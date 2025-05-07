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Савельев Юрий
|07.05.2025
|МТС запустила цифровую экологическую игру 1
|14.06.2024
|МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа 1
|17.03.2022
|В МТС назначен руководитель ESG-центра 1
|11.12.2008
|«Норбит» создает систему электронных торгов для Тамбовской области 1
|11.11.2005
|Дума ужесточила контроль за экспортом высоких технологий 1
Савельев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром трансгаз 147 1
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Пухов Руслан 1 1
|Ялунин Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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