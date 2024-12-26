Ступина Наталья
Ступина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
|СКБ Контур - Контур.Призма 20 3
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
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