«Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео

«Яндекс» создал беспилотного шестиколесного робота «Яндекс.ровер» для доставки товаров и еды. В будущем он может заменить курьеров из «Яндекс.еды». Компания проводит тестирование дронов в своей штаб-квартире и задумывается об их продаже своим клиентам.

Российский робот-курьер

Российский интернет-гигант «Яндекс» начал тестирование самоуправляемого робота-курьера собственной разработки. Как говорят в «Яндексе», устройство получило имя «Яндекс.ровер» за сходство с луноходом – дрон перемещается по суше за счет вращения шести колес (название Lunar Rover Vehicle носил четырехколесный электромобиль американских астронавтов, на котором они ездили по Луне).

«Яндекс.ровер», по заявлениям разработчиков, способен ездить по тротуарам со скоростью пешехода. Это может означать, что он не будет мешать движению людей, тормозя поток или, наоборот, пытаясь обогнать впереди идущих пешеходов.

По состоянию на 7 ноября 2019 г. несколько экземпляров «Яндекс.ровера» проходят тестирование в пределах штаб-квартиры «Яндекса» в Москве. В обозримом будущем компания планирует расширить территорию тестирования и начать его испытания в различных условиях. На момент публикации материала представители «Яндекса» на запрос CNews о географии тестирования роверов ответить не смогли.

Что умеет ровер «Яндекса»

В рамках тестирования «Яндекс.роверы», помимо прочего, развозят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до места остановки автобуса, который доставляет их в другие столичные офисы техногиганта. По заявлению представителей компании, «Яндекс.ровер» также может развозить товары и еду, то есть выполнять роль курьера.

Российский робот-курьер «Яндекс.ровер»

На местности дрон ориентируется при помощи комплекта камер и датчиков (их количество уточняется) и размещенного на его «крыше» лидара. За счет него ровер может обходить препятствия, притом даже в темноте, по заверениям разработчиков. Робот обучен пропускать пешеходов и животных, к тому же он умеет планировать маршрут.

Беспилотные технологии

Изначально «Яндекс.ровер» задумывался как полностью автономное средство доставки небольших грузов (его грузоподъемность на момент публикации материала не сообщалась). Тем не менее, на этапе тестирования все экземпляры шестиколесных дронов дистанционно контролируются операторами. «Яндекс» не сообщает, какое ПО использует «Яндекс.ровер» для ориентации в пространстве – существует вероятность, что в нем применен тот же софт, что и в беспилотных автомобилях компании.

Тестирование «Яндекс.ровера»

Косвенно это подтвердил и руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе» Дмитрий Полищук. «При создании "Ровера" мы использовали наши наработки в области беспилотного управления. Мы адаптировали существующие технологии для новых задач и новой системы с другим набором сенсоров, так что разработка заняла меньше времени, чем если бы мы делали всё с нуля. Я уверен, что уже в ближайшем будущем подобные роботы найдут множество применений. Например, они могут стать незаменимыми для этапа "последней мили" в логистике», – отметил он.

Интеграция в экосистему «Яндекса»

В обозримом будущем «Ровер» может стать частью актуальной экосистемы «Яндекса» и частично либо полностью заменить собой людей-курьеров, в сервисе «Яндекс.еда». Помимо этого, компания может доверить ему доставку товаров из интернет-магазина «Беру» или продуктов из ближайшего к пользователю магазина в рамках сервиса «Яндекс.лавка».

Помимо этого, «Яндекс.ровер» может использоваться в складской логистике. К примеру, компания Amazon на протяжении нескольких лет успешно применяет самоходных роботов на своих складах. Как один из вариантов развития проекта «Ровер» «Яндекс» видит использование своих роботов другими компаниями. В будущем, пишет Edgadget, она может сделать своим клиентам соответствующее предложение.

Американские шестиколесные роверы

Яндекс выпустил своего «Ровера» спустя практически год со дня дебюта аналогичного изобретения компании Amazon – шестиколесного робота Scout для доставки товаров. Его премьера состоялась в январе 2019 г., пишет The Verge, и тогда же началось его тестирование в округе Снохомиш в Вашингтоне, США. В испытаниях приняли участие шесть экземпляров Scout, и тестирование проходило в полевых условиях. Другими словами, Scout доставляли реальные товары реальным покупателям. В августе 2019 г. Amazon провел испытания роботов-курьеров в Калифорнии.

Amazon Scout

Спецификации Scout Amazon не раскрывает. Известно лишь, что эти дроны способны, как и «Яндекс.Ровер», обходить препятствия, людей и животных, прокладывать маршрут и следовать ему полностью самостоятельно. Примечательно, что лидара на крыше у Scout нет.

В марте 2019 г. тестирование собственных роботов-курьеров развернула американская логистическая компания FedEx. Ее изобретение получило усовершенствованную подвеску, позволяющую ему буквально взбираться по лестницам, а аккумулятора роботу хватает на преодоление 16 км пути. Грузоподъемность такого дрона немаленькая – 45 кг.