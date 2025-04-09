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Москва ЮЗАО Ясенево
Москва. Ясенево. 1984г. Петров Александр Николаевич
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Ликсутов Максим 128 11
|Собянин Сергей 401 11
|Тарасов Виталий 45 11
|Масюк Дмитрий 16 2
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Арлазаров Владимир 235 1
|Захарченко Антон 10 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 153 1
|Распопов Владимир 8 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|Колесников Максим 25 1
|Евсин Александр 12 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
|Шехтерман Игорь 14 1
|Юртаев Герман 16 1
|Карев Алексей 6 1
|Казарцев Михаил 5 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Новиков Денис 20 1
|Стенюшкин Артем 4 1
|Бекларян Армен 1 1
|Нащекин Павел 2 1
|Глазов Станислав 2 1
|Лахтин Станислав 3 1
|Русанов Анатолий 3 1
|Путин Владимир 3223 1
|Попов Александр 49 1
|Александров Максим 5 1
|Ендачев Денис 1 1
|Шестерюк Анатолий 1 1
|Шапошников Алексей 4 1
|Мишустин Михаил 689 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Баканов Дмитрий 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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