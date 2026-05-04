В России разработали первую серийную систему цифрового контроля медицинского газоснабжения

Компания Haass, резидент технопарка «Мосмедпарк», представила рынку «Централизованную систему сигнализации медицинских газов и вакуума». Это первое российское серийное решение для мониторинга инженерной инфраструктуры газоснабжения в лечебных учреждениях. Первым объектом, оснащенный этим решением, стал Флагманский центр экстренной помощи при ГКБ им. В.М. Буянова. Об этом CNews сообщили представители Haass.

Медицинское газоснабжение — кислород, вакуум, сжатый воздух, закись азота, углекислый газ и другие медицинские газы — является критически важной инженерной системой больницы. От ее стабильной работы напрямую зависит функционирование операционных, реанимаций и других зон оказания медицинской помощи.

Каждый из компонентов выполняет уникальную задачу: кислород используется для поддержки дыхания и в составе наркозно-дыхательной смеси, от него зависят аппараты ИВЛ и НДА, а вакуум необходим для аспирации жидкостей из полостей пациента во время операций. Сжатый воздух приводит в действие аппараты ИВЛ и пневмоинструмент, в то время как закись азота служит для наркоза, а углекислый газ применяется для инсуффляции при лапароскопических вмешательствах. Любой сбой в давлении или прекращение подачи газов создает прямой риск для жизни пациентов.

Новая разработка решает проблему оперативного контроля, позволяя техническим службам мгновенно реагировать на неисправности и прогнозировать развитие нештатных ситуаций.

До последнего времени российские лечебные учреждения либо не использовали системы централизованного мониторинга газоснабжения, либо собирали системы мониторинга «по месту» из разрозненных компонентов. Такие конфигурации сложно масштабировать и обслуживать, они не обеспечивают наглядности для инженерных служб.

Разработка Haass объединяет данные со всех устройств газоснабжения — от источников до конечных точек потребления — в единый цифровой контур. Технические службы видят состояние сети через АРМ оператора, планшет или смартфон. Интерфейс привязан к двухмерным или трехмерным картам зданий: персонал быстро находит проблемный участок и понимает, что именно происходит. Кроме того, система автоматически уведомляет ответственных лиц об инцидентах, снижая риск потери информации и человеческой ошибки.

Для руководства лечебных учреждений система расширяет возможности планирования бюджетов на техническое обслуживание и закупку газов. Данные о сроках службы оборудования, гарантийных периодах и степени износа помогают выстраивать стратегию модернизации инфраструктуры. При расследовании инцидентов доступна полная история событий.

Медицинский персонал получает инструмент для проверки состояния газоснабжения перед операциями. При возникновении неполадок интуитивно понятный интерфейс с подсказками позволяет быстро определить характер проблемы и передать информацию техническим службам. В условиях, когда счет идет на минуты, это критически важно.

Техническим службам и внешним сервисным организациям система помогает отслеживать запасы газов, планировать регламентное обслуживание и заказ комплектующих. Удаленный мониторинг и автоматические уведомления об инцидентах снижают время реагирования на неполадки.

«Обеспечение бесперебойной подачи медицинских газов — одна из ключевых задач в современном стационаре. Наша система дает персоналу удобный инструмент для контроля этой инфраструктуры. Развертывание на Флагманском центре экстренной помощи при ГКБ им. В.М. Буянова демонстрирует готовность решения к широкому применению», — сказал соучредитель и технический директор Haass Александр Фролов.

Главный врач ГКБ им. В.М. Буянова А.В. Саликов подтвердил практическую ценность внедрения: «Централизованный мониторинг критически важной инфраструктуры — это фундаментальный вклад в надежность работы инженерных сетей. Система позволяет нашей технической службе в режиме реального времени контролировать сеть медицинских газов, повышает скорость реагирования и помогает предотвращать потенциальные проблемы до их возникновения».

Решение масштабируется: централизованная сигнализация способна объединять мониторинг сетей нескольких учреждений. В перспективе это открывает путь к созданию единой системы диспетчеризации на уровне региона или страны. Для профильных департаментов здравоохранения такой инструмент упростит планирование бюджетов, оценку эффективности работы учреждений и модернизацию парка оборудования.