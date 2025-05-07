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МТС запустила цифровую экологическую игру

МТС запустила экологическую игру «Мое ЭКОотражение» с использованием искусственного интеллекта. Пользователям предстоит построить идеальный экологический мир, проходя тесты и играя в мини-игры, в процессе получая баллы, которые можно конвертировать в подписку МТС Premium. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Главная задача цифрового проекта «Мое ЭКОотражение» – через интерактивную игровую механику показать, как ежедневные привычки и действия человека влияют на окружающую среду. Осознание такой взаимосвязи является важным шагом к устойчивому развитию и защите экологии. Созданный ресурс также станет хорошей базой знаний для тех людей, кто только задумывается, как сделать жизнь экологичнее и покажет, что можно изменить уже сегодня. Экопросветительская информация, которая используется в игре, может быть использована как дополнительный материал на уроках экологии в образовательных учреждениях. Представлена большая библиотека статей с актуальными материалами по теме, интересные факты и подборки фильмов, книг и приложений», — отметил вице-президент по устойчивому развитию МТС Юрий Савельев.

Старт игры «Мое ЭКОотражение» начинается с создания персонажа. Для этого пользователи проходят тест, вопросы для которого формировались исходя из самых частых ситуаций, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни: питание, транспорт, использование гаджетов, персональный экологический след и другие. По мере прохождения заданий искусственный интеллект создает аватар и дорабатывает окружающий пейзаж, который соответствует экологическим привычкам игрока.

Мир вокруг аватара меняется в зависимости от того, насколько успешно пользователь выполнил то или иное задание. В качестве помощника выступает виртуальный ассистент на базе искусственного интеллекта. Чат-бот подскажет, какие вещи можно заменить на более долговечные и как правильно утилизировать старые, предложит лайфхаки о «зеленом» образе жизни на каждый день.

Просветительские проекты об окружающей среде является частью комплексной ESG-стратегии группы МТС. Применение цифровых технологий позволяет создавать новые возможности для решения экологических проблем и повышают интерес и желание людей заботиться об окружающей среде.

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