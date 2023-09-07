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Virgin Group

Virgin Group

СОБЫТИЯ

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07.09.2023 Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Слияние на британском рынке доступа в интернет Британский оператор широкополосного доступа в интернет Nexfibre сообщил о том, что дружественная ему телекоммуникационная компания Virgin Media O2 покупает конкурента Nexfibre – оператора Upp. Впоследствии Upp будет передан Nexfibre. Российский след В 2021 г. инвестиционная компания LetterOne стала крупным инвесторов Upp,

18.10.2022 Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

ла Отсутствие базовых навыков в работе с компьютером мешает работникам компаний претендовать на более высокую зарплату в сравнении с той, которую они получают. Такие выводы сделали аналитики компании Virgin Media O2, подчеркнув, что в некоторых странах проблема приобретает национальные масштабы. К примеру, в одной только Великобритании работники недополучают суммарно почти 5,7 млрд фунтов с
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin

Когда налоги платить не с чего На российского провайдера связи и интернет-услуг Virgin Connect, частью которого владеет Virgin Group британского миллиардера Ричарда Б
02.02.2018 В Москве заработал мобильный оператор Virgin. Тарифы

Сотовый оператор VirginВ Москве начал работу виртуальный оператор сотовой связи Virgin, который является частью холдинга Virgin Group, принадлежащего британскому пред
01.02.2018 Virgin Connect объявляет о старте продаж услуг мобильной связи в России

Virgin Connect, входящая в Virgin Group, 1 февраля 2018 года начала продажи услуг мобильной связи в России. На первом эт
17.07.2017 «Лаборатория Касперского» стала спонсором гоночной команды чемпионата Формулы E

«Лаборатория Касперского» заключила партнерское соглашение с гоночной командой DS Virgin Racing, участвующей в чемпионате Формулы Е – классе автогонок на электромобилях с открытыми колесами. В течение ближайших трех сезонов вплоть до 2019 года «Лаборатория Касперского» будет
14.10.2015 «Альфа-Банк» подключил интернет-эквайринг для клиентов Virgin Connect

«Альфа-Банк» подключил интернет-эквайринг для клиентов оператора связи Virgin Connect. Теперь пользователи услуг Virgin Connect смогут быстро и в любое время суток оплачивать услуги в личном кабинете на сайте компании со своих банковских карт, независимо от
12.11.2013 Virgin Galactic и NBC покажут дебют коммерческих космоперевозок в эфире

Компания Virgin Galactic заключила договор с телекомпанией NBC Universal, по которому последняя получала права на трансляцию первого в мире коммерческого трансорбитального полёта. Формат трансляции пред
29.03.2013 Virgin Money оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Nice Systems

Компания Nice Systems объявила о том, что решение Nice Fizzback Voice of The Customer (VoC) было выбрано компанией Virgin Money с целью повышения лояльности и степени удовлетворенности клиентов. Virgin Money предоставляет широкий спектр услуг по вкладам и сбережениям, ипотечным кредитам, оформлению к
06.02.2013 Телекоммуникационная компания Virgin Media продана за $23 млрд

Международная телекоммуникационная и телевизионная корпорация Liberty Global купит британского оператора Virgin Media. С учетом имеющихся у Virgin Media задолженностей, сумма сделки составит более $23 млрд. Liberty Global будет расплачиваться наличными и собственными акциями. Согласно услов
31.10.2012 Virgin и «Роснано» основали совместный инвестиционный фонд

Virgin Green Fund, Virgin Group и «Роснано Капитал» объявили о создании фонда VGF Emerging Market Growth I L.P.

16.07.2012 Virgin Galactic решила запускать спутники с самолета

Компания Virgin Galactic представила технологию запуска малых спутников, которая существенно удешевит вывод космических аппаратов на орбиту. Система запуска под названием LauncherOne представляет собой

24.01.2012 Авиакомпания Virgin America назвала один из самолетов в честь Стива Джобса

Авиакомпания Virgin America назвала один из своих самолетов в честь основателя Apple Стива Джобса (Steve Jobs). На борту своего самолета Airbus A320 компания поместила популярную цитату Стива Джобса: «Stay

01.10.2010 Сбой "облачного" решения парализовал работу авиакомпании

Отказ ИТ-системы на базе "облачного" решения привел к нарушению работы австралийской компании Virgin Blue. В результате инцидента 50 тыс. авиапассажиров не смогли совершить запланированные полеты. Virgin Blue использует решения провайдера Navitaire, который является подразделение
16.10.2009 Virgin Mobile купила Tele2 France за ?56 млн

Французский оператор мобильной связи Virgin Mobile France объявил о приобретении Tele2 France у шведского телекоммуникационного холдинга Tele2 за ?56 млн ($83,6 млн). Эта сделка позволит Virgin Mobile France увеличить свою

05.08.2009 Ричард Брэнсон поделит космос с арабами

Британская Virgin Group и арабская инвестиционная компания Aabar Investments заключили соглашение о совм
15.05.2008 Virgin построила сеть WiMAX в России

тернет пришел крупный международный игрок — о запуске сети WiMax под брендом «Виргин Коннект» (Virgin Connect) в 32 регионах России объявил конгломерат Virgin Group. Основанная сэро
24.09.2007 Virgin Mobile засудят за фото на Flickr

Фотография с сервиса Flickr, использованная оператором мобильной связи Virgin Mobile, стала причиной судебного иска против компании. Семья из штата Техас (США) подала иск, обвиняя Virgin Mobile в нарушении авторских прав на фото. На фотографии изображена де
21.08.2007 Глава британской Virgin Media ушел в отставку

Глава британской развлекательной и коммуникационной компании Virgin Media Стив Барч ушел в отставку, сообщает РБК. Virgin Media сообщила о том, что Стив Барч ушел в отставку "по личным причинам", и в настоящее время компания выбирает кандидатуру н
23.07.2007 Хакеры сорвали онлайновый дебют авиакомпании Virgin America

Первый день онлайновых продаж билетов авиакомпании Virgin America через собственный сайт Virginamerica.com был омрачён хакерской атакой: неизвестные попытались вывести его из строя лавиной запросов. Атака продолжалась до полудня, и многие пасса
28.04.2007 Virgin Mobile делает ставку на лояльность клиентов

Оператор Virgin Mobile установил ПО по предсказанию эффективности маркетинговых кампаний, разработанное SPSS. Оператор страдает от отсева абонентов и надеется решить проблему, проводя наиболее подходящи
02.06.2006 Virgin установит робота-доктора в самолетах

Компания Virgin Atlantic закупила телемедицинские машины, которые помогут экипажу диагностировать пассажиров на основе консультаций докторов с земли. Системы измеряют кровяное давление и пульс, также де
30.05.2006 Virgin Mobile предложит бесплатные рекламные звонки

Американская Virgin Mobile объявила о предоставлении бесплатных звонков тем пользователям, которые согласятся принимать рекламу на свои сотовые аппараты. Беспроводные операторы предлагают все больше дополни
04.04.2006 NTL приобретет Virgin Mobile за 1,38 млрд евро

Британский оператор кабельного телевидения NTL приобретет британского оператора мобильной связи Virgin Mobile Holdings Plc. за 962 млн фунтов стерлингов (1,38 млрд евро), сообщает РБК. По у
14.12.2005 Virgin Galactic создаст новый частный космодром

ная Ричардом Бренсоном, намерена всерьез заняться отправкой туристов в космос и для этого построить космодром для частных полетов в Нью-Мексико. Стоимость проекта оценивается в $225 млн. По сообщению Virgin Galactic, около 38 тыс. людей из 126 стран уже заплатили требуемую сумму за место в одном из космических рейсов. В эту группу вошли также 100 главных инвесторов, которые заплатили $200 т
06.12.2005 NTL купит британского оператора за $1,4 млрд.

бельного телевидения NTL ведет переговоры по приобретению сотового оператора Richard Branson’s Virgin Mobile Holdings PLC за более чем 810 млн. фунтов стерлингов ($1,4 млрд.) Успешное заве
03.06.2005 Абоненты Virgin смогут смотреть ТВ на мобильниках

Этим летом 1000 абонентов компании Virgin Mobile получат возможность просмотра ТВ-каналов и смогут принимать 50 цифровых радиоканалов с  помощью своих мобильных телефонов. Телевидение на мобильные телефоны стало самой популярной
13.01.2005 Virgin и Nokia скооперируются для запуска визуального радио

Британская радиостанция Virgin Radio и финский производитель мобильных телефонов объединились для запуска нового сервиса – «визуального радио», что позволит пользователям сотовых аппаратов не только слушать аудиоинфор
12.10.2004 Boomtub: сверхпортативные динамики от Virgin Electronics

Компания Virgin Electronics анонсировала новую серию портативных динамиков Boomtube, предназначенных для использования в МР3-плеерах, CD-проигрывателях и ноутбуках. Новая линейка представлена двумя моде
18.11.2003 Virgin собирается выкупить совместное предприятие у T-Mobile

Компания Virgin намерена выкупить половину совместного предприятия - британского виртуального оператора сотовой связи Virgin Mobile - у T-Mobile. В настоящее время ведутся переговоры о деталях сд
24.01.2003 Virgin Mobile рассматривает возможность приобретения сети Sonera

Председатель правления британской компании Virgin Mobile Ричард Брансон (Richard Branson) сообщил о проведении консультаций с руководством шведской TeliaSonera AB о приобретении сети мобильной связи на территории Финляндии. Брансон прок
06.08.2002 Портал Vodafone и Vivendi обманул своих пользователей?

Портал для мобильных пользователей Vizzavi, принадлежащий Vodafone и Vivendi, опровергает сообщения о том, что он продал списки британских пользователей компании Virgin.net. Это заявление явилось реакцией на публикации в воскресном выпуске газеты Independent. Компания Vizzavi предоставляет услуги доступа в интернет по фиксированным линиям, но решила сок
21.05.2002 Sprint и Virgin создали cовместное предприятие в США

Sprint и британская Virgin Group анонсировали вложение по $150 млн. в создание своего совместного предприятия бес
16.05.2002 Virgin Group вложит 40,02 млн. евро в австралийскую Virgin Mobile

gin Group сообщила, что она дополнительно вложит 68 млн. австралийских долларов (40,02 млн. евро) в Virgin Mobile, ее совместное предприятие с SingTel Optus. Вложение капитала, в конечном счете
01.02.2002 Virgin Mobile удвоила за год число своих абонентов

Количество клиентов компании Virgin Mobile достигло отметки в 1,5 млн. Прошлый год был вторым полным годом функционирования Virgin Mobile, и компании удалось за этот год почти удвоить количество своих пользователей.
15.01.2002 Tornado и Virgin будут сотрудничать в сфере продажи цифровой музыки

Бельгийская компания Tornado объявила о заключении соглашения с франзузской корпорацией Virgin на поставку программных решений для коммерческого распространения музыки через интернет. По условиям сделки музыка в электронном виде будет продаваться через сайт Virgin Megastore
09.01.2002 Абонентская база Virgin Mobile выросла за квартал на 54%

Число абонентов Virgin Mobile выросло в 4-м квартале 2001 года на 264359 человек, что нa 54% больше подобного
07.12.2001 Virgin Enterprises обвиняется в незаконном использовании торговых марок

Компании Virgin Wireless и SD Telecommunications в иске, поданном в окружной суд американского города

06.11.2001 Virgin Mobile намерена стать прибыльной в начале 2002 г.

Компания Virgin Mobile, пятый по величине британский оператор мобильной связи, сообщила об убытках в р
24.10.2001 Интернет-киоски в магазинах компании Virgin Megastore позволят покупателям заранее знакомиться с ее продукцией

Компания Virgin Megastore создала специальный сервис MegaPlay, представляющий ряд точек с доступом в интернет, где можно предварительно ознакомиться с более чем 250000 CD-дисков, 11000 DVD-дисков, а так

Публикаций - 144, упоминаний - 167

Virgin Group и организации, системы, технологии, персоны:

Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 29
Google LLC 12688 14
Virgin Media O2 27 12
Apple Inc 13154 12
Microsoft Corporation 25775 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 10
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 9
Vodafone Group 1412 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Samsung Electronics 11064 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 6
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
МегаФон 10742 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Virgin America 8 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Nintendo 823 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 3
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 3
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
OneWeb - WorldVU 46 3
Deutsche Telekom 954 3
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 3
Oculus VR 79 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Nest 43 2
ИИ-Технологии 309 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 2
X Corp - Twitter 2938 2
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 19
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 6
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 4
Eurasia Capital Management 4 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
SoftBank Group 284 3
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
XCOR Aerospace 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
eBay Inc 1640 2
Альфа-Банк 1979 2
Block - Square 203 2
Nike 195 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Intel Capital 148 1
Index Ventures 50 1
International Petroleum Limited 2 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Mobil - Мобил 52 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Toyota - Lexus 83 1
Starship Technologies 18 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Sony BMG 187 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
EMI Group 60 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Империя-Фарма 91 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 4
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 11
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 6
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 223 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 12
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 5
Apple iPad 4011 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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