Разделы

ПО Софт Бизнес ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России

Научный работник Станислав Лахтин и совладелец компании «Цифровая экспертиза» Максим Александров заочно арестованы Басманным судом Москвы по делу о мошенничестве в НТЦ «Система», которое было заведено летом 2022 г.

Новые фигуранты в рамках уголовного дела

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина, а также совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Они стали новыми фигурантами уголовного дела о хищении 43,7 млн руб. при выполнении государственного контракта, связанного с разработкой программного обеспечения (ПО) для нужд спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Ранее по этому делу проходили ряд руководящих сотрудников и специалистов ФГУП ФСО «НТЦ (Научно-технический центр) "Система"».

«Цифровая экспертиза» находится в г. Дубна (Московская область). Эта фирма специализируется на разработке софта. Обоим незадолго до обращения в суд следствие также заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

02_05_700.jpg
Racool_studio / Фотобанк Freepik
Два человека арестованы по делу двухлетней давности о хищениях на спецсвязи для ФСО России

Суд согласился с правоохранительными органами и назначил меру пресечения в виде ареста. Судебное решение вступит в силу с момента задержания фигурантов на территории России или их экстрадиции в Россию из другого государства.

Ход расследования

По данным «Коммерсанта», заочно арестованные Станислав Лахтин и Максим Александров стали новыми фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении госконтракта на проведение работ в интересах службы спецсвязи, входящей в Федеральную службу охраны.

Следственный комитет России выясняет обстоятельства хищения бюджетных средств с 24 августа 2022 г. Уже 25 августа 2022 г., на следующий день после возбуждения дела, были задержаны генеральный директор ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов и руководитель проектов, начальник лаборатории НТЦ Станислав Глазов, считающийся одним из ведущих российских специалистов в области информационных технологий и цифровизации.

Вскоре оперативники задержали советника директора ФГУП ФСО Анатолия Русанова, главного бухгалтера предприятия Юрия Миронова и ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова. Всем им было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а 26 августа 2022 г. Басманный суд отправил их в СИЗО.

Год спустя их мера пресечения была изменена — они были переведены под домашний арест. Почти одновременно с этим, генеральному директору Павлу Нащекину, замдиректора Александру Попову и руководителю проектов Станиславу Глазову к обвинению в мошенничестве добавилась и особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле один эпизод, который относится к 2019-2020 гг. Речь идет о госконтракте на разработку и установление программного обеспечения для Службы спецсвязи ФСО. Позиция следствия заключается в том, что стоимость контракта была искусственно завышена, а сама программа оказалась нерабочей. Сумма ущерба, согласно подсчетам следствия, составляет 43,7 млн руб.

Потерпевшими по делу признаны Служба спецсвязи ФСО и ФГУП ФСО «НТЦ "Система"». Также в материалах дела подчеркивается, что действия обвиняемых несут повышенную общественную опасность и подрывают авторитет Федеральной службы охраны.

Деятельность и выручка «НТЦ "Система"»

ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» было создано в 1992 г. Предприятие занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти. НТЦ запустил полнотекстовый банк правовой информации «Законодательство России» и официальный интернет-портал правовой информации.

По данным базы «Контур фокус», на конец 2023 г. баланс предприятия составил 497,9 млн руб., а выручка 205,4 млн руб. Чистая прибыль – 500 тыс. руб. Уставный капитал НТЦ составляет 32,7 млн руб. Директором предприятия сейчас является Игорь Акимов.

Центр также выполняет задачи по развитию государственной системы правовой информации, внедряя информационные технологии и электронную документацию на всех этапах правового акта, от подготовки его проекта до официального опубликования и применения.

Дмитрий Федонин

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Верховный суд купит 11,5 тысяч ПК на Linux

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024