Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight

​​Для обозначения человека, совершившего космический полёт, а, зачастую, также для указания страны, гражданином которой этот человек является, в разных странах мира используются следующие термины:

​​Статистика пилотируемых космических полётов на 2019 год: За 57 с лишним лет существования пилотируемой космонавтики в общей сложности 561 космонавт побывал в космосе в составе 318 пилотируемых миссий. При этом включая повторные полёты, доставлено на орбиту и спущено с неё было уже 1319 человек. К сожалению 18 космонавтов погибли в ходе космических полётов, и ещё 11 космонавтов погибли в ходе тренировок при подготовке к ним. Больше всего космонавтов было доставлено на орбиту при помощи Шаттлов: на их счёт приходится 852 человек при 135 запусках. На втором месте стоит ракета-носитель «Союз» и одноимённый корабль: на их счету 373 человека и уже 140 запусков. Далее идут корабли Аполлон (45 человек и 15 миссий), Джемини (20 человек и 10 миссий), китайский корабль Шеньчжоу (14 человек и 6 миссий), Восток (6 человек и 6 миссий), Восход (5 человек и 2 миссии) и Меркурий (4 человека и 4 миссии). ​​Статистика пилотируемых космических полётов на 2019 год: За 57 с лишним лет существования пилотируемой космонавтики в общей сложности 561 космонавт побывал в космосе в составе 318 пилотируемых миссий. При этом включая повторные полёты, доставлено на орбиту и спущено с неё было уже 1319 человек. К сожалению 18 космонавтов погибли в ходе космических полётов, и ещё 11 космонавтов погибли в ходе тренировок при подготовке к ним. Больше всего космонавтов было доставлено на орбиту при помощи Шаттлов: на их счёт приходится 852 человек при 135 запусках. На втором месте стоит ракета-носитель «Союз» и одноимённый корабль: на их счету 373 человека и уже 140 запусков. Далее идут корабли Аполлон (45 человек и 15 миссий), Джемини (20 человек и 10 миссий), китайский корабль Шеньчжоу (14 человек и 6 миссий), Восток (6 человек и 6 миссий), Восход (5 человек и 2 миссии) и Меркурий (4 человека и 4 миссии). Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов. Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов. Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет и вы умеете хранить государственные тайны - у вас есть шанс стать космонавтом. Как это сделать? • Дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. • Отправить все необходимые документы начальнику ФГБУ с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты". • Успешно пройти "космическое" собеседование и вступительные тесты. • Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. • Дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос. Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет и вы умеете хранить государственные тайны - у вас есть шанс стать космонавтом. Как это сделать? • Дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. • Отправить все необходимые документы начальнику ФГБУ с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты". • Успешно пройти "космическое" собеседование и вступительные тесты. • Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. • Дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос. Некоторые виды скафандров, когда либо использовавшиеся человечеством при полётах в космос. Производство космического скафандра обходится в примерно 12 000 000 $ Некоторые виды скафандров, когда либо использовавшиеся человечеством при полётах в космос. Производство космического скафандра обходится в примерно 12 000 000 $ A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный». A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный». Космонавты носят одноразовое белье и меняют его три раза в день, так как на борту нет стиральной машины, а использованную одежду просто выбрасывают. Космонавты носят одноразовое белье и меняют его три раза в день, так как на борту нет стиральной машины, а использованную одежду просто выбрасывают. В скафандре есть устройство, предназначенное для того, чтобы предохранить уши от перепада давления, в случае если их начинает закладывать. Им также космонавты могут почесать нос. В скафандре есть устройство, предназначенное для того, чтобы предохранить уши от перепада давления, в случае если их начинает закладывать. Им также космонавты могут почесать нос. Aлeксей Лeонов пeрвым в истopии чeловeчeства ʙышeдший в oткрытый кoсмос, 1965 гoд. Aлeксей Лeонов пeрвым в истopии чeловeчeства ʙышeдший в oткрытый кoсмос, 1965 гoд. 18 марта 1965 г первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместному космическому кораблю «Восход-2» была поставлена задача: выход человека в открытое космическое пространство. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Для выхода в открытый космос был создан специальный скафандр «Беркут». 18 марта 1965 г первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместному космическому кораблю «Восход-2» была поставлена задача: выход человека в открытое космическое пространство. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Для выхода в открытый космос был создан специальный скафандр «Беркут». "Над Чёрным морем" А. А. Леонов "Над Чёрным морем" А. А. Леонов Утро 4 апреля 2000 г. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж «Союз ТМ — 30») отдают дань традиции. Утро 4 апреля 2000 г. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж «Союз ТМ — 30») отдают дань традиции. Во имя мира и прогресса! (В. С. Иванов) 1965 год На плакате изображен Алексей Архипович Леонов — космонавт, осуществивший в 1965 году первый в истории космонавтики выход в открытый космос. Во имя мира и прогресса! (В. С. Иванов) 1965 год На плакате изображен Алексей Архипович Леонов — космонавт, осуществивший в 1965 году первый в истории космонавтики выход в открытый космос. 16 января 1969 года состоялась первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей союз 4 и союз 5. 16 января 1969 года состоялась первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей союз 4 и союз 5. Мирный космос - человечеству На глубоком синем фоне космического пространства изображены трое космонавтов с эмблемами мира и лозунгами "Дружба", "Мир" и "Солидарность". Все надписи дублированы на английском языке. Автор неизвестен, 1985г. Мирный космос - человечеству На глубоком синем фоне космического пространства изображены трое космонавтов с эмблемами мира и лозунгами "Дружба", "Мир" и "Солидарность". Все надписи дублированы на английском языке. Автор неизвестен, 1985г. «НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год. «НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год. Если вы когда-нибудь задумывались, чем именно занимаются космонавты на орбите, вот небольшой фрагмент бортового журнала за 1965 год. Мой любимый открывок - визуальное наблюдение европейских стран и Ла-Манша, а затем переговоры с членами правительства. В целом, распорядок дня весьма приятный, особенно радует мнооого времени на сон. Если вы когда-нибудь задумывались, чем именно занимаются космонавты на орбите, вот небольшой фрагмент бортового журнала за 1965 год. Мой любимый открывок - визуальное наблюдение европейских стран и Ла-Манша, а затем переговоры с членами правительства. В целом, распорядок дня весьма приятный, особенно радует мнооого времени на сон. ​​Статистика пилотируемых космических полётов на 2019 год: За 57 с лишним лет существования пилотируемой космонавтики в общей сложности 561 космонавт побывал в космосе в составе 318 пилотируемых миссий. При этом включая повторные полёты, доставлено на орбиту и спущено с неё было уже 1319 человек. К сожалению 18 космонавтов погибли в ходе космических полётов, и ещё 11 космонавтов погибли в ходе тренировок при подготовке к ним. Больше всего космонавтов было доставлено на орбиту при помощи Шаттлов: на их счёт приходится 852 человек при 135 запусках. На втором месте стоит ракета-носитель «Союз» и одноимённый корабль: на их счету 373 человека и уже 140 запусков. Далее идут корабли Аполлон (45 человек и 15 миссий), Джемини (20 человек и 10 миссий), китайский корабль Шеньчжоу (14 человек и 6 миссий), Восток (6 человек и 6 миссий), Восход (5 человек и 2 миссии) и Меркурий (4 человека и 4 миссии).