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Урбантех ГК ТБДД Технологии безопасности дорожного движения

СОБЫТИЯ

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18.01.2023 Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут» 2
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Урбантех ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
Урбантех ГК - МВС Груп 11 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 25 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1535 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4736 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13787 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1704 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1481 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5229 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3558 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6605 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
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