Разделы

Электроника Импортонезависимость
|

МИЛМ Правительства Москвы и Микрона: в ОЭЗ «Технополис Москва» создается первая в России комплексная лаборатория микроэлектроники

В ОЭЗ «Технополис Москва» Правительство Москвы и «Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), создают новое предприятие — первую в России Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники (МИЛМ) — для резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» и всех компаний, заинтересованных в проведении анализов и комплексных испытаний химических материалов и электронной компонентной базы (ЭКБ), а также их сертификации. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Лабораторный комплекс МИЛМ включает два направления: испытательную лабораторию электронной компонентной базы и аналитическую лабораторию химических материалов. Цель создания — полное импортозамещение услуг иностранных лабораторий и сертификационных центров, задействованных в исследованиях химических материалов, испытаниях и сертификации ЭКБ.

На базе химической лаборатории планируются к реализации технологии химического анализа особо чистых химических материалов и специальных электронных газов, критически важных для производства микроэлектроники, а также используемых в фармацевтике. Испытательная лаборатория позволит проводить комплексные испытания микросхем и модулей ЭКБ.

«На объекте будет установлено более 70 единиц высокоточного специализированного оборудования, из которых 32 установки – отечественного производства. Площадь предприятия — свыше 1,1 тыс. кв. м. В лаборатории будут работать более 40 квалифицированных специалистов инженерных и химических специальностей», — сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

В аналитической лаборатории химических материалов будут проводится анализы чистых и сверхчистых химических газов (включая специальные электронные газы) для производства микроэлектроники, защищенный отбор проб сверхчистых и чистых химических материалов из транспортной тары, анализы деионизованной воды, анализы на содержание драгоценных металлов — на ультранизких концентрациях, а также анализы для экологического контроля промышленных выбросов, литографических материалов, прекурсоров. Испытательная лаборатория ЭКБ будет проводить измерение параметров микросхем, разрушающий и неразрушающий физико-технические анализы, контроль конструкций ЭКБ, испытания на воздействие окружающей среды, статического электричества, а также осуществлять разработку и согласование в надзорных организациях и государственных органах программ и методик проведения испытаний.

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork
цифровизация

Начало работы Московской испытательной лаборатории микроэлектроники «Микрона» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде намечено на I квартал 2026 г.

Микроэлектроника — одна из сквозных и критических технологий для обеспечения технологического суверенитета страны. Президентом России поставлена задача за следующие пять лет увеличить долю отечественной электронной продукции на внутреннем рынке до 70%, что требует системной работы по всем направлениям.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще