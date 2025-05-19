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ФСО РФ Система НТЦ правовой информации Система Научно-технический центр правовой информации

ФСО РФ - Система НТЦ правовой информации - Система Научно-технический центр правовой информации

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 17 593 576 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 17 593 576 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 17 593 576 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России 4
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 3
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России 4
10.01.2024 НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве 4

Публикаций - 4, упоминаний - 15

ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:

БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 331 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3415 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2370 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 1
FreePik 1135 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 87 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 14 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1125 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
Александров Максим 7 3
Попов Александр 52 3
Миронов Юрий 24 3
Русанов Анатолий 4 3
Лахтин Станислав 4 3
Нащекин Павел 3 3
Глазов Станислав 2 2
Акимов Игорь 6 2
Нащекин Алексей 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 40 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 2
Москва - ЮЗАО - Ясенево 37 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7921 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7084 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2893 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4029 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3564 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4994 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8212 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 318 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4231 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2990 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 156 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7634 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1968 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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