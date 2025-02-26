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ФСО РФ ГЦСС ФГУП Спецсвязь Главный центр специальной связи Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации

ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации

ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) — специализируется в области доставки специальной корреспонденции и опасных грузов, денежной наличности, наркотических средств и психотропных веществ, химических реагентов, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех субъектах Российской Федерации.

 

СОБЫТИЯ


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

нёрами будут выполняться в полном объёме», - добавили в компании. Санкции были введены в отношении «Главного центра специальной связи» («Спецсвязь») - госпредприятия, занимающегося перевозками

18.06.2024 «Ростех» разработал устройство «три в одном» для криптозащиты сетей спецсвязи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал аппаратуру для обеспечения криптозащиты сетей спецсвязи. Новое устройство совмещает в себе функции IP-шифратора, межсетевого экрана, маршрутизатора и позволяет работать с информацией высокого класса конфиденциальности. Об этом CNews сообщи
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России

олий Русанов; главный бухгалтер Юрий Миронов; ведущий специалист управления правовой информатизации спецсвязи ФСО Владимир Верховодов. Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

ного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошен
25.05.2022 Спецсвязь доставила во все регионы России материалы для ЕГЭ-2022

Специалисты подведомственного Минцифры России ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) доставили во все регионы России материалы для проведения Единого государстве
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle

СУБД для Спецсвязи ФСО Как выяснил CNews, Служба специальной связи и информации Федеральной службы охр
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов

ятия (ФГУП) «Охрана» путем присоединения к нему другого ФГУП — «Главного центра специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь»). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов норм
09.02.2018 Расследование CNews. Как сеть спецсвязи помогла «Мегафону» провести 4G в тоннелях метро

объявил, что связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE в диапазоне 800 МГц теперь обеспечена и внутри тоннелей кольцевой линии.Для проведения 4G в тоннелях метро «Мегафон» использовал кабель сети спецсвязи ЕРИС-М Как следует из технической документации «Мегафона», для этого компания использует кабель сети ЕРИС-М. ЕРИС-М - транкинговая радиосеть стандарта Tetra, построенная для нужд спец
04.12.2017 Перевозка секретных документов в России парализована «впервые за 78 лет». Обвиняют Росгвардию

оружия, наркотических средств, документов с государственной тайной и т.д. Как начались проблемы у «Спецсвязи» Неприятности у предприятия начались в мае 2017 г. Тогда во Владивостоке сотрудники
30.11.2017 Росгвардия изъяла боевое оружие у сотрудников «Спецсвязи»

едприятий «Главный центр специальной связи» (ФГУП «Спецсвязь»). В ряде регионов, включая Москву, у «Спецсвязи» были выявлены «грубые нарушения законодательства». В этой связи Росгвардия приняла
17.07.2017 ФСО потребовала права бесплатно размещать свои сети связи

Бесплатная инфраструктура для сетей спецсвязи Федеральная служба охраны (ФСО) подготовила законопроект о размещении сооружений связи и средств связи для владельцев сетей связи специального назначения. Документ представляет из себ
18.01.2016 Главный центр специальной связи внедрил единую СЭД

Главный центр специальной связи (ФГУП ГЦСС) внедрил систему электронного документооборота (СЭД). В рамках проекта решена задача орг
09.10.2014 «Крок» оснастил комплексом медиасистем «Главный центр специальной связи»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) оснастил новые переговорные комнаты и конференц-зал современным комплексом медиасистем.
18.09.2014 В день выхода почтовой марки «Главный центр специальной связи», приуроченной к 75-летию предприятия, состоялась торжественная церемония памятного гашения

гашения приняли участие руководитель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий, начальник ФГУП ГЦСС О.Н. Рыбалкин и заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москв
18.09.2014 Главный центр специальной связи выбрал Mind в качестве поставщика ВКС

явил о сотрудничестве в сфере видео-конференц-связи (ВКС) с Главным центром специальный связи (ФГУП ГЦСС). Компания Mind была выбрана в качестве подрядчика по результатам проведения тендера в к
06.11.2013 InfoWatch Traffic Monitor Enterprise прошел экспертизу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, сообщила о получении экспертного заключения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на систему контроля информационных потоков InfoWatch Traffic Monitor Enterprise. Экспертное заключение №467, выданное 1 октября 2013 г., под
29.08.2012 «Ростелеком» обеспечил интернетом отделения Центра спецсвязи и информации ФСО России в восьми городах Кузбасса

конкурсных торгов начал оказание услуг доступа в сеть интернет на скорости 2 Мбит/с подразделениям Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По условиям контракта
03.11.2011 Спецсвязь ФСО выбрала защиту «Лаборатории Касперского»

ФСТЭК и ФСБ России гарантируют отсутствие недекларированных возможностей, благодаря чему антивирусный комплекс может использоваться для защиты информации, составляющей государственную тайну. «Решение Спецсвязи ФСО о продлении лицензий еще раз подтверждает, что продукты “Лаборатории Касперского” полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым государственными ведомствами к системам и
16.08.2010 Рабочие повредили секретный кабель спецсвязи на севере Москвы

На севере Москвы дорожные рабочие повредили кабель правительственной спецсвязи, передает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «15 августа в 10.00 на службу «02» позвонил дежурный Федеральной службы охраны. Он сообщил, что в районе дом
12.08.2010 Аукцион УВТС Спецсвязи ФСО РФ по выбору поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы не состоялся

нно-технического снабжения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УВТС Спецсвязи ФСО России) объявило итоги открытого аукциона по выбору поставщика мультисервисной

16.06.2010 Управление военно-технического снабжения Спецсвязи ФСО России ищет поставщика мультисервисной транспортной цифровой системы

нно-технического снабжения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УВТС Спецсвязи ФСО России) объявило открытый аукцион, по итогам которого рассчитывает определить п
07.06.2010 Спецсвязь ФСО России выбрала подрядчика для создания ВОЛС на базе оборудования Siemens

Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (Спецсвязь ФСО РФ) объявила итоги открытого конкурса на поставку оборудования, установку и выполнение пуско-наладочных работ волоконно-оптических линий связи цифровой транспортной сети ФСО Росси
15.04.2010 Спецсвязь ФСО России построит ВОЛС на базе оборудования Siemens: тендер

Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (Спецсвязь ФСО РФ) объявила открытый конкурс на поставку оборудования, установку и выполнение пуско-наладочных работ волоконно-оптических линий связи цифровой транспортной сети ФСО России на баз
23.03.2010 Каналы связи для Спецсвязи ФСО: контракты на 76 млн руб. забрал единственный участник тендера – «Ростелеком»

Управление научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УНТО Спецсвязи ФСО России
23.03.2010 Техобслуживание оборудования связи: контракт Спецсвязи ФСО России забрал «Ростелеком»

восстановлению линий, оборудования и сооружений специальной связи для нужд ФСО России. На участие в торгах поступила единственная заявка – от компании «Ростелеком», которая была рассмотрена комиссией Спецсвязи ФСО на соответствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации. В итоге «Ростелеком» был признан участником тендера. Однако по причине наличия только одной заявки
28.01.2010 УНТО Спецсвязи ФСО России требуются каналы связи

Управление научно-технического обеспечения Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (УНТО Спецсвязи ФСО России
03.06.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО РФ выбирает ИТ-подрядчика

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО РФ) выб
16.05.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России нуждается в развитии программно-технических средств

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России)
15.05.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО заказывает разработку ИС

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России)
30.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России приобретет оборудование связи

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
29.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит аукцион по выбору ИТ-подрядчиков

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
28.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает монтаж системы видеосвязи

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
18.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России проводит открытый конкурс: выбор ИТ-подрядчика

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
17.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает разработку геоинформационной системы

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
16.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает модернизацию ИС

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
15.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России купит средства антивирусной защиты

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
14.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России заказывает развитие АПК ИКС Совета Федерации

во-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ (ФЭУ Спецсвязи ФСО России) ищет подрядчика для выполнения работ по развитию аппаратно-программных

11.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчика

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
10.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России выбирает ИТ-подрядчиков

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе
09.04.2008 ФЭУ Спецсвязи ФСО России ищет ИТ-подрядчика

Финансово-экономическое управление Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФЭУ Спе

Публикаций - 240, упоминаний - 440

ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Microsoft Corporation 25775 12
Укртелеком - Ukrtelecom 244 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 9
МегаФон 10742 7
Восход ФГБУ НИИ 721 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Тримоб - TriMob 35 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
9594 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 4
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 3
ФСО РФ - Система НТЦ правовой информации - Система Научно-технический центр правовой информации 4 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9216 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Крок - Croc 1964 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
Газпром ПАО 1493 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 10
EPIC Telecom Invest 212 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 6
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Group DF 7 5
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 3
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 3
Газстройинжиниринг 6 3
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 3
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Татнефть 243 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 3
Вода Крыма ГУП РК 6 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 36
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
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Dr.Web Enterprise Security Suite 148 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Симбиотел - EZTalk 17 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
ПриватБанк - Приват24 116 2
Siemens SURPASS 20 2
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 2
Google Chrome - браузер 1701 2
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.Ru Почта 418 2
DeviceLock DLP 82 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 62 2
Путин Владимир 3454 11
Ильин Николай 25 10
Янукович Виктор 57 9
Рейман Леонид 1065 8
Фирташ Дмитрий 9 8
Носков Константин 241 7
Шадаев Максут 1210 7
Белановский Владимир 10 7
Дзекон Георгий 16 5
Гусев Кирилл 7 5
Мишустин Михаил 787 5
Духовницкий Олег 91 5
Сенаторов Михаил 42 5
Азаров Николай 15 5
Ковалевский Сергей 19 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Зорин Игорь 7 5
Михайлов Алексей 115 4
Соколов Алексей 137 4
Иванов Олег 153 4
Кисляков Евгений 93 4
Черненко Андрей 75 4
Ким Дмитрий 73 4
Матюхин Владимир 61 4
Назипов Дмитрий 86 4
Горбуненко Денис 5 4
Черкесова Бэлла 21 3
Шойтов Александр 116 3
Фазылзянов Фарит 30 3
Левочкин Сергей 9 3
Лахтин Станислав 4 3
Нащекин Павел 3 3
Александров Максим 8 3
Верховодов Владимир 3 3
Акимов Максим 192 3
Левин Леонид 134 3
Пак Олег 112 3
Лящ Михаил 49 3
Паршин Максим 323 3
Песков Дмитрий 129 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 74
Украина 7928 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Европа 24964 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Австрия - Австрийская Республика 1357 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Украина - Киев 1151 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Япония 13807 5
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Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
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Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
СамГУПС - Самарский государственный университет путей сообщения 4 1
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Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
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Система распределенных ситуационных центров 5 2
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Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Единый день голосования 143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Украина - Евромайдан 15 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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