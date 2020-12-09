«Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов

Робот-курьер от «Яндекса» тестируется на улицах

«Яндекс» начал тестировать беспилотную доставку из кафе и ресторанов в Москве и Иннополисе. Заказы блюд, оформленные клиентом через приложение «Яндекс.еда», привозит робот-доставщик «Яндекс.ровер». Об этом представители «Яндекса» сообщили CNews.

«Яндекс» полагает, что в будущем робот возьмет на себя часть заказов, которые сейчас развозят курьеры.

«Яндекс.ровер» — полуметровый робот-курьер для перевозки небольших грузов. Компания начала его разработку летом 2019 г., а затем тестировала робота в своей штаб-квартире. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг, объезжает препятствия и пропускает пешеходов и животных. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью около 5 км/ч, может работать и летом, и зимой, выполняя заказы в разных погодных условиях.

На местности дрон ориентируется при помощи комплекта камер и датчиков и размещенного на его «крыше» лидара. За счет него «ровер» может обходить препятствия, притом даже в темноте, по заверениям разработчиков.

Для того чтобы выбрать доставку роботом, нужно оформить заказ в приложении «Яндекс.еда», причем дополнительно доплачивать за вызов именно робота не нужно. «Ровер» заберет заказ из ресторана и привезёт к указанному подъезду. В приложении можно посмотреть статус заказа и местоположение «ровера». Для получения заказа получателю достаточно с помощью своего смартфона открыть крышку грузового отсека робота. Пока число роботов ограничено, если свободного робота не окажется, заказ привезёт курьер — они продолжат доставлять еду в этом районе.

Робот-доставщик «Яндекс.Ровер»

В 2019 г. в «Яндексе» говорили, что устройство получило имя «Яндекс.ровер» за сходство с луноходом — дрон перемещается по суше за счет вращения шести колес (в действительности название Lunar Rover Vehicle носил четырехколесный электромобиль американских астронавтов, на котором они ездили по Луне). Сотрудники компании сообщали CNews, что время автономной работы «ровера» зависит от условий движения, и одного заряда хватает на несколько часов. Грузы робот может перевозить достаточно тяжелые, но при этом не слишком объемные, с учетом физических габаритов самого роботизированного курьера. Грузовой отсек в нем занимает примерно половину объема корпуса.

В Москве компания тестирует необычного курьера в районе делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». Там расположены крупные офисы российских и иностранных компаний, а также кафе и рестораны. «Ровер» возит заказы из ресторанов и кафе «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Prime, Paul и Cheese Connection. С подключением новых точек общественного питания зона беспилотной доставки будет расширяться.

Еще одно место обитания роботов-доставщиков — Иннополис под Казанью. Жители могут сделать заказ в ресторане и выбрать беспилотную доставку в приложении «Яндекс.еда» или в городском Telegram-боте. В дальнейшем, как планируют разработчики, они будут подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами.

Подробности разработки «Яндекс.ровера»

CNews писал, что для ориентации в пространстве «Яндекс.ровер» использует те же алгоритмы, что и в беспилотных автомобилях «Яндекса». Они были адаптированы для нового типа задач и немного других условий движения.

Факт заимствования алгоритмов у автономных машин подтвердил и руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе» Дмитрий Полищук. «При создании "ровера" мы использовали наши наработки в области беспилотного управления. Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали всё с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа "последней мили" в логистике», — отметил он.

Со временем функциональность роботов расширят

Еще во время тестирования «Яндекс» рассказывал, что «Яндекс.роверы», помимо прочего, могут развозить документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до места остановки автобуса, который доставляет их в другие столичные офисы техногиганта. Также специалисты «Яндекса» тестировали разные конструкции шасси, которые позволят справляться с рельефом различной сложности и обеспечат безопасность груза.

Дмитрий Полищук говорит, что в последние годы наблюдается постоянный рост спроса на услуги доставки, и события, связанные с пандемией в 2020 г., его еще больше ускорили. «Роверы могут привозить еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, заказы из онлайн-магазинов и постепенно будут становиться привычной частью городской жизни», — пояснил он.

Планируется, что «ровер» может стать частью актуальной экосистемы «Яндекса» и частично заменить собой людей-курьеров, в сервисе «Яндекс.еда». Помимо этого, компания может доверить ему доставку товаров из интернет-магазина «Беру» или продуктов из ближайшего к пользователю магазина в рамках сервиса «Яндекс.лавка».

Помимо этого, «Яндекс.ровер» может использоваться в складской логистике. Также, как один из вариантов развития проекта «ровер», «Яндекс» видит использование своих роботов другими компаниями.

Другие примеры роботов-«роверов»

В 2017 г. компания Starship Technologies начала в США дорожные испытания самоходных роботов-курьеров для доставки продуктов питания от ресторанов прямо к дверям покупателей. Сначала они понравились далеко не всем покупателям — роботов заливали соусом и переворачивали, однако постепенно стартап смог распространить свою деятельность более чем на сто городов.

Amazon Scout

В 2019 г. в эксплуатацию был запущен шестиколесный робот Scout для доставки товаров от Amazon. В первоначальных испытаниях приняли участие шесть экземпляров Scout, и тестирование проходило в полевых условиях. Другими словами, Scout доставляли реальные товары реальным покупателям. В августе 2019 г. Amazon провел испытания роботов-курьеров в Калифорнии. Примечательно, что лидара на крыше у Scout нет.

В марте 2019 г. тестирование собственных роботов-курьеров развернула американская логистическая компания FedEx. Ее изобретение получило усовершенствованную подвеску, позволяющую ему буквально взбираться по лестницам, а аккумулятора роботу хватает на преодоление 16 км пути. Грузоподъемность такого дрона — 45 кг.