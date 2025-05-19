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ФСО РФ Система НТЦ правовой информации Система Научно-технический центр правовой информации
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 17 593 576 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ФСО РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Максим 7 3
|Попов Александр 52 3
|Миронов Юрий 24 3
|Русанов Анатолий 4 3
|Лахтин Станислав 4 3
|Нащекин Павел 3 3
|Глазов Станислав 2 2
|Акимов Игорь 6 2
|Нащекин Алексей 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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