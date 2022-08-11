«Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль

«Яндекс» на фоне санкционных рисков собирается перенести разработку беспилотных автомобилей за рубеж и уже мигрирует на облачную инфраструктуру иностранных провайдеров. Речь пока идет о Сербии и Израиле.



Беспилотники – за границу

«Яндекс» к середине сентября 2022 г. собирается перенести в Израиль из России разработку технологий для развития беспилотного такси и роботов-доставщиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в профильном подразделении компании. Новая структура может называться roovvy.ai, avride.ai или avnear.ai. Идея обсуждалась на одном из совещаний профильного подразделения 15 июля 2022 г.

Команда, которая занимается беспилотниками, уже инициировала перевод рабочих процессов с внутренних платформ на зарубежные сервисы. В рамках миграции планируется переезд с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira. Что касается системного кода проекта, его хотят перенести на GitHub из внутреннего репозитария «Яндекса». GitHub – это сервис Microsoft для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки.

«Речь шла о том, чтобы к сентябрю проект научился жить с наиболее критичными для себя процессами на облачной инфраструктуре, – сообщил собеседник издания, добавив, что это поможет в случае необходимости оперативно перенести работу со своей инфраструктуры на внешние облака, например Amazon.

Представители «Яндекса», в свою очередь, говорят о том, что исходный код технологии беспилотных автомобилей оставят в стране, однако компания подумывает выходить на новые зарубежные рынки.

Разрабатывать технологии беспилотного вождения для такси и роботов -доставщиков «Яндекс» начал в 2017 году

«На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например Сербию», – отметили представители «Яндекса».

Зачем переносить технологии за рубеж

Большинство разработчиков беспилотного транспорта после 24 февраля 2022 г. столкнулись со сложностями при закупке оборудования – в частности, лидаров (это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем), видеокамер и гироскопов. Об этом «Коммерсанту» сообщил собеседник в профильном министерстве. Трудности были связаны, в первую очередь, с логистикой.

Аналитики отрасли, например, гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, предполагает, что «Яндекс», принимая такое решение, надеется снизить для себя санкционные риски. Среди других выгод, которые принесет миграция за границу – обеспечение мобильности сервисов и репутация интернациональной компании.

Директор по стратегии облачного бизнеса T1 Cloud Антон Захарченко добавляет, что для ИИ-технологий, связанных с транспортом, облачные вычисления должны быть приближены к потребителю, поэтому без переноса сервисов не обойтись.

Беспилотники «Яндекса»

Напомним, разрабатывать технологии беспилотного вождения для такси и роботов-доставщиков «Яндекс» начал в 2017 г. Первые испытания беспилотного такси компании стартовали летом 2018 г. в Иннополисе в Казани. Тогда же роботы-курьеры «Яндекса» появились на улицах Москвы и Иннополиса.

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Тестировать беспилотные автомобили в Израиле компания начала с 2018 г., в стране у нее есть своя команда инженеров. В США испытания беспилотников стартовали в августе 2020 г. В этом же году «Яндекс» запустил пилотный проект по доставке роботов с сервисом доставки еды Grubhub в кампусах Университета штата Огайо и Университета Аризоны.

В 2020 г. направлением беспилотных автомобилей начала заниматься отдельная компания Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) из группы «Яндекс.такси». В августе 2021 г., по оценке Morgan Stanley объем бизнеса по разработке беспилотников российской компании достиг $7 млрд. По данным Morgan Stanley, «Яндекс» вошел в десятку крупнейших мировых компаний и находится на третьем месте по количеству миль, которые его машины проехали на дорогах общего пользования.

После начала военной спецоперации России на Украине «Яндекс» лишили лицензии на эксплуатацию автомобилей-беспилотников и роботов-доставщиков в США, где он также тестировал их с 2018 г.. После этого компании пришлось уволить десятки американских сотрудников.

17 марта 2022 г. российские власти, наконец, разрешили «Яндексу» запустить беспилотные такси в нескольких районах Москвы, в Иннополисе в Казани и на территории центра «Сириус» в Сочи. В Москве первой зоной запуска станет район Ясенево – между станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении «Яндекс.Go».

Российское законодательство о беспилотниках

Федеральный закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» вступил в России в силу в январе 2021 г. – он создает правовые условия для ускоренного появления новых продуктов и услуг в сферах цифровых инноваций, в частности, беспилотного транспорта. В марте 2021 г. в Госдуму внесли «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» – он предусматривает снятие ограничительных норм для тестирования технологий в сфере беспилотного грузового и пассажирского транспорта. Предполагается, что «цифровая песочница» будет строиться на основе программы эксперимента, которая утверждена Правительством. Программа определит срок и территория эксперимента, перечень возможных субъектов, порядок их деятельности, включая способы недопущения внештатных ситуаций.

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Так, воспользоваться беспилотным такси или увидеть автомобиль без водителя за рулем можно будет только на той территории, которая обозначена в программе эксперимента. Повсеместное использование технологии станет возможно лишь в том случае, если эксперимент признают удачным и по его окончании внесут изменения в общее регулирование.

В июле 2022 г. также стало известно о том, что Минэкономразвития России разработало проект постановления Правительства, которое предусматривает установление экспериментального правового режима на трассе федерального значения М-11 «Нева» для тестирования беспилотных грузовых автомобилей.