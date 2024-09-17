Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight

Разделы

​​Для обозначения человека, совершившего космический полёт, а, зачастую, также для указания страны, гражданином которой этот человек является, в разных странах мира используются следующие термины:

 

​​Статистика пилотируемых космических полётов на 2019 год: За 57 с лишним лет существования пилотируемой космонавтики в общей сложности 561 космонавт побывал в космосе в составе 318 пилотируемых миссий. При этом включая повторные полёты, доставлено на орбиту и спущено с неё было уже 1319 человек. К сожалению 18 космонавтов погибли в ходе космических полётов, и ещё 11 космонавтов погибли в ходе тренировок при подготовке к ним. Больше всего космонавтов было доставлено на орбиту при помощи Шаттлов: на их счёт приходится 852 человек при 135 запусках. На втором месте стоит ракета-носитель «Союз» и одноимённый корабль: на их счету 373 человека и уже 140 запусков. Далее идут корабли Аполлон (45 человек и 15 миссий), Джемини (20 человек и 10 миссий), китайский корабль Шеньчжоу (14 человек и 6 миссий), Восток (6 человек и 6 миссий), Восход (5 человек и 2 миссии) и Меркурий (4 человека и 4 миссии). ​​Статистика пилотируемых космических полётов на 2019 год: За 57 с лишним лет существования пилотируемой космонавтики в общей сложности 561 космонавт побывал в космосе в составе 318 пилотируемых миссий. При этом включая повторные полёты, доставлено на орбиту и спущено с неё было уже 1319 человек. К сожалению 18 космонавтов погибли в ходе космических полётов, и ещё 11 космонавтов погибли в ходе тренировок при подготовке к ним. Больше всего космонавтов было доставлено на орбиту при помощи Шаттлов: на их счёт приходится 852 человек при 135 запусках. На втором месте стоит ракета-носитель «Союз» и одноимённый корабль: на их счету 373 человека и уже 140 запусков. Далее идут корабли Аполлон (45 человек и 15 миссий), Джемини (20 человек и 10 миссий), китайский корабль Шеньчжоу (14 человек и 6 миссий), Восток (6 человек и 6 миссий), Восход (5 человек и 2 миссии) и Меркурий (4 человека и 4 миссии).
Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов. Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов.
Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет и вы умеете хранить государственные тайны - у вас есть шанс стать космонавтом. Как это сделать? • Дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. • Отправить все необходимые документы начальнику ФГБУ с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты". • Успешно пройти "космическое" собеседование и вступительные тесты. • Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. • Дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос. Если вы гражданин РФ, вам не больше 35 лет и вы умеете хранить государственные тайны - у вас есть шанс стать космонавтом. Как это сделать? • Дождаться, когда Роскосмос и Центр подготовки космонавтов официально сообщат об очередном наборе в российский отряд. • Отправить все необходимые документы начальнику ФГБУ с пометкой "В комиссию по отбору кандидатов в космонавты". • Успешно пройти "космическое" собеседование и вступительные тесты. • Посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. • Дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос.
Некоторые виды скафандров, когда либо использовавшиеся человечеством при полётах в космос. Производство космического скафандра обходится в примерно 12 000 000 $ Некоторые виды скафандров, когда либо использовавшиеся человечеством при полётах в космос. Производство космического скафандра обходится в примерно 12 000 000 $
A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный». A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный».
Космонавты носят одноразовое белье и меняют его три раза в день, так как на борту нет стиральной машины, а использованную одежду просто выбрасывают. Космонавты носят одноразовое белье и меняют его три раза в день, так как на борту нет стиральной машины, а использованную одежду просто выбрасывают.
В скафандре есть устройство, предназначенное для того, чтобы предохранить уши от перепада давления, в случае если их начинает закладывать. Им также космонавты могут почесать нос. В скафандре есть устройство, предназначенное для того, чтобы предохранить уши от перепада давления, в случае если их начинает закладывать. Им также космонавты могут почесать нос.
Aлeксей Лeонов пeрвым в истopии чeловeчeства ʙышeдший в oткрытый кoсмос, 1965 гoд. Aлeксей Лeонов пeрвым в истopии чeловeчeства ʙышeдший в oткрытый кoсмос, 1965 гoд.
18 марта 1965 г первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместному космическому кораблю «Восход-2» была поставлена задача: выход человека в открытое космическое пространство. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Для выхода в открытый космос был создан специальный скафандр «Беркут». 18 марта 1965 г первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместному космическому кораблю «Восход-2» была поставлена задача: выход человека в открытое космическое пространство. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Для выхода в открытый космос был создан специальный скафандр «Беркут».
"Над Чёрным морем" А. А. Леонов "Над Чёрным морем" А. А. Леонов
Утро 4 апреля 2000 г. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж «Союз ТМ — 30») отдают дань традиции. Утро 4 апреля 2000 г. Сергей Залетин и Александр Калери (экипаж «Союз ТМ — 30») отдают дань традиции.
Во имя мира и прогресса! (В. С. Иванов) 1965 год На плакате изображен Алексей Архипович Леонов — космонавт, осуществивший в 1965 году первый в истории космонавтики выход в открытый космос. Во имя мира и прогресса! (В. С. Иванов) 1965 год На плакате изображен Алексей Архипович Леонов — космонавт, осуществивший в 1965 году первый в истории космонавтики выход в открытый космос.
16 января 1969 года состоялась первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей союз 4 и союз 5. 16 января 1969 года состоялась первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей союз 4 и союз 5.
Мирный космос - человечеству На глубоком синем фоне космического пространства изображены трое космонавтов с эмблемами мира и лозунгами "Дружба", "Мир" и "Солидарность". Все надписи дублированы на английском языке. Автор неизвестен, 1985г. Мирный космос - человечеству На глубоком синем фоне космического пространства изображены трое космонавтов с эмблемами мира и лозунгами "Дружба", "Мир" и "Солидарность". Все надписи дублированы на английском языке. Автор неизвестен, 1985г.
«НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год. «НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ ОСТАНУТСЯ НАШИ СЛЕДЫ!» Ю. Иванов, 1966 год.
Если вы когда-нибудь задумывались, чем именно занимаются космонавты на орбите, вот небольшой фрагмент бортового журнала за 1965 год. Мой любимый открывок - визуальное наблюдение европейских стран и Ла-Манша, а затем переговоры с членами правительства. В целом, распорядок дня весьма приятный, особенно радует мнооого времени на сон. Если вы когда-нибудь задумывались, чем именно занимаются космонавты на орбите, вот небольшой фрагмент бортового журнала за 1965 год. Мой любимый открывок - визуальное наблюдение европейских стран и Ла-Манша, а затем переговоры с членами правительства. В целом, распорядок дня весьма приятный, особенно радует мнооого времени на сон.
​​Статистика пилотируемых космических полётов на 2019 год: За 57 с лишним лет существования пилотируемой космонавтики в общей сложности 561 космонавт побывал в космосе в составе 318 пилотируемых миссий. При этом включая повторные полёты, доставлено на орбиту и спущено с неё было уже 1319 человек. К сожалению 18 космонавтов погибли в ходе космических полётов, и ещё 11 космонавтов погибли в ходе тренировок при подготовке к ним. Больше всего космонавтов было доставлено на орбиту при помощи Шаттлов: на их счёт приходится 852 человек при 135 запусках. На втором месте стоит ракета-носитель «Союз» и одноимённый корабль: на их счету 373 человека и уже 140 запусков. Далее идут корабли Аполлон (45 человек и 15 миссий), Джемини (20 человек и 10 миссий), китайский корабль Шеньчжоу (14 человек и 6 миссий), Восток (6 человек и 6 миссий), Восход (5 человек и 2 миссии) и Меркурий (4 человека и 4 миссии).

СОБЫТИЯ


17.09.2024 Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

варение, иммунитет и метаболизм. Недавние исследования были сосредоточены на понимании того, как космические путешествия влияют на микробиом кишечника, что имеет значительные последствия для здоровья космонавтов во время длительных миссий. По данным нового исследования, значительные изменения микробиома у космонавтов могут быть связаны с космическим полетом В процессе исследования мы
28.08.2024 Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

е в Международном журнале пищевой науки и технологии, важно для улучшения рациона питания не только космонавтов, но и людей, которые по тем или иным причинам находятся в изоляции. Еда в космосе
09.04.2024 Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом

историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также больше наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сде
02.04.2024 Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS

Герой России, летчик-космонавт, бортинженер орбитальной станции «МИР» Александр Лазуткин и RUVDS договорились о сотрудничестве в рамках весенней рекламной кампании, приуроченной к дню космонавтики. При поддержке ко
12.12.2023 Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда хостинг-провайдера RUVDS. Баннеры, рассказывающие о надежности серверов в сравнении с временем, проведенным космонавтом на орбите, появились на сайт
15.11.2021 Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Для космонавтов сохранение здоровья на орбите является главным приоритетом. Человеческое тело про
14.12.2020 Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

всю информацию, которую собирали в NASA с того момента, как первый человек отправился в космос. Результаты, полученные от экспериментов с животными, сопоставили с выводами после изучения здоровья 59 астронавтов. Особенно информативными оказались данные двойного исследования, участниками которого были Марк и Скотт Келли. Ученые сравнили влияние космических полетов на здоровье обоих братьев:
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов

перского» объявила о начале партнёрства с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках ко
14.08.2018 Зачем российские космонавты выходят в открытый космос

На 15 августа запланирован выход в открытый космос двух космонавтов Роскосмоса – Олега Артемьева и Сергея Прокопьева. Специалисты проведут регламентн
27.05.2018 РКК «Энергия» тестирует систему контроля работы космонавтов

ия космонавта или оборудования на МКС. На следующем этапе исследователи проверят, в каком положении космонавт находится относительно систем и элементов станции. В перспективе систему планируетс
16.05.2017 NASA на год поселит астронавтов на орбите Луны

Прежде чем отправиться в экспедицию на Марс в 2030-х гг., астронавты проведут около года на орбите Луны. Таким образом, NASA будет применять двухэтапны
28.02.2017 NASA может отправить астронавтов на Марс первыми рейсами новой ракеты?

Сотрудники NASA предполагают, что миссия на Марс с участием астронавтов может состояться раньше запланированных ранее сроков. Однако прежде всего надо оценить преимущества и риски такого решения, чтобы не подвергать опасности  участников первой экспедиц
19.09.2016 РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне

ую мелочь и провести массу тренировок во избежание фатальных ошибок во время реальной миссии. В эксперименте принимают участие начальник летно-испытательного отдела корпорации Марк Серов и инструктор-космонавт-испытатель 1 класса, руководитель научно-технического центра РКК «Энергия» Александр Калери, экипированные в скафандры «Орлан-ДМ». По отзывам испытателей планируется модернизация скаф
15.08.2016 Новая российская видеосистема для выхода в открытый космос будет испытана в 2017 г.

ергия» автономную систему видеонаблюдения, предназначенную для контроля внекорабельной деятельности космонавтов. Система разработана с учетом особенностей скафандра «Орлан-МКС», который использ
15.06.2016 Сканер «Эларскан» А2-400 установлен в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

Корпорация «Элар» поставила в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комплект оборудования для оцифровки документов: комплекс планетарного сканирования и обработки «Эларскан» А2-400 и потоковый сканер Canon DR-M140. В НИИ ЦПК имен
23.02.2016 НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны

сии облетели Луну и вернулись на Землю, но на темной стороне Луны, вне пределов слышимости с Земли, астронавты услышали в динамиках коммуникационной системы странные звуки. По словам астронавто
09.07.2015 Новый российский скафандр отправляется на МКС

ольше и обеспечивает пять дополнительных выходов в космос Новый скафандр облегчит работу российских космонавтов. Выход в открытый космос — уникальная операция, сопряженная с риском для жизни и

05.05.2015 Длительный полет лишит космонавтов ума

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине пришли к выводу, что высокоэнергетические частицы космического излучения могут нарушить когнитивные способности космонавтов. В итоге экипаж межпланетного корабля столкнется с повреждениями центральной нервной системы и ухудшением способности приобретать и интерпретировать знания. Проблема очень серьезная
13.04.2015 10 апреля 2015 г. состоялось гашение почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос

ственная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос, состоялась в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русска
10.04.2015 Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля

тартовала с космодрома Байконур. Сразу же после подъема на орбиту экипаж стал готовиться к выходу в открытый космос. Беляев помог надеть Алексею Леонову ранец индивидуальной системы жизнеобеспе
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель

Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, выйдет в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апрел
18.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта

ы выпуском почтовой марки и блока в 1975 и 1980 гг. соответственно. В 1985 г. вышла почтовая марка «20 лет первому выходу человека в открытый космос». .NewsBodyLeftInclude {display:none;}
17.11.2014 На женщин и мужчин космос действует по-разному

ний, а мужской — повышает сосудистое сопротивление. Различия в работе иммунной системе у разнополых космонавтов не наблюдались,  но в обычных земных условиях у женщин иммунный ответ сильнее,  с
10.04.2014 Абоненты «Билайн» смогут лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов МКС

м абонентам «Билайн» будет предоставлена возможность лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов Международной Космической Станции (МКС). Для того чтобы SMS было доставлено на МК
07.03.2013 Японский космонавт прилетит на МКС с роботом

Собирающийся на Международную космическую станцию японский космонавт Коичи Ваката полетит туда с небольшим игрушечным роботом Kirobo. Kirobo был разработан компанией Dentsu Inc. в рамках проекта создания говорящих роботов с функцией поддержки диалога K
17.01.2013 НАСА и ЕКА отправят космонавтов в глубокий космос

ризывом использоваться Orion для полета в точку Лагранжа L2 на 65000 километров дальше Луны. Оттуда астронавты смогут контролировать луноходы на поверхности Луны и смогут развернуть радиотелеск
13.09.2012 Водяная стена защитит космонавтов от радиации

Американское космическое агентство НАСА начало проект по разработке системы жизнеобеспечения (СЖО), которая сможет с помощью воды защитить космонавтов во время длительных полетов. Вся история полетов в космос доказывает, что механические системы жизнеобеспечения работают под большой нагрузкой и с большим количеством отказов. Как с
19.03.2012 Роботизированные перчатки сделают астронавтов сильнее

ьку перчатка берет на себя часть нагрузки по удержанию рукояти молотка. Для астронавта, работающего в неуклюжих толстых перчатках, это станет большим подспорьем. Благодаря новым перчаткам Robo-Glove, астронавт или фабричный рабочий для удержания инструмента будет прилагать силу не в 7-9 кг, а всего лишь 2-5 кг. Это позволит удерживать инструмент более продолжительное время и при меньшей зат
11.03.2012 Соль опасна: подтверждение нашлось у астронавтов МКС

ледование солевого баланса в организме астронавтов на борту МКС. Девять членов экипажа, в том числе астронавты ЕКА Франк Де Винн и Паоло Несполи, во время длительных полетов в 2010 и 2011 годах
13.02.2012 Дополненная реальность вылечит астронавтов

Новая система дополненной реальности, разработанная Европейским космическим агентством, позволит обеспечить быструю медицинскую диагностику астронавтов. Все, что нужно сделать космическому врачу, - надеть на голову 3D-дисплей и получить детальное руководство по выполнению медицинских процедур и даже хирургической операции. Автомати
03.01.2012 Дневник спасает космонавтов от безумия

орий из этого количества приходится 88% записей. В основном это конкретные направления деятельности космонавтов: работа, периоды без связи с Землей, ремонт, работа в группе, отдых, прием пищи,

10.10.2011 НАСА заставит будущих астронавтов учить русский

Американское космическое агентство планирует набрать от 9 до 15 новобранцев для обучения в престижной «космической школе», в которой с 1959 года было подготовлено 330 астронавтов, включая семерых американцев, которые летали на первых пилотируемых кораблях Mercury, Gemini, Apollo и Space Shuttle. «Для ученых, инженеров и других специалистов, которые всегда ме
23.09.2011 Космос ухудшает зрение: на Марс можно прилететь слепым

"размывания" - потери остроты зрения. Это 30% тех, кто летал на двухнедельные миссии шаттла, и 60 % космонавтов, которые провели 6 месяцев на борту Международной космической станции. Обычно зре
26.08.2011 Умные скафандры будут лечить космонавтов

Кроме того, скафандр можно будет использовать для реабилитации и реакклиматизации после возвращения космонавтов на Землю или приземления на другую планету. Новый скафандр также будет адаптирова
24.08.2011 На МКС проснулся робот-космонавт

вместно НАСА и компанией General Motors. 26 февраля он отправился на МКС на борту шаттла Discovery. Астронавты Паоло Несполи и Кэтрин Колман распаковали робота и проверили его системы еще в мар
21.07.2011 Астронавты добудут воду из мочи с помощью прямого осмоса

предназначенный для тестирования устройства Находящиеся на борту международной космической станции астронавты уже пьют воду, изготавливаемую с помощью установленного в 2009 году аппарата для п
14.11.2010 Российские космонавты выйдут в открытый космос. Прямая трансляция 15 ноября в 17 ч.

Два российских космонавта - Федор Юрчихин и Олег Скрипочка - выйдут в открытый космос в понедельник, 15 ноября. По сообщению Роскосмоса, основной задачей выхода яв
27.09.2010 Синтетические микроогранизмы накормят космонавтов

резвычайно компактны. Например, достаточно взять на космический корабль всего несколько пробирок и уже на Марсе запустить "конвейер" по размножению микроорганизмов, производящих топливо или кислород. Космонавты на месте получат необходимые и избыточные ресурсы, что на порядки повысит безопасность людей, удаленных от Земли на миллионы километров. Ученые НАСА рассчитывают на далекую перспекти
20.09.2010 Астронавт придумал, как добраться до Марса за 39 дней

и. В настоящее время самая быстрая траектория предполагает перелет к Марсу за шесть месяцев. Бывший астронавт Франклин Чанг-Диас планирует сократить это время до фантастических 39 дней. Его кон
19.08.2010 Космонавты возвращаются на Землю стариками

ев на возвращение. Профессор биологии университета Маркетт Роберт Фиттс (Robert Fitts) считает, что космонавты в этой миссии вряд ли смогут выполнять все свои обязанности - такие мышцы, как икр

Публикаций - 1368, упоминаний - 2154

