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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газы

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «1С-Рарус» на 20% ускорил подготовку отчетности и расчет себестоимости в «Криогаз» 1
16.07.2026 В Перми создают робота для автоматизации уборки на животноводческих комплексах 1
15.07.2026 Химики СПбГУ придумали, как предотвратить короткое замыкание изнутри электронных устройств 1
10.07.2026 В Петербургском Политехе разрабатывают комплекс, извещающий о пожаре до появления пламени 1
29.05.2026 Прорыв в лазерных технологиях. Российские ученые вдвое увеличили рабочий диапазон кристаллов 1
14.05.2026 К туристическому сезону МТС обеспечила интернетом малую долину гейзеров и один из «самых» живых вулканов Камчатки 1
04.05.2026 В России разработали первую серийную систему цифрового контроля медицинского газоснабжения 1
17.04.2026 Напечатанный на бумаге графеновый датчик поможет выявить диабет и другие заболевания по выдыхаемому воздуху 1
17.04.2026 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный инструмент для контроля за дорожным движением 1
14.04.2026 Ученые МФТИ создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью 1
13.04.2026 Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас 1
23.03.2026 Благодаря логистическим технологиям «Яндекса» в 2025 г. бизнес снизил углеродный след почти на треть 1
13.03.2026 Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний 1
05.12.2025 МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники 1
06.11.2025 Eltex создал решение для беспроводной связи в агрессивной среде 1
21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов 1
20.10.2025 Создано устройство с самоорганизующимся светом, которое перевернет оптические технологии 1
21.07.2025 Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные 1
14.07.2025 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM 1
26.05.2025 Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад 1
15.01.2025 Успешно испытан первый в мире дрон с водородным двигателем, дальностью 1000 км и с массой более тонны 1
23.10.2024 В МЭИ разработали отечественную программу для теплотехнических расчетов 1
30.07.2024 Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться? 1
14.06.2024 МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа 1
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1
27.04.2024 Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
05.02.2024 В «Контур.Призме» появилась проверка на товарные контрсанкции России 1
04.07.2023 Алтайский воздух в каждый дом: выпускница МГУ разработала инновационный очиститель воздуха 1
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 1
08.05.2023 Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов 1
28.12.2022 НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники 1
18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество 1
26.07.2022 Мировое производство чипов спасено. Россия резко увеличит производство дефицитного неона 1
21.07.2022 Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет 1
14.04.2022 МТС за 2 миллиарда купила «Uber для охранных агентств» 1
11.02.2022 Белый дом: Россия заблокирует производство чипов по всему миру в ответ на запрет ввоза iPhone 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
22.11.2021 Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас 1

Публикаций - 195, упоминаний - 195

Газы и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Intel Corporation 12811 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Lenovo Motorola 3566 4
Proton Technologies AG 53 4
Samsung Electronics 11064 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Yandex - Яндекс 9215 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
EleWise - Элевайз Проджект 24 3
Nanomix 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25774 2
HP Inc. 5883 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Google LLC 12687 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 2
Kometa - Комета 160 2
NTT Basic Research Laboratories 1 1
Sycamore Networks - SCMR 57 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Praxair - Праксайр 3 1
Ballu Industrial Group 50 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
Daichi - Даичи 15 1
Remez - Ромати 3 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 18 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
СМат - SMath 1 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
Планар НПО 25 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 7
КуйбышевАзот 20 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Dyson 157 3
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Boeing 1031 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 2
AeroVironment 18 2
Ингаз 6 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Красный квадрат 11 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
GreenField Ethanol 1 1
Haass - Хаасс 1 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Tesla Motors 461 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Транснефть 335 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Этажи 0 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
DuPont - Дюпон 101 1
Uber 357 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 35
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Международная академия связи - МАС 46 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 24
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 14
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 14
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 8
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 7
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 6
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 145 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 6
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Apple iPhone 6 4861 3
EleWise LegalDoc 8 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
FreePik 1841 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Microsoft Windows 16882 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Gen Digital - Avast Smart Life 33 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
NASA Deep Impact 38 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
NASA Stardust 51 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
ESA ISO - Infrared Space Observatory 2 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
Gigabyte GSmart 29 1
HTC Artemis - HTC Love 5 1
Telefonica - O2 XDA 9 1
HTC Hermes 3 1
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 17 1
Acer ACM - Acer Adaptive Contrast Management 4 1
RTX Corporation - X-51 Waverider ГПВРД 13 1
Boeing B-52 Stratofortress 12 1
MiTAC - Mio Technology - MioMap 3 1
Ecovacs Deebot 18 1
СМат - SMath Studio 1 1
MiTAC Mio 34 1
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 4
Suslick Kenneth - Саслик Кеннет 6 4
Shakouri Ali - Шакури Али 4 4
Hansen James - Хансен Джеймс 9 3
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 2
Collins Eileen - Коллинз Эйлин 17 2
Dennis Brian - Деннис Брайан 2 2
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 2
Weiss David - Вайс Давид 3 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 2
Macdonald David - Макдональд Дэвид 4 2
Lawrence Wendy - Лоуренс Венди 9 2
Lin Robert - Лин Роберт 3 2
Mayer Lucio - Майер Лючо 2 2
Boogert Adwin - Бугерт Эдвин 2 2
Cruikshank Dale - Крукшанк Дэйл 2 2
Thomas Andrew - Томас Эндрю 12 2
Zavagno Annie - Завагно Анни 2 2
Kelly James - Келли Джеймс 12 2
Sunshine Jessica - Саншайн Джессика 3 2
Путин Владимир 3454 2
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 2
Герасименко Александр 7 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 2
Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 6 1
Christodoulides Demetrios - Христодулис Деметриос - Христодулидес Деметрос 3 1
Swain Mark - Суэйн Марк 2 1
Рычагова Анастасия 1 1
Mirzayanov Vil - Мирзаянов Вил 1 1
Ипполитов Кирилл 1 1
Исюк Владимир 2 1
Лиснянская Дина 1 1
Gerstenmaier William H. - Герстенмайер Уильям 3 1
Норштейн Анатолий 1 1
Лукшина Елена 2 1
Долгановский Павел 1 1
Кувшинов Роман 18 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 60
Россия - РФ - Российская федерация 166163 49
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 35
Солнечная система - Solar system 2569 31
Европа 24962 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 14
Юпитер - планета Солнечной системы 557 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 12
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 12
Германия - Федеративная Республика 13220 11
США - Калифорния 4828 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 9
Япония 13807 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Франция - Французская Республика 8176 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Украина 7928 5
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
США - Миссури 129 5
США - Нью-Мексико 249 5
Нептун - планета Солнечной системы 203 5
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 5
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 4
Канада 5081 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
США - Иллинойс 340 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 4
Уран - планета Солнечной системы 550 4
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 4
США - Калифорния - Санта-Круз 30 4
США - Миссури - Сент-Луис 77 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 40
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 36
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 22
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 16
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Зоология - наука о животных 2887 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 14
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 13
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 13
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Молекула - Molecula 1102 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 11
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 11
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Ботаника - Растения - Plantae 1167 10
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 9
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 9
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 8
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 7
Физика - Градус Цельсия 293 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
New Scientist 1448 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
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Известия ИД 770 3
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The Guardian - Британская газета 406 2
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Intelligent Enterprise 27 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Top Gear - автомобильная передача 7 1
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Nature Geoscience 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Gartner - Гартнер 3658 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 5
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
CNRS - Observatoire de Marseille - Marseille Observatory - Марсельская обсерватория - Марсельская астрофизическая лаборатория 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 22 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
SEMICON 13 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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