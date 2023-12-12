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Космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда RUVDS

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко стал лицом бренда хостинг-провайдера RUVDS. Баннеры, рассказывающие о надежности серверов в сравнении с временем, проведенным космонавтом на орбите, появились на сайте и медиаплощадках компании. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Этот год был для нашей компании по-настоящему космическим: RUVDS запустил свой собственный спутник, а также провел квест с его использованием. Мы рады тому, что 2023 г. завершается на такой высокой во всех отношениях ноте. Средний аптайм сервера RUVDS — 43 518 300 секунд, а время пребывания Михаила Борисовича в космосе — 44 618 400 секунд. Да, «выдержка» нашего оборудования в сравнении меньше, но и это показатель высокого уровня надежности. Мы готовы отвечать за него, гарантируя нашим клиентам качество и соответствие самым высоким стандартам», – отметил генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Космический аппарат RUVDS доставлен на орбиту 27 июня 2023 г. ракетой-носителем «Союз-2.1б». В начале июля 2023 г. с помощью аппарата была протестирована услуга хостинга с орбитального сервера.

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безопасность

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RUVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «Финам», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарийМосковская биржа»), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и др. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке).

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