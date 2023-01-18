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Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут»

ГК «Урбантех» приобрела 55-процентную долю в капитале ООО «Технологии безопасности дорожного движения» (ТБДД), независимого российского разработчика технологий и оборудования для безопасности дорожного движения.

Группа компаний «Урбантех» объединяет разработчиков и интеграторов цифровых решений для транспортной отрасли, а также операторов технологической инфраструктуры на транспорте. В числе проектов группы – концессия по безопасности дорожного движения в Московской области, проекты по проектированию и внедрению интеллектуальных транспортных систем в Нижегородской области и Республике Дагестан. Группа является технологическим партнером Департамента транспорта Москвы в сфере фотовидеофиксации и создания цифровых двойников улично-дорожной сети.

ТБДД – российский разработчик и производитель комплексов фотовидеофиксации с 1999 г. Комплексы распознают 25 видов нарушений ПДД, в том числе составы с использованием нейросетевой обработки данных: непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, тип грузов и др.

«Группа «Урбантех» инвестировала в современную технологию и прекрасную разработческую команду, доказавшие качество и надежность своих решений в многолетней эксплуатации в ряде регионов России. Продукция компании ТБДД является лучшей в классе по всем ключевым параметрам. Являясь экспертами в технологиях распознавания, мы видим большой потенциал для развития продуктовой линейки ТБДД как в транспортной отрасли, так и на смежных рынках», – сказал Андрей Денисенков, основатель и акционер группы компаний «Урбантех».

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Инвестиции группы «Урбантех» в ТБДД позволят расширить сферы применения комплексов фотовидеофиксации. Комплексы «Азимут» наряду с комплексами других производителей используются для сбора данных о перевозчиках строительных отходов в Московской области. Получаемые сведения о составе грузов, регистрационных знаках, маршрутах позволяют нейросети выявлять нарушителей и фиксировать локации нелегальных свалок. Решение позволило Минэкологии Московской области сократить почти на 50% число нелегальных свалок строительных отходов в регионе. В августе 2022 г. Рослесхоз РФ на базе комплексов «Азимут» и разработанных компанией нейросетей запустил федеральный проект для контроля маршрутов лесовозов и перемещения лесных материалов.

«В партнерстве с «Урбантех» мы планируем совершенствовать наши технологии с учетом требований рынка, диверсифицировать поставщиков компонентов, а также модернизировать производственную базу», – отметил Дмитрий Сычиков, генеральный директор ТБДД.

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