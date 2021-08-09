Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть

Новая нейросеть начала штрафовать водителей за выключенные фары и ходовые огни. Эксперимент начался в Нижнем Новгороде в июле 2021 г., и за неполные два месяца всего лишь одна камера выписала более 7300 постановлений. При этом МВД отрицает, что в России работает подобная система. Камеры, способные работать с новой нейросетью, есть и в других крупных российских регионах.

Штрафов много не бывает

В России начала работу новая нейросеть, вылавливающая в потоке автомобили с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями. Это является нарушением ст. 12.20 КоАП России и карается штрафом в размере 500 руб. Как пишет «Коммерсант», новая система работает в Нижнем Новгороде.

Впервые о том, что в России штрафы за выключенную светотехнику начнет выписывать искусственный интеллект, стало известно в конце июня 2021 г. В июле 2021 г. профильное издание Autonews сообщило, что в числе первых за это нарушение начнут платить жители 12 российских регионов, включая Москву, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, а также Кабардино-Балкарию и Волгоградскую область.

За разработку системы по распознаванию выключенных фар и ходовых огней, пишет Autonews, отвечала компания «Астра лаб», резидент «Сколково». Глава компании Сергей Ласкин сообщил изданию, что данная функция появится в камерах осенью 2021 г.

Постоянно включенный свет фар в разы сокращает ресурс работы ламп и светодиодов

По информации «Коммерсанта», представители ГИБДД не подтвердили информацию о скором запуске такой системы. 29 июня 2021 г. Министерство внутренних дел России (МВД) выступило с официальным опровержением информации о грядущем запуске нейросети для ловли водителей с выключенными фарами. Представители министерства прямым текстом сказали, что полиция не занимается подобной «правоприменительной практикой».

Наказание более чем реально

Заявление МВД совпало с датами появления в российских соцсетях постов жителей Нижегородской области, о штрафах за выключенный передний свет у автомобилей. Пользователи стали выкладывать фотографии постановлений.

По данным «Коммерсанта», система не только запущена, но и очень активно работает. С июля 2021 г. она смогла выписать свыше 7300 штрафов на сумму 500 руб. каждый (во столько государство оценивает нарушение ст. 12.20 КОАП).

Издание уточняет, что для фиксации всех этих нарушений применялась всего лишь одна камера модели «Азимут-3» разработки компании «Технологии безопасности дорожного движения» (ТБДД). Она установлена на ул. Коминтерна в Нижнем Новгороде в рамках некоего пилотного проекта. Представители регионального минтранса сообщили, что «прорабатывается техническая возможность» использования не только «Азимут-3», но и ряда других комплексов фиксации нарушений для выписывания штрафов за выключенный передний свет.

Рано или поздно коснется всех

Примеру УГИБДД Нижнего Новгорода могут последовать и правоохранительные органы других регионов России. «Мы всем заказчикам говорим, что такая функция в наших комплексах есть. Для определения нарушений используется нейросеть. Камеры наши сертифицированы, так что с правовой точки зрения все легально», – заявил изданию глава компании ТБДД Игорь Гончаров. Он добавил, что в настоящее время камеры «Азимут-3» используются в Брянской, Воронежской, Оренбургской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

Камеры модели «Азимут-3»

Полный список регионов, где можно повстречать такую камеру, издание не приводит. Тем не менее, штрафы пока получают лишь жители Нижнего Новгорода. Из более чем 7300 постановлений ГИБДД Нижегородской Области отменило лишь 48. Притом причины отмены этих штрафов в полиции предпочли не раскрывать.

Когда именно за выключенные фары и ходовые огни нейросеть начнет наказывать водителей за пределами Нижнего Новгорода, на момент публикации материала оставалось неизвестным.

Как все работает

Представители ассоциации «Око», объединяющей производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации, рассказали изданию, как работает нейросеть. «В отличие, например, от определения непристегнутого ремня или разговора по мобильному телефону, фиксация данного нарушения достаточно проста и безошибочна. Камера "видит" госрегзнак в потоке и выявляет наличие так называемых контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней», – отметили они.

Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес Инфраструктура

После фиксации камера передает данные в ГИБДД для проверки и вынесения штрафа. В «Око» утверждают, что нейросеть может работать не только с камерами «Азимут-3», но также с комплексами фиксации нарушений из серий «Автоураган», «Стрелка» и «Астра-трафик».

Первые попытки штрафовать водителей за нарушение 12.20 КОАП при помощи камер были сделаны еще в 2014 г. сотрудниками ГИБДД Тамбовской области. Однако эти попытки к успеху не привели, поскольку ни одна из использовавшихся для этого камер не имела сертификации для автоматического распознавания подобного нарушения.

Спустя два года систему автоматической фиксации выключенных камер в тестовом режиме развернули в Москве. Штрафы водителям не рассылались.

В августе 2021 г. представитель оператора подмосковной системы фиксации нарушений «МВС груп» сообщил «Коммерсанту», что компания в настоящее время полностью готова к администрированию нарушений ст 12.20 КОАП. «Мы уже провели тестирование технологии на дорогах Московской области. Результаты тестов показали высокую безошибочность определения света фар или ходовых огней. Готовы включить функционал, как только получим соответствующие распоряжения от ГИБДД и транспортных властей Подмосковья», – заявили представители компании.

Технология далека от идеала

Эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева назвала в разговоре с «Коммерсантом» новую технологию «слишком сырой», добавив, что использовать ее пока рано. «Большой процент ошибок. Многие современные автомобили оборудованы светодиодными фарами, свет которых имеет частоту, отличающуюся от частоты кадров в камере. В результате на некоторых снимках машина будет сфотографирована с выключенными фарами, хотя они были включены», – сообщила она изданию, добавив, что зимой и осенью фары на машинах могут быть попросту грязными.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман тоже уверен в том, что новая нейросеть будет ошибаться. С его слов, фары в современных моделях автомобилей нередко «узкие и вытянутые, с четко направленным на дорогу пучком света». «Поэтому в камеру просто может попадать слишком мало света, и она посчитает, что фара выключена. Вместе с ней аналогичный вывод сделает и инспектор. Cлепящее солнце осложняет задачу. Водитель потом не докажет, были ли у него включены световые приборы», – сказал он.

Следует отметить, что на своем сайте компания ТБДД указывает, что упомянутые камеры «Азимут-3» не определяются радар-детекторами. Во избежание любых штрафов, в том числе и ошибочных, с таких камер, следует пользоваться радар-детекторами с GPS и регулярно обновляемыми базами камер. Использование радар-детекторов (не путать с антирадарами) российским законодательством на 9 августа 2021 г. не запрещено. Они находятся в свободной продаже.