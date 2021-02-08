Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов

Росгвардия предлагает переподчинить себе госпредприятие «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь»), осуществляющую перевозку опасных и ценных грузов. До сих пор данное предприятие находилось в введение телекоммуникационных регуляторов — Россвязи и Минцифры.

Предложение объединить «Спецсвязь» с ФГУП «Охрана»

Росгвардия разработала проект указа Президента России о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Охрана» путем присоединения к нему другого ФГУП — «Главного центра специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь»). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что данное предложение поступило от Правительства России. ФГУП «Охрана» — бывшая вневедомственная охрана МВД. С момента образования Росгвардии в 2016 г. предприятие находится в ведении данного ведомства. Росгвардия также является регулятором вопросов охранной деятельности и оборота оружия в России.

Чем занимается «Спецсвязь»

«Спецсвязь» выполняет функцию фельдъегерской связи и обеспечивает перевозку грузов, требующих охраны: денежных средств, ювелирных изделий, драгоценностей, оружия, наркотических средств, документов с государственной тайной и т. д. «Спецсвязь» осуществляет перевозку грузов в интересах Федеральной фельдъегерской службы, а также оказывает услуги коммерческим потребителям.

Росгвардия хочет забрать спецсвязь

Предприятие находится в введение Федерального агентства связи (Россвязь). В конце 2020 г. было принято решение об упразднении Россвязи с передачей функций ведомства Минцифре. Переходный период продолжится до 1 июля 2021 г.

Давнее противостояние «Спецсвязи» и Росгвардии

У Росгвардии и «Спецсвязи» уже был конфликт. В 2017 г. из-за дорожного инцидента с сотрудниками предприятия во Владивостоке Росгвардия изъяла оружие у управления «Спецсвязи» по Приморскому краю. Позднее Росгвардия разоружила управления «Спецсвязи» и по Москве.

В контексте этого «Спецсвязь» прекратила доставку грузов, требующих вооруженной охраны, по всей территории страны. Подобного рода инцидент произошел в работе предприятия впервые с 1939 г. В Россвязи также заявляли, что причиной конфликта стало разное понимание между Росгвардией и «отраслевым сообществом» того, какими нормативными актами должна регулироваться деятельность «Спецсвязи». Вопрос рассматривался межведомственной группой с участием ФСБ, Минкомсвязи (прежнее название Минцифры), после чего «Спецсвязи» было возвращено оружие.

Росгвардия и закон «О почтовой связи»

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что предложение Росгвардии противоречит действующей редакции закона «О почтовой связи». Данный закон относит к видам почтовой связи почтовую связь общего пользования, федеральную фельдъегерскую связь, фельдъегерско-почтовую связь Минобороны и специальную связь федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи.

В пресс-службе Росгвардии в ответ на запрос CNews относительно проекта указа Президента заявили, что данный вопрос не относится к компетенции ведомства. В пресс-службе Россвязи к моменту публикации на запрос по этому вопросу ответить не смогли.