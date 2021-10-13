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КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях


13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 1
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 4
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
27.08.2021 Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 2
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры 3
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 2
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 2
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 1
17.12.2020 Google получил в России рекордный штраф 1
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 2
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 5
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 2
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 1
21.10.2020 Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь 1
09.10.2020 Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу 1
15.09.2020 Власти пригрозили цифровым монополиям, что введут оборотные штрафы и будут отбирать патентованные изобретения 2
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
13.08.2020 Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года 2
10.08.2020 Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске 3
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 2
09.07.2020 В России хостинг будет платить миллионные штрафы за запрещенный контент 4

Публикаций - 245, упоминаний - 324

КоАП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7124 28
Yandex - Яндекс 4098 22
VK - Mail.ru Group 2482 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
Facebook 3764 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 14
Twitter 2204 13
Apple Inc - Эппл Рус 7669 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Microsoft Corporation 10997 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
Автодория 37 5
Telegram Group 702 5
3726 4
PayPal 438 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Ростелеком Сибирьтелеком 298 3
Alibaba Group 298 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Yota - Скартел 623 3
Google Russia - Гугл Россия 48 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Philips 689 2
Samsung Electronics 5627 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Код Безопасности 365 2
Adobe Systems 804 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
SAP SE 3207 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Почта России ПАО 1570 6
LinkedIn 520 4
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 4
AliExpress 275 3
eBay Inc 526 3
Uber 257 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Евросеть 882 3
Uber Technologies 258 3
Газпром ПАО 518 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Сотка Высоток 4 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Фридом Финанс ИК 12 1
РКС - Российские космические системы 100 1
РУСАЛ - Объединённая компания 25 1
Царицын капитал 22 1
Росводоканал 44 1
SoftBank Group 101 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Флибуста 27 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Согласие СК 44 1
Coca-Cola Company 112 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Фонд информационной демократии 27 1
КонсультантПлюс 41 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Водный стадион Технопарк 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 132 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
iHerb - маркетплейс 12 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Tesco Bank 2 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 84
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 59
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 40
Правительство РФ 2198 37
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 29
Президент Российской Федерации 1439 24
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 19
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 18
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 10
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 5
Арбитражный суд города Москвы 339 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 4
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 3
Президент США 105 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 3
Единая Россия - Политическая партия 171 16
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 13
ЛДПР 68 12
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 12
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
АЮР - Ассоциация юристов России 16 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Руссофт - Russoft 250 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 2
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 445 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 381 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 2
УПД - Универсальный передаточный документ 44 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
Google Android 10750 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Apple iOS 5741 6
Opera - Браузер 627 6
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 5
Microsoft Windows 10 6602 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Apple - App Store 2198 4
Apple iPad 3263 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Google Chrome - браузер 1117 3
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 3
Booking.com 75 3
Rakuten Viber 429 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
Microsoft Office 1916 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
Apple macOS 921 2
Kaspersky Internet Security 289 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Microsoft Bing 320 2
Яндекс.Новости 29 2
Яндекс.Видео 32 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Apple Pay 385 2
Яндекс.Диск 118 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Путин Владимир 1820 32
Никифоров Николай 1126 15
Хинштейн Александр 50 11
Бокова Людмила 80 10
Жаров Александр 165 9
Ющенко Александр 25 9
Клишас Андрей 44 9
Боярский Сергей 16 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Башкин Александр 8 6
Яровая Ирина 63 5
Горелкин Антон 34 5
Дарбинян Саркис 35 5
Жигарев Сергей 14 5
Волин Алексей 113 5
Мизулина Елена 16 4
Мизулина Екатерина 8 4
Дуров Павел 216 4
Левин Леонид 83 4
Козлюк Артем 39 4
Мишустин Михаил 302 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Шадаев Максут 384 3
Ампелонский Вадим 31 3
Николаев Олег 11 3
Кудрявцев Максим 37 3
Навальный Алексей 58 3
Наумов Виктор 63 3
Массух Илья 192 3
Карлин Александр 6 3
Вяткин Дмитрий 6 3
Пушков Алексей 8 3
Щеголев Игорь 676 3
Черногоров Андрей 62 3
Дворкович Аркадий 169 3
Субботин Вадим 11 3
Старовойт Роман 17 2
Луговой Андрей 12 2
Шувалов Игорь 64 2
Иванов Сергей 170 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 11
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 6
Украина 3344 6
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 4
Россия - Тверь 323 4
Россия - Владивосток 864 4
Казахстан - Республика 2618 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 4
Россия - Ульяновская область 348 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - Астраханская область 369 3
Россия - Севастополь 419 3
Испания - Королевство 1248 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Россия - Сахалинская область 432 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Россия - Челябинская область 658 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Россия - Оренбургская область 292 3
Россия - Республика Карелия 296 3
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Россия - Курская область 338 3
Россия - Омская область 382 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 3
Россия - Тамбовская область 321 3
Россия - Ставропольский край 456 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 28
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 19
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 14
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 11
Федеральное законодательство 254 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 8
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
Пиратство - Авторское право 200 5
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 5
Конституция Российской Федерации 28 4
Русский язык 966 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
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