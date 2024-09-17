Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Для обозначения человека, совершившего космический полёт, а, зачастую, также для указания страны, гражданином которой этот человек является, в разных странах мира используются следующие термины:
- «космонавт» — используется в России
- «астронавт» — используется в США
- «раумфарер» — используется в ряде германских языков
- «тайконавт» — используется в Китае
- «виоманавт» — используется в Индии
- «уджуин» — используется в Южной Корее
- «гарышкер» — используется в Казахстане
СОБЫТИЯ
|17.09.2024
|
Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
варение, иммунитет и метаболизм. Недавние исследования были сосредоточены на понимании того, как космические путешествия влияют на микробиом кишечника, что имеет значительные последствия для здоровья космонавтов во время длительных миссий. По данным нового исследования, значительные изменения микробиома у космонавтов могут быть связаны с космическим полетом В процессе исследования мы
|28.08.2024
|
Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
е в Международном журнале пищевой науки и технологии, важно для улучшения рациона питания не только космонавтов, но и людей, которые по тем или иным причинам находятся в изоляции. Еда в космосе
|09.04.2024
|
Тренд весны: тюменцы стали чаще интересоваться космосом
историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также больше наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сде
|02.04.2024
|
Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS
Герой России, летчик-космонавт, бортинженер орбитальной станции «МИР» Александр Лазуткин и RUVDS договорились о сотрудничестве в рамках весенней рекламной кампании, приуроченной к дню космонавтики. При поддержке ко
|12.12.2023
|
Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS
Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда хостинг-провайдера RUVDS. Баннеры, рассказывающие о надежности серверов в сравнении с временем, проведенным космонавтом на орбите, появились на сайт
|15.11.2021
|
Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга
Для космонавтов сохранение здоровья на орбите является главным приоритетом. Человеческое тело про
|14.12.2020
|
Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне
всю информацию, которую собирали в NASA с того момента, как первый человек отправился в космос. Результаты, полученные от экспериментов с животными, сопоставили с выводами после изучения здоровья 59 астронавтов. Особенно информативными оказались данные двойного исследования, участниками которого были Марк и Скотт Келли. Ученые сравнили влияние космических полетов на здоровье обоих братьев:
|28.06.2019
|
«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов
перского» объявила о начале партнёрства с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос». В его рамках ко
|14.08.2018
|
Зачем российские космонавты выходят в открытый космос
На 15 августа запланирован выход в открытый космос двух космонавтов Роскосмоса – Олега Артемьева и Сергея Прокопьева. Специалисты проведут регламентн
|27.05.2018
|
РКК «Энергия» тестирует систему контроля работы космонавтов
ия космонавта или оборудования на МКС. На следующем этапе исследователи проверят, в каком положении космонавт находится относительно систем и элементов станции. В перспективе систему планируетс
|16.05.2017
|
NASA на год поселит астронавтов на орбите Луны
Прежде чем отправиться в экспедицию на Марс в 2030-х гг., астронавты проведут около года на орбите Луны. Таким образом, NASA будет применять двухэтапны
|28.02.2017
|
NASA может отправить астронавтов на Марс первыми рейсами новой ракеты?
Сотрудники NASA предполагают, что миссия на Марс с участием астронавтов может состояться раньше запланированных ранее сроков. Однако прежде всего надо оценить преимущества и риски такого решения, чтобы не подвергать опасности участников первой экспедиц
|19.09.2016
|
РКК «Энергия» отрабатывает действия космонавтов на Луне
ую мелочь и провести массу тренировок во избежание фатальных ошибок во время реальной миссии. В эксперименте принимают участие начальник летно-испытательного отдела корпорации Марк Серов и инструктор-космонавт-испытатель 1 класса, руководитель научно-технического центра РКК «Энергия» Александр Калери, экипированные в скафандры «Орлан-ДМ». По отзывам испытателей планируется модернизация скаф
|15.08.2016
|
Новая российская видеосистема для выхода в открытый космос будет испытана в 2017 г.
ергия» автономную систему видеонаблюдения, предназначенную для контроля внекорабельной деятельности космонавтов. Система разработана с учетом особенностей скафандра «Орлан-МКС», который использ
|15.06.2016
|
Сканер «Эларскан» А2-400 установлен в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
Корпорация «Элар» поставила в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина комплект оборудования для оцифровки документов: комплекс планетарного сканирования и обработки «Эларскан» А2-400 и потоковый сканер Canon DR-M140. В НИИ ЦПК имен
|23.02.2016
|
НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны
сии облетели Луну и вернулись на Землю, но на темной стороне Луны, вне пределов слышимости с Земли, астронавты услышали в динамиках коммуникационной системы странные звуки. По словам астронавто
|09.07.2015
|
Новый российский скафандр отправляется на МКС
ольше и обеспечивает пять дополнительных выходов в космос Новый скафандр облегчит работу российских космонавтов. Выход в открытый космос — уникальная операция, сопряженная с риском для жизни и
|05.05.2015
|
Длительный полет лишит космонавтов ума
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине пришли к выводу, что высокоэнергетические частицы космического излучения могут нарушить когнитивные способности космонавтов. В итоге экипаж межпланетного корабля столкнется с повреждениями центральной нервной системы и ухудшением способности приобретать и интерпретировать знания. Проблема очень серьезная
|13.04.2015
|
10 апреля 2015 г. состоялось гашение почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос
ственная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос, состоялась в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русска
|10.04.2015
|
Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апреля
тартовала с космодрома Байконур. Сразу же после подъема на орбиту экипаж стал готовиться к выходу в открытый космос. Беляев помог надеть Алексею Леонову ранец индивидуальной системы жизнеобеспе
|06.04.2015
|
Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель
Марка, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, выйдет в почтовое обращение в канун празднования Дня космонавтики — 10 апрел
|18.03.2015
|
Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию первого выхода человека в открытый космос, вышла в обращение 18 марта
ы выпуском почтовой марки и блока в 1975 и 1980 гг. соответственно. В 1985 г. вышла почтовая марка «20 лет первому выходу человека в открытый космос». .NewsBodyLeftInclude {display:none;}
|17.11.2014
|
На женщин и мужчин космос действует по-разному
ний, а мужской — повышает сосудистое сопротивление. Различия в работе иммунной системе у разнополых космонавтов не наблюдались, но в обычных земных условиях у женщин иммунный ответ сильнее, с
|10.04.2014
|
Абоненты «Билайн» смогут лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов МКС
м абонентам «Билайн» будет предоставлена возможность лично поздравить с профессиональным праздником космонавтов Международной Космической Станции (МКС). Для того чтобы SMS было доставлено на МК
|07.03.2013
|
Японский космонавт прилетит на МКС с роботом
Собирающийся на Международную космическую станцию японский космонавт Коичи Ваката полетит туда с небольшим игрушечным роботом Kirobo. Kirobo был разработан компанией Dentsu Inc. в рамках проекта создания говорящих роботов с функцией поддержки диалога K
|17.01.2013
|
НАСА и ЕКА отправят космонавтов в глубокий космос
ризывом использоваться Orion для полета в точку Лагранжа L2 на 65000 километров дальше Луны. Оттуда астронавты смогут контролировать луноходы на поверхности Луны и смогут развернуть радиотелеск
|13.09.2012
|
Водяная стена защитит космонавтов от радиации
Американское космическое агентство НАСА начало проект по разработке системы жизнеобеспечения (СЖО), которая сможет с помощью воды защитить космонавтов во время длительных полетов. Вся история полетов в космос доказывает, что механические системы жизнеобеспечения работают под большой нагрузкой и с большим количеством отказов. Как с
|19.03.2012
|
Роботизированные перчатки сделают астронавтов сильнее
ьку перчатка берет на себя часть нагрузки по удержанию рукояти молотка. Для астронавта, работающего в неуклюжих толстых перчатках, это станет большим подспорьем. Благодаря новым перчаткам Robo-Glove, астронавт или фабричный рабочий для удержания инструмента будет прилагать силу не в 7-9 кг, а всего лишь 2-5 кг. Это позволит удерживать инструмент более продолжительное время и при меньшей зат
|11.03.2012
|
Соль опасна: подтверждение нашлось у астронавтов МКС
ледование солевого баланса в организме астронавтов на борту МКС. Девять членов экипажа, в том числе астронавты ЕКА Франк Де Винн и Паоло Несполи, во время длительных полетов в 2010 и 2011 годах
|13.02.2012
|
Дополненная реальность вылечит астронавтов
Новая система дополненной реальности, разработанная Европейским космическим агентством, позволит обеспечить быструю медицинскую диагностику астронавтов. Все, что нужно сделать космическому врачу, - надеть на голову 3D-дисплей и получить детальное руководство по выполнению медицинских процедур и даже хирургической операции. Автомати
|03.01.2012
|
Дневник спасает космонавтов от безумия
орий из этого количества приходится 88% записей. В основном это конкретные направления деятельности космонавтов: работа, периоды без связи с Землей, ремонт, работа в группе, отдых, прием пищи,
|10.10.2011
|
НАСА заставит будущих астронавтов учить русский
Американское космическое агентство планирует набрать от 9 до 15 новобранцев для обучения в престижной «космической школе», в которой с 1959 года было подготовлено 330 астронавтов, включая семерых американцев, которые летали на первых пилотируемых кораблях Mercury, Gemini, Apollo и Space Shuttle. «Для ученых, инженеров и других специалистов, которые всегда ме
|23.09.2011
|
Космос ухудшает зрение: на Марс можно прилететь слепым
"размывания" - потери остроты зрения. Это 30% тех, кто летал на двухнедельные миссии шаттла, и 60 % космонавтов, которые провели 6 месяцев на борту Международной космической станции. Обычно зре
|26.08.2011
|
Умные скафандры будут лечить космонавтов
Кроме того, скафандр можно будет использовать для реабилитации и реакклиматизации после возвращения космонавтов на Землю или приземления на другую планету. Новый скафандр также будет адаптирова
|24.08.2011
|
На МКС проснулся робот-космонавт
вместно НАСА и компанией General Motors. 26 февраля он отправился на МКС на борту шаттла Discovery. Астронавты Паоло Несполи и Кэтрин Колман распаковали робота и проверили его системы еще в мар
|21.07.2011
|
Астронавты добудут воду из мочи с помощью прямого осмоса
предназначенный для тестирования устройства Находящиеся на борту международной космической станции астронавты уже пьют воду, изготавливаемую с помощью установленного в 2009 году аппарата для п
|14.11.2010
|
Российские космонавты выйдут в открытый космос. Прямая трансляция 15 ноября в 17 ч.
Два российских космонавта - Федор Юрчихин и Олег Скрипочка - выйдут в открытый космос в понедельник, 15 ноября. По сообщению Роскосмоса, основной задачей выхода яв
|27.09.2010
|
Синтетические микроогранизмы накормят космонавтов
резвычайно компактны. Например, достаточно взять на космический корабль всего несколько пробирок и уже на Марсе запустить "конвейер" по размножению микроорганизмов, производящих топливо или кислород. Космонавты на месте получат необходимые и избыточные ресурсы, что на порядки повысит безопасность людей, удаленных от Земли на миллионы километров. Ученые НАСА рассчитывают на далекую перспекти
|20.09.2010
|
Астронавт придумал, как добраться до Марса за 39 дней
и. В настоящее время самая быстрая траектория предполагает перелет к Марсу за шесть месяцев. Бывший астронавт Франклин Чанг-Диас планирует сократить это время до фантастических 39 дней. Его кон
|19.08.2010
|
Космонавты возвращаются на Землю стариками
ев на возвращение. Профессор биологии университета Маркетт Роберт Фиттс (Robert Fitts) считает, что космонавты в этой миссии вряд ли смогут выполнять все свои обязанности - такие мышцы, как икр
