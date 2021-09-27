Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСО РФ ГЦСС ФГУП Спецсвязь Главный центр специальной связи Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
Публикаций - 79, упоминаний - 104
ФСО РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белановский Владимир 8 7
|Носков Константин 212 6
|Мишустин Михаил 362 5
|Шадаев Максут 444 5
|Иванов Олег 130 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Медведев Дмитрий 1601 3
|Зорин Игорь 5 3
|Соколов Алексей 129 3
|Фетисов Александр 14 3
|Песков Дмитрий 78 3
|Кисляков Евгений 91 3
|Левин Леонид 108 3
|Федулов Владислав 66 3
|Акимов Максим 169 3
|Турчак Андрей 15 2
|Коновалов Александр 13 2
|Котюков Михаил 7 2
|Данилюк Юрий 3 2
|Попов Павел 12 2
|Путин Владимир 2511 2
|Ким Дмитрий 33 2
|Бокова Людмила 80 2
|Пак Олег 94 2
|Войтенко Олег 25 2
|Черкесова Бэлла 9 2
|Шойтов Александр 10 2
|Топилин Максим 6 2
|Набиуллина Эльвира 77 2
|Шулика Виталий 8 2
|Собянин Сергей 222 2
|Лящ Михаил 40 2
|Белоусов Андрей 58 2
|Кудрин Алексей 92 2
|Скворцова Вероника 66 2
|Орешкин Максим 17 2
|Нестеренко Татьяна 36 2
|Мантуров Денис 65 2
|Артемьев Игорь 90 2
|Васильева Ольга 15 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 851 1
|Бизнес Online 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru