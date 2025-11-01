Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Корпорация Microsoft теряет клиентов из-за широко применяемой американскими властями политики санкций не только в России, но и в Европе. Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, решил отказаться от использования Microsoft Office.



Microsoft теряет клиентов

Международный уголовный суд (The International Criminal Court, ICC) отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office, сообщил Register. Издание получило подтверждение от представителя ведомства, который подтвердил отказ суда от MS Office, но отказался от дальнейших комментариев.

ICC перейдет на openDesk — пакет офисных приложений и инструментов для совместной работы с открытым исходным кодом, предоставляемый Центром цифрового суверенитета (ZenDiS) при поддержке министерством внутренних дел Германии.

«Мы ценим наши отношения с ICC как клиентом и убеждены, что ничто не помешает нам продолжать предоставлять услуги ICC в будущем», — прокомментировали в Microsoft.

Подрывающие суверенитет разногласия с Трампом

ICC принял решение на фоне растущей обеспокоенности по поводу зависимости от американских технологий. Главный прокурор ICC Карим Хан (Karim Khan) в мае 2025 г., как писал APnews, потерял доступ к своей учетной записи электронной почты Microsoft после того, как в феврале 2025 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ввел в отношении него санкции.

Банковские счета Хана оказались также замороженными, а сотрудникам базирующегося в Гааге (Нидерланды) суда сообщили, что в случае поездки в США им грозит арест. Таким образом Трамп ответил на выдачу Международным судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (Benjamin Netanyahu) и его бывшего министра обороны Йоава Галланта (Yoav Gallant).

Сотрудники и партнеры ICC заявили, что санкции значительно усложнили выполнение основных задач. Решить проблему, видимо, должен переход на openDesk от ZenDiS.

«Наше правительство сильно зависит от нескольких крупных технологических компаний, что приводит к серьезной потере контроля над государственными ИТ-системами. Центр цифрового суверенитета государственного управления (ZenDiS) предлагает комплексный пакет мер по обеспечению суверенитета, включающий платформы, продукты и консалтинговые услуги, помогая федеральным, региональным и местным органам власти освободиться от этой критической зависимости и обеспечить их способность действовать», — указано на сайте ZenDiS.

Другие варианты замены

Опасения потери ИТ-суверенитета усилились в Европе после последних сбоев в работе Amazon AWS, а также после того, как Microsoft в июле 2025 г. признала, что она не может гарантировать суверенитет европейских данных в соответствии с законом США об облачных технологиях, который позволяет Вашингтону получать доступ к данным, хранящимся в американских компаниях, независимо от их местонахождения. Об этом писал Register.

Немецкий город Мюнхен уже несколько лет назад (в 2013 г.) принял решение внедрить Linux на своих ПК и серверах и LibreOffice вместо Microsoft Office, но в 2020 г. вернулся к Windows.

В 2024 г. немецкая земля Шлезвиг-Гольштейн публично объявила о проекте по отказу от Microsoft в пользу Linux и LibreOffice и в октябре 2025 г. завершила миграцию 40 тыс. учетных записей.

LibreOffice — это бесплатный, открытый, быстрый и постоянно развивающийся офисный пакет, прямой конкурент платному и «тяжелому» Microsoft Office, новые версии которого выходят раз в несколько лет. Сама Microsoft регулярно стремится отказаться от офлайнового Office и перевести всех пользователей в облачный Microsoft 365 (ранее — Office 365).

В России Microsoft тоже надеется продолжить бизнес в будущем



Microsoft одной из первых поддержала антироссийские санкции и ушла с нашего рынка в марте 2022 г., остановив все операции, включая продление подписки российских пользователей на облачный сервис 365.

В декабре 2024 г. и январе 2025 г. были окончательно закрыты филиалы в 13 городах России. В сентябре 2025 г. Арбитражный суд Москвы ввел в отношении российского подразделения коопорации ООО «Майкрософт Рус» начальную стадию процедуры банкротства — наблюдение.

Американская компания, судя по всему, лелеет надежды на восстановление бизнеса в нашей стране. В частности, она хочет зарегистрировать в России бренд Microsoft 365. О подаче такой заявки в Роспатент стало известно в октябре 2025 г.