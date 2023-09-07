Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера Слияние на британском рынке доступа в интернет Британский оператор широкополосного доступа в интернет Nexfibre сообщил о том, что дружественная ему телекоммуникационная компания Virgin Media O2 покупает конкурента Nexfibre – оператора Upp. Впоследствии Upp будет передан Nexfibre. Российский след В 2021 г. инвестиционная компания LetterOne стала крупным инвесторов Upp,

Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором ла Отсутствие базовых навыков в работе с компьютером мешает работникам компаний претендовать на более высокую зарплату в сравнении с той, которую они получают. Такие выводы сделали аналитики компании Virgin Media O2, подчеркнув, что в некоторых странах проблема приобретает национальные масштабы. К примеру, в одной только Великобритании работники недополучают суммарно почти 5,7 млрд фунтов с

В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin Когда налоги платить не с чего На российского провайдера связи и интернет-услуг Virgin Connect, частью которого владеет Virgin Group британского миллиардера Ричарда Б

В Москве заработал мобильный оператор Virgin. Тарифы Сотовый оператор VirginВ Москве начал работу виртуальный оператор сотовой связи Virgin, который является частью холдинга Virgin Group, принадлежащего британскому пред

Virgin Connect объявляет о старте продаж услуг мобильной связи в России Virgin Connect, входящая в Virgin Group, 1 февраля 2018 года начала продажи услуг мобильной связи в России. На первом эт

«Лаборатория Касперского» стала спонсором гоночной команды чемпионата Формулы E «Лаборатория Касперского» заключила партнерское соглашение с гоночной командой DS Virgin Racing, участвующей в чемпионате Формулы Е – классе автогонок на электромобилях с открытыми колесами. В течение ближайших трех сезонов вплоть до 2019 года «Лаборатория Касперского» будет

«Альфа-Банк» подключил интернет-эквайринг для клиентов Virgin Connect «Альфа-Банк» подключил интернет-эквайринг для клиентов оператора связи Virgin Connect. Теперь пользователи услуг Virgin Connect смогут быстро и в любое время суток оплачивать услуги в личном кабинете на сайте компании со своих банковских карт, независимо от

Virgin Galactic и NBC покажут дебют коммерческих космоперевозок в эфире Компания Virgin Galactic заключила договор с телекомпанией NBC Universal, по которому последняя получала права на трансляцию первого в мире коммерческого трансорбитального полёта. Формат трансляции пред

Virgin Money оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Nice Systems Компания Nice Systems объявила о том, что решение Nice Fizzback Voice of The Customer (VoC) было выбрано компанией Virgin Money с целью повышения лояльности и степени удовлетворенности клиентов. Virgin Money предоставляет широкий спектр услуг по вкладам и сбережениям, ипотечным кредитам, оформлению к

Телекоммуникационная компания Virgin Media продана за $23 млрд Международная телекоммуникационная и телевизионная корпорация Liberty Global купит британского оператора Virgin Media. С учетом имеющихся у Virgin Media задолженностей, сумма сделки составит более $23 млрд. Liberty Global будет расплачиваться наличными и собственными акциями. Согласно услов

Virgin и «Роснано» основали совместный инвестиционный фонд Virgin Green Fund, Virgin Group и «Роснано Капитал» объявили о создании фонда VGF Emerging Market Growth I L.P.

Virgin Galactic решила запускать спутники с самолета Компания Virgin Galactic представила технологию запуска малых спутников, которая существенно удешевит вывод космических аппаратов на орбиту. Система запуска под названием LauncherOne представляет собой

Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса Авиакомпания Virgin America назвала один из своих самолетов в честь основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). На борту своего самолета Airbus A320 компания поместила популярную цитату Стива Джобса: «Stay

Сбой "облачного" решения парализовал работу авиакомпании Отказ ИТ-системы на базе "облачного" решения привел к нарушению работы австралийской компании Virgin Blue. В результате инцидента 50 тыс. авиапассажиров не смогли совершить запланированные полеты. Virgin Blue использует решения провайдера Navitaire, который является подразделение

Virgin Mobile купила Tele2 France за ?56 млн Французский оператор мобильной связи Virgin Mobile France объявил о приобретении Tele2 France у шведского телекоммуникационного холдинга Tele2 за ?56 млн ($83,6 млн). Эта сделка позволит Virgin Mobile France увеличить свою

Ричард Брэнсон поделит космос с арабами Британская Virgin Group и арабская инвестиционная компания Aabar Investments заключили соглашение о совм

Virgin построила сеть WiMAX в России тернет пришел крупный международный игрок — о запуске сети WiMax под брендом «Виргин Коннект» (Virgin Connect) в 32 регионах России объявил конгломерат Virgin Group. Основанная сэро

Virgin Mobile засудят за фото на Flickr Фотография с сервиса Flickr, использованная оператором мобильной связи Virgin Mobile, стала причиной судебного иска против компании. Семья из штата Техас (США) подала иск, обвиняя Virgin Mobile в нарушении авторских прав на фото. На фотографии изображена де

Глава британской Virgin Media ушел в отставку Глава британской развлекательной и коммуникационной компании Virgin Media Стив Барч ушел в отставку, сообщает РБК. Virgin Media сообщила о том, что Стив Барч ушел в отставку "по личным причинам", и в настоящее время компания выбирает кандидатуру н

Хакеры сорвали онлайновый дебют авиакомпании Virgin America Первый день онлайновых продаж билетов авиакомпании Virgin America через собственный сайт Virginamerica.com был омрачён хакерской атакой: неизвестные попытались вывести его из строя лавиной запросов. Атака продолжалась до полудня, и многие пасса

Virgin Mobile делает ставку на лояльность клиентов Оператор Virgin Mobile установил ПО по предсказанию эффективности маркетинговых кампаний, разработанное SPSS. Оператор страдает от отсева абонентов и надеется решить проблему, проводя наиболее подходящи

Virgin установит робота-доктора в самолетах Компания Virgin Atlantic закупила телемедицинские машины, которые помогут экипажу диагностировать пассажиров на основе консультаций докторов с земли. Системы измеряют кровяное давление и пульс, также де

Virgin Mobile предложит бесплатные рекламные звонки Американская Virgin Mobile объявила о предоставлении бесплатных звонков тем пользователям, которые согласятся принимать рекламу на свои сотовые аппараты. Беспроводные операторы предлагают все больше дополни

NTL приобретет Virgin Mobile за 1,38 млрд евро Британский оператор кабельного телевидения NTL приобретет британского оператора мобильной связи Virgin Mobile Holdings Plc. за 962 млн фунтов стерлингов (1,38 млрд евро), сообщает РБК. По у

Virgin Galactic создаст новый частный космодром ная Ричардом Бренсоном, намерена всерьез заняться отправкой туристов в космос и для этого построить космодром для частных полетов в Нью-Мексико. Стоимость проекта оценивается в $225 млн. По сообщению Virgin Galactic, около 38 тыс. людей из 126 стран уже заплатили требуемую сумму за место в одном из космических рейсов. В эту группу вошли также 100 главных инвесторов, которые заплатили $200 т

NTL купит британского оператора за $1,4 млрд. бельного телевидения NTL ведет переговоры по приобретению сотового оператора Richard Branson’s Virgin Mobile Holdings PLC за более чем 810 млн. фунтов стерлингов ($1,4 млрд.) Успешное заве

Абоненты Virgin смогут смотреть ТВ на мобильниках Этим летом 1000 абонентов компании Virgin Mobile получат возможность просмотра ТВ-каналов и смогут принимать 50 цифровых радиоканалов с помощью своих мобильных телефонов. Телевидение на мобильные телефоны стало самой популярной

Virgin и Nokia скооперируются для запуска визуального радио Британская радиостанция Virgin Radio и финский производитель мобильных телефонов объединились для запуска нового сервиса – «визуального радио», что позволит пользователям сотовых аппаратов не только слушать аудиоинфор

Boomtub: сверхпортативные динамики от Virgin Electronics Компания Virgin Electronics анонсировала новую серию портативных динамиков Boomtube, предназначенных для использования в МР3-плеерах, CD-проигрывателях и ноутбуках. Новая линейка представлена двумя моде

Virgin собирается выкупить совместное предприятие у T-Mobile Компания Virgin намерена выкупить половину совместного предприятия - британского виртуального оператора сотовой связи Virgin Mobile - у T-Mobile. В настоящее время ведутся переговоры о деталях сд

Virgin Mobile рассматривает возможность приобретения сети Sonera Председатель правления британской компании Virgin Mobile Ричард Брансон (Richard Branson) сообщил о проведении консультаций с руководством шведской TeliaSonera AB о приобретении сети мобильной связи на территории Финляндии. Брансон прок

Портал Vodafone и Vivendi обманул своих пользователей? Портал для мобильных пользователей Vizzavi, принадлежащий Vodafone и Vivendi, опровергает сообщения о том, что он продал списки британских пользователей компании Virgin.net. Это заявление явилось реакцией на публикации в воскресном выпуске газеты Independent. Компания Vizzavi предоставляет услуги доступа в интернет по фиксированным линиям, но решила сок

Sprint и Virgin создали cовместное предприятие в США Sprint и британская Virgin Group анонсировали вложение по $150 млн. в создание своего совместного предприятия бес

Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile gin Group сообщила, что она дополнительно вложит 68 млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете

Virgin Mobile удвоила за год число своих абонентов Количество клиентов компании Virgin Mobile достигло отметки в 1,5 млн. Прошлый год был вторым полным годом функционирования Virgin Mobile, и компании удалось за этот год почти удвоить количество своих пользователей.

Tornado и Virgin будут сотрудничать в сфере продажи цифровой музыки Бельгийская компания Tornado объявила о заключении соглашения с франзузской корпорацией Virgin на поставку программных решений для коммерческого распространения музыки через интернет. По условиям сделки музыка в электронном виде будет продаваться через сайт Virgin Megastore

Абонентская база Virgin Mobile выросла за квартал на 54% Число абонентов Virgin Mobile выросло в 4-м квартале 2001 года на 264359 человек, что нa 54% больше подобного

Virgin Enterprises обвиняется в незаконном использовании торговых марок Компании Virgin Wireless и SD Telecommunications в иске, поданном в окружной суд американского города

Virgin Mobile намерена стать прибыльной в начале 2002 г. Компания Virgin Mobile, пятый по величине британский оператор мобильной связи, сообщила об убытках в р