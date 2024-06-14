МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа

МТС запустила цифровой экопроект «Калькулятор цифрового экологического следа», который позволяет определить, как действия человека с высокотехнологичными устройствами и цифровыми сервисами влияют на окружающую среду, и что необходимо делать, чтобы снизить негативные последствия для планеты.

Рассчитать свой экологический след цифровой жизни можно с помощью специального онлайн калькулятора МТС, который посчитает сколько углекислого газа появляется на планете в результате цифровой жизни конкретного пользователя за один год. Для точного расчета пользователю нужно ответить на ряд вопросов, в том числе указать устройства и сервисы, которыми пользуется человек и определить общее ежедневное количество времени, которые он проводит с ноутбуком или смартфоном. Также на сайте проекта размещена информация о том, как действия в гаджетах — от хранения информации на устройствах до просмотра роликов в интернете и отправки SMS — влияют на состояние нашей планеты.

«Наша цифровая жизнь – лишь часть от общей картины мира, которая влияет на изменение климата. Мы косвенно или напрямую выделяем углерод, метан и другие газы, когда покупаем еду или едем на работу. Выбросы изменяют климат на нашей планете. Поменяв некоторые привычки, каждый из нас может внести свой положительный вклад в сохранение климата. Поэтому МТС создала калькулятор цифрового экологического следа, который не просто рассчитывает выбросы парниковых газов, но и позволяет узнать, как можно снизить негативный эффект благодаря осознанному использованию современных цифровых технологий, приложений и гаджетов. Мы видим, как растет спрос на цифровые сервисы и есть вероятность, что без изменения пользовательских привычек и структуры спроса, вклад диджитал-индустрии в общий объем выбросов парниковых газов начнет возрастать», – отметил директор центра ESG МТС Юрий Савельев.