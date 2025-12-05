МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники

В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), создают новое предприятие — первую в России Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ) — для резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» и всех компаний, заинтересованных в проведении анализов и комплексных испытаний химических материалов и электронной компонентной базы (ЭКБ), а также их сертификации. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Лабораторный комплекс МИЛМ включает два направления: испытательную лабораторию электронной компонентной базы и аналитическую лабораторию химических материалов. Цель создания — полное импортозамещение услуг иностранных лабораторий и сертификационных центров, задействованных в исследованиях химических материалов, испытаниях и сертификации ЭКБ.

На базе химической лаборатории планируются к реализации технологии химического анализа особо чистых химических материалов и специальных электронных газов, критически важных для производства микроэлектроники, а также используемых в фармацевтике. Испытательная лаборатория позволит проводить комплексные испытания микросхем и модулей ЭКБ.

«На объекте будет установлено более 70 единиц высокоточного специализированного оборудования, из которых 32 установки – отечественного производства. Площадь предприятия — свыше 1,1 тыс. кв. м. В лаборатории будут работать более 40 квалифицированных специалистов инженерных и химических специальностей», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

В аналитической лаборатории химических материалов будут проводится анализы чистых и сверхчистых химических газов (включая специальные электронные газы) для производства микроэлектроники, защищенный отбор проб сверхчистых и чистых химических материалов из транспортной тары, анализы деионизованной воды, анализы на содержание драгоценных металлов — на ультранизких концентрациях, а также анализы для экологического контроля промышленных выбросов, литографических материалов, прекурсоров. Испытательная лаборатория ЭКБ будет проводить измерение параметров микросхем, разрушающий и неразрушающий физико-технические анализы, контроль конструкций ЭКБ, испытания на воздействие окружающей среды, статического электричества, а также осуществлять разработку и согласование в надзорных организациях и государственных органах программ и методик проведения испытаний.

Начало работы Московской испытательной лаборатории микроэлектроники «Микрона» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде намечено на I квартал 2026 г.

Микроэлектроника — одна из сквозных и критических технологий для обеспечения технологического суверенитета страны. Президентом России поставлена задача за следующие пять лет увеличить долю отечественной электронной продукции на внутреннем рынке до 70%, что требует системной работы по всем направлениям.



