Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188168
ИКТ 14564
Организации 11294
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26524
Персоны 81307
География 2993
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Wilczek Frank Вильчек Фрэнк


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники 1
27.10.2025 Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать 1
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 2
20.09.2021 Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах 1
03.10.2013 Физики нашли способ отыскать гравитоны 2
17.11.2004 Россию снова обделили Нобелем 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Wilczek Frank и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12286 2
Sycamore Networks - SCMR 56 1
Fujitsu 2066 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
AT&T Inc 1697 1
Apple Inc 12656 1
ИИ-Технологии 234 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 39 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1473 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 2
Аккумулятор натрий-ионный электрический - NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы - Sodium-ion battery 13 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 66 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2827 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Телепортация 75 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5718 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 1
OpenAI - ChatGPT 543 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 67 1
Gross David - Гросс Дэвид 7 1
Krauss Lawrence - Краусс Лоуренс 4 1
Леденцов Николай 3 1
Прохоров Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 2
Япония 13556 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Нидерланды 3637 1
США - Аризона 540 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 1
Швеция - Королевство 3717 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Алмаз - Наноалмаз - ультрадисперсный алмаз 11 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
NV-центр - Nitrogen-vacancy center - точечный дефект алмаза 8 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 91 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 1
Молекула - Molecula 1084 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 1
Газы 182 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Физика - Кварк - Quark 42 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
НКО - Некоммерческая организация 592 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 2
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 1
Paul Scherrer Institute - Институт Пауля Шеррера 13 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 49 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 219 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 382 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще