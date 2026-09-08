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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральное правительство Германии Министерство внутренних дел Германии Полиция Германии

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Тысячи швейцарских чиновников пересядут на экзотический пакет ПО, отвергнув Microsoft 365 1
27.11.2025 Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет 1
01.11.2025 Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США 1
24.09.2024 Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось 1
20.09.2024 Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна 1
03.05.2023 Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться 1
06.06.2022 Помилованный российскими властями Telegram сливает данные пользователей силовикам 2
25.04.2022 Запад увидел в российских программистах террористов. Им запрещают кодить для объектов критической инфраструктуры 2
05.04.2022 Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США 1
19.12.2017 Немецкой полиции удалось взломать Telegram 1
02.11.2015 В сервисе для онлайн-трансляций российских телеканалов прошел полицейский обыск 1
13.11.2014 Microsoft: Для нас вопрос безопасности стоит на первом месте 1
27.08.2013 Германия заключила крупнейший в Европе контракт на электронную идентификацию в аэропортах 2
28.06.2013 Инфраструктура УЭК может использоваться для электронных паспортов 1
22.03.2011 e-Government: пути России и Европы расходятся? 1
11.08.2010 Чиновникам Германии рекомендовано отказаться от BlackBerry и iPhone в пользу местной технологии 1
12.09.2008 Открывается первая в мире кафедра по изучению Linux 1
01.09.2008 Скандал: власти конфискуют телевизоры и плееры 1
20.03.2008 Госучреждения Германии потеряли 500 компьютеров с секретными данными 1
17.01.2008 В Германии арестован подозреваемый в вывозе в Иран радиоактивных материалов 1
26.11.2007 Шифрование Skype привело немецкую полицию в отчаяние 1
22.11.2007 Разработчики вирусов займутся кибершпионажем для властей 1
13.09.2007 Германия: задержано 10 человек по подозрению в фишинге 2
14.09.2006 eDonkey прекратил существование 1
24.05.2006 В Германии преследуют 2 тыс. пользователей eDonkey 1
21.12.2005 Компьютерный червь "поймал" немецкого педофила 1
08.10.2004 Западные страны борются с музыкальным пиратством в интернете 1
03.09.2004 В России создается крупнейший электронный архив военнопленных 1
03.09.2004 В России создается крупнейший электронный архив военнопленных 1
19.01.2004 Число сайтов педофилов выросло в Сети на 70% 1
08.07.2002 SuSe Linux представила новую редакцию своей ОС для серверов IBM 1
10.06.2002 Неделя в Сети: Интерактивный футбол, Германия vs Microsoft, интернет под колпаком 1
04.06.2002 IBM поставит правительству Германии ПК с предустановленной Linux 1
23.10.2001 SMS - новое оружие в борьбе с террором 1
08.08.2001 Германия закроет часть своих сайтов с помощью США 1
08.11.2000 В ряды авторов Windows 2000 затесался сектант 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Федеральное правительство Германии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25826 6
IBM - International Business Machines Corp 9711 3
Deutsche Telekom 956 3
Yandex - Яндекс 9307 2
Telegram Group 2971 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1125 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 581 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Google LLC 12751 2
Cognitec AG 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1700 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 950 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 1
МегаФон 10861 1
Amazon Inc - Amazon.com 3294 1
Huawei 4692 1
Meta Platforms - Facebook 4626 1
ZTE Corporation 801 1
Oracle Corporation 7093 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 955 1
Red Hat 1380 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5017 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 1
Yahoo! 3728 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
ICC AOKpass 46 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1114 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
Virgin Group 145 1
Grokster 39 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 89 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
eBay Inc 1642 2
Почта России ПАО 2382 1
Газпром ПАО 1497 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 1
Hyundai Motor Company 439 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Boeing 1032 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1723 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 423 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 60 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 142 1
Готэк ГП 12 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 129 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13987 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 2
РГВА - Российский государственный военный архив 8 2
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Правительство Чешской Республики - органы государственной власти 10 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5721 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5761 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 787 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 199 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 22 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 228 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 260 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 132 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33709 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2454 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8713 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9493 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13465 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8394 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18164 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3412 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17059 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5202 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13767 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14031 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9677 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3337 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18248 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9349 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 2
Оцифровка - Digitization 5221 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26089 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3249 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7945 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24578 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4493 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7693 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8715 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4581 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1869 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6585 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 759 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23060 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1328 2
Файлообменная технология - File sharing 245 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5321 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2590 1
Microsoft Windows 16957 7
Linux OS 11605 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7662 2
Microsoft Office 4196 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6337 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5794 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 2
Microsoft Office 365 1047 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 2
Telegram API - Telegram Gateway API 22 1
Aerie Networks - Metricom - Ricochet 17 1
IBM DB2 396 1
Google Android 15313 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3121 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 524 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1025 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2541 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Microsoft Outlook 1507 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 285 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 306 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 300 1
Microsoft Security Essentials - MSE 146 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 595 1
Statista 267 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Apple iTunes Store 1119 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3703 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2470 1
Schily Otto - Шили Отто 5 2
Polly Gert - Поли Герт 1 1
Shaeuble Wolfgang - Шойбле Вольфганг 2 1
Schonbohm Arne - Шенбом Арне 2 1
Sweeney Geoff - Свини Джеф 6 1
Казмалы Илья 3 1
Ziercke Joerg - Зирке Йорг 3 1
Guarnieri Claudio - Гарньери Клаудио 2 1
Scheidhauler Norbert - Шейдхолер Норберт 1 1
Khan Karim - Хан Карим 4 1
Fries Thomas - Фриис Томас 1 1
Водясов Алексей 222 1
Шадаев Максут 1216 1
Дуров Павел 328 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Халин Дмитрий 56 1
Смирнов Алексей 269 1
Новодворский Алексей 114 1
Андреев Алексей 23 1
Кураш Антон 32 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 695 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Носик Антон 106 1
Щепинов Вадим 8 1
Гушан Виктор 3 1
Рейх Андрей 1 1
Нечаев Сергей 3 1
Рущин Дмитрий 2 1
Marx Matthias - Маркс Маттиас 2 1
Berger Patrick - Берджер Патрик 1 1
Германия - Федеративная Республика 13264 34
Россия - РФ - Российская федерация 167366 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 12
Европа 25005 7
Германия - Берлин 737 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4217 4
Земля - планета Солнечной системы 10890 4
Украина 7939 4
Германия - Бавария - Мюнхен 485 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 3
Нидерланды 3759 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 2
Южная Корея - Республика 7078 2
Япония 13829 2
Дания - Королевство 1339 2
Швеция - Королевство 3792 2
Италия - Итальянская Республика 4516 2
Испания - Королевство 3842 2
Румыния 753 2
Иран - Исламская Республика Иран 1159 2
Австрия - Австрийская Республика 1358 2
США - Колумбия - Вашингтон 1495 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Германия - Бавария 73 2
Парагвай 55 1
Казахстан - Республика 6080 1
Словения - Республика 255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19638 1
Польша - Республика 2035 1
Сингапур - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5893 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Израиль 2864 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1828 1
Франция - Французская Республика 8190 1
Дания - Копенгаген 155 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8293 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5133 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1647 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7494 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27486 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16206 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4055 3
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1897 3
Миграция населения - Миграционные службы 450 3
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3164 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 632 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 753 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11729 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10942 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 2
Спорт - Футбол - Football - Soccer 779 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4591 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5890 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 5
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The Register - The Register Hardware 1791 3
AP - Associated Press 2008 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Нетоскоп 19 1
ApNews 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
Bloomberg 1640 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
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Politico 31 1
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CRN 50 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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