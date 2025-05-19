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Русанов Анатолий


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
02.05.2024 Два человека заочно арестованы в Москве по делу о хищениях на спецсвязи для ФСО России 1
02.11.2020 CorpSoft24 взяла «Анатарус» под защиту в облако 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Русанов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 213 1
Anatarus - Анатарус 2 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3413 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2366 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9633 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6986 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4033 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2985 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Оповещение и уведомление - Notification 4859 1
FreePik 1134 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1123 1
Глазов Станислав 2 2
Нащекин Павел 3 2
Миронов Юрий 24 2
Лахтин Станислав 4 2
Попов Александр 52 2
Александров Максим 7 2
Акимов Игорь 6 1
Рензяев Константин 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Москва - ЮЗАО - Ясенево 37 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 40 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2891 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4230 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6095 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7083 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 156 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2382 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7632 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
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