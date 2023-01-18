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Урбантех ГК ТБДД Технологии безопасности дорожного движения
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.01.2023
|Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут» 2
|09.08.2021
|Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 1
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Урбантех ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Шухман Григорий 4 1
|Ласкин Сергей 6 1
|Соловьева Екатерина 7 1
|Гончаров Игорь 6 1
|Сычиков Дмитрий 1 1
|Денисенков Андрей 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.