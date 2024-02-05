В «Контур.Призме» появилась проверка на товарные контрсанкции России

При работе с внешними рынками важно учитывать как зарубежные ограничения, так и запреты со стороны России. Теперь в «Контур.Призме» можно быстро проверять товары на российские контрсанкции для вывоза товаров в зарубежные страны. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Призма» позволяет пользователям сервиса более полно закрыть сценарии проверки товаров по санкциям. С лета 2023 г. появилась проверка на экспортные ограничения со стороны ЕС и США, а теперь — и на контрсанкции России. Сервис проверяет, попадает ли товар под контрсанкции в соответствии с постановлениями Правительства России от 09.03.2022 № 311, № 312, № 313 и подробно инструктирует, при каких условиях его можно экспортировать.

При совпадении с перечнями контрсанкций «Призма» покажет, до какого срока действуют ограничения, и в какие страны нельзя вывозить товар. Проверит условия ограничения — в каких случаях оно перестает действовать. При необходимости можно изучить первоисточник — ссылка на нужное постановление Правительства России кликабельна.

Постановление № 311 содержит товары, запрещенные к экспорту в любые страны. Под строгим запретом — электротехническое, медицинское оборудование, турбины, газогенераторы, двигатели, насосы, горелки, котлы, турбины и другие товары. Под ограничения к вывозу попали газы инертные. Чтобы их экспортировать из России, нужно получить разрешение у членов Правительства России.

Постановление № 312 вводит разрешительный порядок вывоза шести категорий товаров из России в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Это сельхозтехника, транспортные средства, промышленная продукция, телекоммуникационное оборудование, геолого-геофизическое оборудование, товары медицинского назначения. Чтобы получить разрешение на их вывоз, нужно обратиться в профильное министерство.

Постановление № 313 запрещает вывоз товаров в недружественные страны, такие как Украина, США, государства Евросоюза, Канада, Япония. В списке товары военного назначения или те, что могут использоваться в этих целях: огнестрельное оружие, ракетные двигатели, гильзы, товары для авиации, гидроусилители и др.

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В каждом из трех постановлений с контрсанкциями предусмотрены исключения. Например, вывоз товаров из перечней может быть разрешен для отдельных территорий, в рамках таможенных процедур свободного склада или следования товара транзитом, в целях военного обеспечения или гуманитарной помощи.

Наталья Ступина, эксперт «Контур.Призмы» по законодательству в сфере ПОД/ФТ: «Ограничения на вывоз российских товаров в другие страны Правительство России ввело 9 марта 2022 г. как ответные меры на санкции недружественных стран. В начале января их продлили до 31 декабря 2025 г. Несоблюдение товарных контрсанкций России опасно тем же, что и нарушения санкционных ограничений любой страны. Вы можете лишиться товара на границе, попасть под штрафы, получить репутационные проблемы».

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