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Лахтин Станислав


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России 1
14.11.2024 Арестован топ-менеджер «Ростелекома». Ему грозит 10 лет 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Лахтин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9902 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Compliance Soft - Комплаинс Софт 2 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2366 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4033 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12967 1
FreePik 1134 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 2
Нащекин Павел 3 2
Александров Максим 7 2
Русанов Анатолий 4 2
Миронов Юрий 24 2
Глазов Станислав 2 2
Попов Александр 52 2
Шадрин Владимир 1 1
Акимов Игорь 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 2
Москва - ЮЗАО - Ясенево 37 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 40 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2891 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7083 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4230 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 156 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1021 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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