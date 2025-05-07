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Савельев Юрий



07.05.2025 МТС запустила цифровую экологическую игру 1
14.06.2024 МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа 1
17.03.2022 В МТС назначен руководитель ESG-центра 1
11.12.2008 «Норбит» создает систему электронных торгов для Тамбовской области 1
11.11.2005 Дума ужесточила контроль за экспортом высоких технологий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Савельев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
ESG - Enterprise Strategy Group 242 1
Ланит - Норбит - Norbit 379 1
Газпром трансгаз 147 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3402 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8823 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31640 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1478 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2592 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8612 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52376 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14597 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24625 1
Калькулятор - Calculator 348 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7776 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14634 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67547 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16129 1
Зиборова Ольга 18 1
Пухов Руслан 1 1
Ялунин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 587 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17394 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 1
Индия - Bharat 5527 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
США - Колумбия - Вашингтон 1401 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4110 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7066 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8716 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6319 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5053 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3496 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1841 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3729 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8194 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1952 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 557 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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