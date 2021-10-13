Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 245, упоминаний - 324
КоАП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 32
|Никифоров Николай 1126 15
|Хинштейн Александр 50 11
|Бокова Людмила 80 10
|Жаров Александр 165 9
|Ющенко Александр 25 9
|Клишас Андрей 44 9
|Боярский Сергей 16 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Башкин Александр 8 6
|Яровая Ирина 63 5
|Горелкин Антон 34 5
|Дарбинян Саркис 35 5
|Жигарев Сергей 14 5
|Волин Алексей 113 5
|Мизулина Елена 16 4
|Мизулина Екатерина 8 4
|Дуров Павел 216 4
|Левин Леонид 83 4
|Козлюк Артем 39 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Шадаев Максут 384 3
|Ампелонский Вадим 31 3
|Николаев Олег 11 3
|Кудрявцев Максим 37 3
|Навальный Алексей 58 3
|Наумов Виктор 63 3
|Массух Илья 192 3
|Карлин Александр 6 3
|Вяткин Дмитрий 6 3
|Пушков Алексей 8 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Черногоров Андрей 62 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Субботин Вадим 11 3
|Старовойт Роман 17 2
|Луговой Андрей 12 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Иванов Сергей 170 2
|CNews Analytics 1988 5
|ABI Research 181 1
|Forrester Research 385 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754742, в очереди разбора - 658434.
Создано именных указателей - 46344.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754742, в очереди разбора - 658434.
Создано именных указателей - 46344.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru