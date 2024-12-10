Разделы

Урбантех ГК Urbantech Group

Урбантех ГК - Urbantech Group

 

"Цифровизация транспортной отрасли в регионах РФ: опыт ГК "Урбантех"  Александр Дубинин, Директор по региональному развитию, ГК «Урбантех» на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва

УПОМИНАНИЯ


CNews: ИТ-тренды 2022 1
10.12.2024 Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса 2
21.10.2024 Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру 1
30.09.2024 У российских ИТ-решений для транспорта высокий экспортный потенциал 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
16.01.2024 «Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области 2
03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет 2
06.03.2023 «Алгоритм инвестиции» инвестирует в российскую студию Magic Factory Animation 1
24.01.2023 Государство будет привлекать к развитию ИТ на транспорте частных инвесторов 2
18.01.2023 Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут» 2
03.11.2022 «Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022 3
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года 4
31.05.2022 Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех» 5
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 2
27.12.2021 Даниил Хазов -

Интеллектуальная транспортная инфраструктура готова сделать шаг вперед

 1
21.09.2021 В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов 3
26.04.2021 Проект «Цифровые дороги» представил новое технологическое решение для создания цифровых двойников объектов ДТИ 1
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 2

Публикаций - 19, упоминаний - 37

Урбантех ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Урбантех ГК - МВС Груп 9 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 4
Ростелеком 10106 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 3
Корус Консалтинг ГК 1288 3
Ростех - Азимут 77 3
Урбантех ГК - Урбантех-М 3 3
InfoWatch - Инфовотч 1064 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1055 2
ИКС 359 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Сател 154 2
8728 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Информзащита 815 1
HTC Corporation 1501 1
Yandex - Яндекс 8091 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Ланит Экспертиза 3 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 180 1
RecFaces - РекФэйсис 31 1
Google LLC 12082 1
Т1 Иннотех 190 1
DataTech 4 1
Innotech - Иннотек 3 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 35 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 1
Diasoft - Диасофт 985 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 1
МегаФон 9587 1
OpenText 212 1
Directum - Директум 1153 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
Gelarm - Геларм 37 1
Программный продукт ГК 63 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 1
Luxms 92 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 2
Почта России ПАО 2211 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 344 2
РЖД - Российские железные дороги 1968 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Татнефть 233 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 58 1
MSC Cruises 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 145 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
Комос Групп 21 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
МКБ - Московский кредитный банк 606 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 217 1
Ситимобил - Служба такси 162 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 219 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Комус 103 1
МОСГАЗ 44 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
Федеральное казначейство России 1843 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 119 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 70 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 158 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 16
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 13
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 4
Оцифровка - Digitization 4812 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 847 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1171 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 3
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 39 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1071 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 212 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Lex Borealis - Doczilla 17 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 503 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 583 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 764 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Cisco ACI Multi-POD 5 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 54 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 575 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 968 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
ЭЛАР ЭларСкан 155 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Luxms BI 91 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Stafory - робот Вера 347 1
ЭЛАР Контекст 15 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
Московский каршеринг 3 1
Epic Games - Unreal Engine 321 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 660 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 34 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Microsoft 365 Copilot 162 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Хазов Даниил 9 6
Дубинин Александр 19 3
Соболев Евгений 4 2
Меденцев Константин 98 2
Натрусов Артем 301 2
Шадаев Максут 1102 2
Воронин Павел 159 2
Кузнецов Александр 139 2
Андрианов Павел 84 2
Фокин Валерий 48 2
Буряков Кирилл 10 2
Тараторин Александр 58 2
Червяков Александр 3 2
Черкасов Илья 13 2
Денисенков Андрей 2 2
Тукаева Ольга 2 2
Бородин Андрей 38 1
Серазетдинов Малик 1 1
Разин Андрей 3 1
Соколовский Александр 40 1
Фомичев Андрей 72 1
Горшкова Алена 3 1
Морозова Тамара 19 1
Якимов Антон 11 1
Чегодаев Станислав 19 1
Дарчинов Станислав 7 1
Лутошкин Валерий 3 1
Колупаев Максим 1 1
Калганов Игорь 53 1
Сотин Денис 216 1
Чернышев Андрей 69 1
Албычев Александр 168 1
Черников Алексей 53 1
Меджитов Тимур 85 1
Истомин Константин 58 1
Полянская Нина 24 1
Копысов Виталий 63 1
Микрюков Валерий 28 1
Гонтарь Людмила 9 1
Дворкович Аркадий 211 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2039 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 247 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 3
Россия - УФО - Тюменская область 1230 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 647 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 245 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Ближний Восток 3010 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Индия - Bharat 5607 1
Европа 24508 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 869 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 116 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 680 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ПФО - Самарская область 1414 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Россия - СФО - Кемеровская область 966 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1956 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 647 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1311 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 736 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 10
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5482 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1311 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 414 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 52 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Ведомости 1146 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 4
CNews Инновация года - награда 129 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews Fast рейтинг 48 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 310 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 223 1
CNews FORUM Кейсы 279 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 2
CNews AWARDS - награда 534 1
CNews Баттл 64 1
