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Нащекин Павел
УПОМИНАНИЯ
Нащекин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1134 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 1
|Александров Максим 7 2
|Лахтин Станислав 4 2
|Глазов Станислав 2 2
|Русанов Анатолий 4 2
|Миронов Юрий 24 2
|Попов Александр 52 2
|Акимов Игорь 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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