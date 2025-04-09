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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮЗАО Ясенево

Москва - ЮЗАО - Ясенево

Москва. Ясенево. 1984г. Петров Александр Николаевич

 


09.04.2025 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным интернетом российскую многопрофильную клинику 1
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы 1
07.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы 1
23.09.2024 В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург 1
19.09.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы 1
05.08.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы 1
26.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы 1
14.06.2024 «Яндекс» регистрирует специальный бренд для беспилотных автомобилей 1
11.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта 1
22.05.2024 Арестованы квартиры и дома обвиняемых в деле о хищении денег для спецсвязи ФСО России 1
06.05.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы 1
15.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы 1
04.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы 1
29.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
07.06.2023 «Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители 1
07.06.2023 «Яндекс» запустил в Москве роботакси 1
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 1
17.03.2022 Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
08.09.2021 «Яндекс» запустит первое беспилотное такси в московском районе Ясенево 1
18.05.2020 Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву 1
29.10.2014 Здания на «Яндекс.Картах» стали объёмными 1
18.09.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро в начале октября заработает Wi-Fi 1
19.08.2014 На Калужско-Рижской линии московского метро скоро появится Wi-Fi 1
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
08.02.2013 Экс-глава Microsoft Россия отучит чиновников воровать госимущество 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
17.01.2011 Дождь лишил москвичей ТВ и оповещений о катастрофах 1
21.03.2008 «Техносила» открыла новый гипермаркет в Москве 1
11.02.2008 «Национальные телекоммуникации» приобрели оператора «Корвет-Телеком» 1
25.06.2007 2КОМ расширил охват сети в Москве 1
30.08.2004 Москвичи больше жалуются на мобильную связь 1
10.12.2001 Обзор сайтов телепередач в интернете 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7563 11
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1583 3
Microsoft Corporation 24756 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Цифра ГК 2454 2
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 17 2
Qualcomm Technologies 1841 1
Apple Inc 12212 1
Intel Corporation 12258 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8826 1
Huawei 3987 1
SAP SE 5311 1
Meta Platforms - Facebook 4453 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 1
МегаФон 9123 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 1
Telegram Group 2114 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
Google LLC 11893 1
GitHub 854 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 730 1
X Corp - Twitter 2874 1
8361 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 379 1
Almatel - 2КОМ 19 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 270 1
Росимущество - Управления информационных технологий 18 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Мостелеком 72 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Черемушки 59 4
X5 Group - Перекрёсток 557 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 92 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 215 1
РЖД - Российские железные дороги 1931 1
Почта России ПАО 2139 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 469 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
GrubHub 10 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Транснефть 304 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 249 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Ясенево ТЦ 1 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Hyundai Motor Company 395 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Музей-усадьба Архангельское 30 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Blue Origin 21 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 218 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 11
Мосгортранс ГУП 122 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6029 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 2
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
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