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НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО подписали меморандум о партнерстве

26 декабря 2023 г. НПЦ «БизнесАвтоматика» и Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны России заключили меморандум о сотрудничестве в области разработки и мониторинга особо значимых для государства проектов.

Сотрудничество между НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» ФСО имеет стратегическую значимость и направлено на разработку сложных, особо защищенных систем для наиболее значимых объектов информационных структур России. В рамках партнерства планируется реализация центра компетенций и инноваций Visary на базе НТЦ «Система». Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

«Совместная работа над разработкой сложных и высоко защищенных информационных систем — это важный шаг в направлении обеспечения государственных интересов в сфере информационной безопасности», – отметил Игорь Акимов, Директор НТЦ «Система» ФСО.

Также планируется запуск совместного проекта в рамках национальной программы «Цифровая экономика России», направленного на цифровую трансформацию процессов нормотворчества. Одной из основных целей проекта является модернизация системы нормативно-правового обеспечения федеральных органов исполнительной власти и государственных органов России.

Совместный проект НПЦ «БизнесАвтоматика» и НТЦ «Система» направлен на создание единой доверенной экосистемы правовой информатизации, которая существенно улучшит доступ к правовой информации и повысит качество принятия управленческих решений. Основой этой экосистемы станет эталонный интегрированный банк правовой информации (ЭБПИ), который обеспечит прямой доступ к актуальным редакциям нормативных правовых актов (НПА) с помощью банка данных.

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Применение современных технологий и создание интегрированной экосистемы для правовой информатизации позволит улучшить эффективность нормотворческого процесса и повысить уровень доступности и актуальности правовых актов для всех заинтересованных сторон.

НПЦ «БизнесАвтоматика» с начала 2014 г. расширяет свой опыт в разработке федерального портала для проектов нормативно-правовых актов (НПА). Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (regulation.gov.ru) был создан при поддержке Минэкономразвития России с целью обеспечения реализации законодательной инициативы субъектами России.

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