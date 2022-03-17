В МТС назначен руководитель ESG-центра

МТС объявила о создании центра ESG, руководителем которого назначен Юрий Савельев.

Основными задачами центра ESG станет реализация ESG-стратегии группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных бизнес-вертикалях экосистемы МТС, а также управление портфелем коммерческих продуктов, направленных на решение актуальных социальных и экологических задач общества.

«Следование трендам ESG стало неотъемлемой частью стратегий развития крупнейших компаний, как международных, так и российских. Благодаря созданию центра ESG мы планируем сфокусировать в «одном окне» работу над задачами, связанными как с реализацией стратегии МТС по устойчивому развитию и системному внедрению ESG-инициатив для оптимизации бизнес-процессов компании, так и с расширением продуктового портфеля МТС за счет инновационных продуктов и решений, направленных на повышение устойчивости развития наших партнеров и клиентов. Я уверена, что именно способность технологических компаний решать актуальные задачи социальной и экологической повестки за счет запуска и развития инновационных ИТ-решений во многом будет стимулировать диалог между обществом и бизнесом в России в ближайшие годы», – отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Юрий Савельев начинал карьеру в юридических подразделениях «Лентрансгаза» и «Северо-Западного телекома». В 2007-2008 гг. работал в отделе бизнес-консультирования «КПМГ в России и СНГ». В МТС пришел в 2008 г. в департамент стратегического планирования, отвечал за реализацию программ по стратегическим партнерствам. В 2016 г. назначен на позицию главного эксперта по стратегическим проектам, на данной позиции курировал взаимодействие МТС с глобальными партнерами. С 2020 г. по настоящее время Юрий возглавляет кросс-функциональную рабочую группу МТС по экологии и ответственному финансированию в рамках построения системы углеродного менеджмента МТС.

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В 2002 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, также имеет диплом и степень MA по специальности «мировой финансовый менеджмент» Университета «Нортумбрия» (Великобритания).