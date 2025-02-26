ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» нёрами будут выполняться в полном объёме», - добавили в компании. Санкции были введены в отношении «Главного центра специальной связи» («Спецсвязь») - госпредприятия, занимающегося перевозками

«Ростех» разработал устройство «три в одном» для криптозащиты сетей спецсвязи Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал аппаратуру для обеспечения криптозащиты сетей спецсвязи. Новое устройство совмещает в себе функции IP-шифратора, межсетевого экрана, маршрутизатора и позволяет работать с информацией высокого класса конфиденциальности. Об этом CNews сообщи

Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России олий Русанов; главный бухгалтер Юрий Миронов; ведущий специалист управления правовой информатизации спецсвязи ФСО Владимир Верховодов. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.

Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России ного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошен

Спецсвязь доставила во все регионы России материалы для ЕГЭ-2022 Специалисты подведомственного Минцифры России ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) доставили во все регионы России материалы для проведения Единого государстве

ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle СУБД для Спецсвязи ФСО Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охр

Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов ятия (ФГУП) «Охрана» путем присоединения к нему другого ФГУП — «Главного центра специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь»). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов норм

Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро объявил, что связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE в диапазоне 800 МГц теперь обеспечена и внутри тоннелей кольцевой линии.Для проведения 4G в тоннелях метро «Мегафон» использовал кабель сети спецсвязи ЕРИС-М Как следует из технической документации «Мегафона», для этого компания использует кабель сети ЕРИС-М. ЕРИС-М - транкинговая радиосеть стандарта Tetra, построенная для нужд спец

Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию оружия, наркотических средств, документов с государственной тайной и т.д. Как начались проблемы у «Спецсвязи» Неприятности у предприятия начались в мае 2017 г. Тогда во Владивостоке сотрудники

Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи» едприятий «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь»). В ряде регионов, включая Москву, у «Спецсвязи» были выявлены «грубые нарушения законодательства». В этой связи Росгвардия приняла

ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев сетей связи специального назначения. Документ представляет из себ

Главный центр специальной связи внедрил единую СЭД Главный центр специальной связи (ФГУП ГЦСС) внедрил систему электронного документооборота (СЭД). В рамках проекта решена задача орг

«Крок» оснастил комплексом медиасистем «Главный центр специальной связи» Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) оснастил новые переговорные комнаты и конференц-зал современным комплексом медиасистем.

В день выхода почтовой марки «Главный центр специальной связи», приуроченной к 75-летию предприятия, состоялась торжественная церемония памятного гашения гашения приняли участие руководитель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий, начальник ФГУП ГЦСС О.Н. Рыбалкин и заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москв

Главный центр специальной связи выбрал Mind в качестве поставщика ВКС явил о сотрудничестве в сфере видео-конференц-связи (ВКС) с Главным центром специальный связи (ФГУП ГЦСС). Компания Mind была выбрана в качестве подрядчика по результатам проведения тендера в к

InfoWatch Traffic Monitor Enterprise прошел экспертизу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, сообщила о получении экспертного заключения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на систему контроля информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor Enterprise. Экспертное заключение №467, выданное 1 октября 2013 г., под

«Ростелеком» обеспечил интернетом отделения Центра спецсвязи и информации ФСО России в восьми городах Кузбасса конкурсных торгов начал оказание услуг доступа в сеть интернет на скорости 2 Мбит/с подразделениям Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По условиям контракта

Спецсвязь ФСО выбрала защиту «Лаборатории Касперского» ФСТЭК и ФСБ России гарантируют отсутствие недекларированных возможностей, благодаря чему антивирусный комплекс может использоваться для защиты информации, составляющей государственную тайну. «Решение Спецсвязи ФСО о продлении лицензий еще раз подтверждает, что продукты “Лаборатории Касперского” полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым государственными ведомствами к системам и

Рабочие повредили секретный кабель спецсвязи на севере Москвы На севере Москвы дорожные рабочие повредили кабель правительственной спецсвязи, передает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «15 августа в 10.00 на службу «02» позвонил дежурный Федеральной службы охраны. Он сообщил, что в районе дом

Аукцион УВТС Спецсвязи ФСО РФ по выбору поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы не состоялся нно-технического снабжения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УВТС Спецсвязи ФСО России) объявило итоги открытого аукциона по выбору поставщика мультисервисной

Управление военно-технического снабжения Спецсвязи ФСО России ищет поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы нно-технического снабжения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УВТС Спецсвязи ФСО России) объявило открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить п

Спецсвязь ФСО России выбрала подрядчика для создания ВОЛС на базе оборудования Siemens Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (Спецсвязь ФСО РФ) объявила итоги открытого конкурса на поставку оборудования, установку и выполнение пуско-наладочных работ волоконно-оптических линий связи цифровой транспортной сети ФСО Росси

Спецсвязь ФСО России построит ВОЛС на базе оборудования Siemens: тендер Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (Спецсвязь ФСО РФ) объявила открытый конкурс на поставку оборудования, установку и выполнение пуско-наладочных работ волоконно-оптических линий связи цифровой транспортной сети ФСО России на баз

Каналы связи для Спецсвязи ФСО: контракты на 76 млн руб. забрал единственный участник тендера – «Ростелеком» Управление научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УНТО Спецсвязи ФСО России

Техобслуживание оборудования связи: контракт Спецсвязи ФСО России забрал «Ростелеком» восстановлению линий, оборудования и сооружений специальной связи для нужд ФСО России. На участие в торгах поступила единственная заявка – от компании «Ростелеком», которая была рассмотрена комиссией Спецсвязи ФСО на соответствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации. В итоге «Ростелеком» был признан участником тендера. Однако по причине наличия только одной заявки

УНТО Спецсвязи ФСО России требуются каналы связи Управление научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УНТО Спецсвязи ФСО России

ФЭУ Спецсвязи ФСО РФ выбирает ИТ-подрядчика Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО РФ) выб

ФЭУ Спецсвязи ФСО России нуждается в развитии программно-технических средств Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России)

ФЭУ Спецсвязи ФСО заказывает разработку ИС Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России)

ФЭУ Спецсвязи ФСО России приобретет оборудование связи Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит аукцион по выбору ИТ-подрядчиков Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает монтаж системы видеосвязи Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает разработку геоинформационной системы Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает модернизацию ИС Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России купит средства антивирусной защиты Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает развитие АПК ИКС Совета Федерации во-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России) ищет подрядчика для выполнения работ по развитию аппаратно-программных

ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчика Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчиков Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе