спецсвязь ФСО России построит ВОЛС на базе оборудования Siemens: тендер
Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (Спецсвязь ФСО РФ) объявила открытый конкурс на поставку оборудования, установку и выполнение пуско-наладочных работ волоконно-оптических линий связи цифровой транспортной сети ФСО России на баз
|23.03.2010
|
Каналы связи для Спецсвязи ФСО: контракты на 76 млн руб. забрал единственный участник тендера – «Ростелеком»
Управление научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УНТО Спецсвязи ФСО России
|23.03.2010
|
Техобслуживание оборудования связи: контракт Спецсвязи ФСО России забрал «Ростелеком»
восстановлению линий, оборудования и сооружений специальной связи для нужд ФСО России. На участие в торгах поступила единственная заявка – от компании «Ростелеком», которая была рассмотрена комиссией Спецсвязи ФСО на соответствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации. В итоге «Ростелеком» был признан участником тендера. Однако по причине наличия только одной заявки
|28.01.2010
|
УНТО Спецсвязи ФСО России требуются каналы связи
Управление научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УНТО Спецсвязи ФСО России
|03.06.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО РФ выбирает ИТ-подрядчика
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО РФ) выб
|16.05.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России нуждается в развитии программно-технических средств
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России)
|15.05.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО заказывает разработку ИС
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России)
|30.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России приобретет оборудование связи
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|29.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит аукцион по выбору ИТ-подрядчиков
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|28.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает монтаж системы видеосвязи
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|18.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|17.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает разработку геоинформационной системы
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|16.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает модернизацию ИС
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|15.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России купит средства антивирусной защиты
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|14.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает развитие АПК ИКС Совета Федерации
во-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России) ищет подрядчика для выполнения работ по развитию аппаратно-программных
|11.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчика
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|10.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчиков
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
|09.04.2008
|
ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчика
Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 11
|Ильин Николай 25 10
|Янукович Виктор 57 9
|Рейман Леонид 1065 8
|Фирташ Дмитрий 9 8
|Носков Константин 241 7
|Шадаев Максут 1210 7
|Белановский Владимир 10 7
|Дзекон Георгий 16 5
|Гусев Кирилл 7 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Духовницкий Олег 91 5
|Сенаторов Михаил 42 5
|Азаров Николай 15 5
|Ковалевский Сергей 19 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Зорин Игорь 7 5
|Михайлов Алексей 115 4
|Соколов Алексей 137 4
|Иванов Олег 153 4
|Кисляков Евгений 93 4
|Черненко Андрей 75 4
|Ким Дмитрий 73 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Назипов Дмитрий 86 4
|Горбуненко Денис 5 4
|Черкесова Бэлла 21 3
|Шойтов Александр 116 3
|Фазылзянов Фарит 30 3
|Левочкин Сергей 9 3
|Лахтин Станислав 4 3
|Нащекин Павел 3 3
|Александров Максим 8 3
|Верховодов Владимир 3 3
|Акимов Максим 192 3
|Левин Леонид 134 3
|Пак Олег 112 3
|Лящ Михаил 49 3
|Паршин Максим 323 3
|Песков Дмитрий 129 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.